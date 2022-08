Quelles sont les citations les plus populaires de “Friends ?” Moments mémorables de la sitcom des années 90

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La sitcom des années 90 sur six amis découvrant la vie dans la vingtaine alors qu’ils vivaient dans la grande ville est restée populaire à ce jour depuis la diffusion de son premier épisode en 1994. Les six personnages principaux de “Friends, – Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler et Joey – sont interprétés par Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et Matt LeBlanc. Chaque personnage a vécu des moments mémorables dans la série. Ces moments ont lié les fans au fil des décennies.

Il existe une multitude de citations populaires des dix saisons de “Friends”. De la force de Ross “nous étions en pause!” en décrivant sa rupture avec Rachel au slogan de Joey “comment ça va?” chaque fois qu’il rencontre une nouvelle fille. Bien sûr, il y a la ligne classique de Chandler “Salut, je suis Chandler. Je fais des blagues quand je suis mal à l’aise” et le cri de Ross du mot “Pivot!” alors que lui, Rachel et Chandler tentent d’installer un canapé géant dans un escalier étroit de l’appartement.

Beaucoup résonnent avec les citations prononcées dans “Friends” car la série propose des personnages traitant de circonstances relatables, en particulier pour les 20-30 ans. Par exemple, dans un épisode, Monica demande à Phoebe si elle a un plan pour sa vie et Phoebe répond en disant “Je n’ai même pas de plan”. Dans un autre, Phoebe se voit demander une faveur et elle répond par “J’aimerais pouvoir, mais je ne veux pas”. Dans un dialogue avec Rachel, Chandler dit : “Je ne suis pas doué pour les conseils. Puis-je vous intéresser à un commentaire sarcastique ?” Et dans un autre, Phoebe dit à Joey, “les copains et les copines vont et viennent, mais c’est pour la vie”.

Pourquoi “Friends” a-t-il été annulé ?

“Friends” a duré dix saisons et s’est déroulé de 1994 à 2004. Les mêmes acteurs principaux étaient présents dans l’intégralité de l’émission. Marta Kauffman, co-créatrice de “Friends”, a déclaré à Entertainment Weekly que les célébrités étaient en train de grandir et de fonder leur propre famille.

À la dernière saison de l’émission, chaque personnage avait une histoire racontée et se déplaçait au-delà des appartements voisins.

En mai 2021, le casting de “Friends” s’est réuni pour le 25e anniversaire de l’émission intitulée “Friends: The Reunion” où ils ont revisité le décor de l’émission, y compris Central Perk, le lieu de rencontre emblématique. Ils lisent ensemble des scènes précédemment filmées. La spéciale a été animée par James Cordon et la réunion a remporté plusieurs nominations aux Emmy Awards.

Qui est l’acteur le plus titré de “Friends ?”

Bien que tous les acteurs de “Friends” aient continué à jouer après le spectacle, Aniston a sans doute été le plus réussi de l’industrie du divertissement. Aniston est apparu dans des films à succès, notamment “The Break-Up” aux côtés de Vince Vaughn, “He’s Just Not That Into You” avec Ben Affleck, “The Switch” face à Jason Bateman, et plus encore. Elle a également joué aux côtés de Reese Witherspoon dans l’émission télévisée “The Morning Show”.

Schwimmer, Kudrow, Perry, Cox et LeBlanc ont également continué à jouer après la fin de “Friends”. Schwimmer a exprimé Melman dans les films “Madagascar” et a participé à de nombreuses émissions de télévision, dont “The People v OJ Simpson”, où il a joué Robert Kardashian.

Kudrow a ensuite joué dans des films comme “PS I Love You”, “Easy A” et “Booksmart”, ainsi que dans une variété d’émissions de télévision, notamment “Web Therapy”, “The Comeback” et “Unbreakable Kimmy Schmidt”.

Après “Friends”, Perry a joué dans les films “Numb” et “17 Again” et dans des émissions de télévision telles que “Mr. Sunshine” et “The Good Wife”.

Cox a joué dans plusieurs films “Scream” pendant son passage dans “Friends” et a joué dans “Bedtime Stories” en 2008.

Enfin, LeBlanc a eu une émission dérivée “Friends” de 2004 à 2006 appelée “Joey”. Il est apparu dans “Episodes” et “Man with a Plan”.

Quel invité a joué dans “Friends ?”

“Friends” a été rempli de stars invitées majeures d’Hollywood au cours de ses dix années d’antenne. Reese Witherspoon a joué la sœur de Rachel, Jill, George Clooney a joué un médecin, Adam Goldberg a joué le colocataire fou de Chandler, Eddie, Billy Crystal et Robin Williams sont apparus peu de temps après, Winona Ryder a joué l’amie de Rachel à l’université, Gabrielle Union a agi en tant que nouvelle voisine et Brad Pitt était dans un épisode populaire intitulé “Celui avec la rumeur”.

Alec Baldwin a joué le petit ami de Phoebe pendant une courte période et Freddie Prinze Jr. a joué une nounou nommée Sandy. Morgan Fairchild et Kathleen Turner ont joué les parents de Chandler, Bob Balaban a joué le père de Phoebe, John Stamos a joué le collègue de Chandler et Paul Rudd a joué le mari de Phoebe, Mike Hannigan.

Parmi les autres stars invitées de l’émission, citons Jon Favreau, Charlie Sheen, Ellen Pompeo, Julia Roberts, Bruce Willis, Isabella Rossellini, Anna Faris et Ben Stiller, entre autres.