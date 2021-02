Trois millions de personnes en Écosse, la majorité de la population adulte, auront reçu leur première dose de vaccin au début du mois de mai, a déclaré le Premier ministre aux MSP.

« Cela signifie que dans environ trois mois, environ trois millions de personnes au total auront reçu au moins la première dose du vaccin – il s’agit bien sûr de la majorité de la population adulte et comprend toutes les personnes de plus de 50 ans, et de nombreux jeunes avec un problème de santé sous-jacent », a-t-elle déclaré.

« Le reste de la population adulte suivra par la suite aussi vite que les approvisionnements le permettront. »

De nouvelles directives pour ces blindages ont également été introduites. Si vous faites du blindage mais que vous ne pouvez pas travailler de chez vous, n’allez pas travailler – le médecin-chef écrira à tout ce qui s’applique et agira comme une note du médecin.

Puis-je voyager en Écosse?

Selon les règles de verrouillage actuelles en Angleterre, les voyages à l’extérieur du pays ne seront pas autorisés avant au moins la mi-février.

En vertu de la réglementation écossaise, vous ne devez pas voyager entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni à moins d’avoir une excuse raisonnable, comme le travail, les études ou les achats essentiels.

D’autres exceptions incluent les voyages pour les soins de santé, la garde d’enfants ou la parentalité partagée, et une liste complète peut être trouvée sur le site Web du gouvernement écossais.

Les voyages internationaux sont également interdits, sauf à des fins professionnelles.

Le 1er février, le gouvernement écossais a déclaré qu’il introduisait un système de «quarantaine gérée» pour toutes les arrivées internationales.

En conséquence, un système de quarantaine hôtelière à tous les niveaux sera en place pour toute personne arrivant directement en Écosse en provenance de tout autre pays.

Plus de détails sur le moment où cela sera opérationnel et comment il sera géré seront dévoilés dès que possible.

Mme Sturgeon a déclaré aux MSP: « La ferme opinion du gouvernement écossais est que pour minimiser le risque de nouvelles souches entrant dans le pays, la quarantaine gérée doit être beaucoup plus complète.

« Je peux donc confirmer aujourd’hui que nous avons l’intention d’introduire une exigence de quarantaine gérée pour toute personne qui arrive directement en Écosse, quel que soit son pays d’origine. »

La Première ministre a également déclaré qu’elle ne pouvait pas « unilatéralement » imposer de telles restrictions aux personnes débarquant ailleurs au Royaume-Uni et se rendant en Écosse, mais espérait que les autres administrations travailleraient avec le gouvernement écossais pour réduire le nombre de personnes qui le feraient.

Le gouvernement a précédemment introduit des tests d’entrée pour les voyageurs de l’étranger, ce qui signifie que toute personne entrant dans le pays doit fournir la preuve d’un test Covid négatif jusqu’à 72 heures avant d’entrer dans le pays.

Ces mesures, qui sont entrées en vigueur le 18 janvier, font partie d’un durcissement significatif des contrôles aux frontières, similaires à ceux de l’UE, alors que le gouvernement tente de contrôler la montée rapide des cas de Covid dans le pays.

Le passager doit passer un test PCR, LAMP ou antigène et obtenir un résultat négatif pour entrer dans le pays. Tous les couloirs de voyage ont été suspendus, de sorte que tous les voyageurs, à l’exception des transporteurs, doivent s’isoler pendant 10 jours à leur arrivée au Royaume-Uni.