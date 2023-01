Quelles sont les cinq choses que Rishi Sunak a promises dans son discours ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a fait cinq promesses ambitieuses clés pour cette année : réduire de moitié l’inflation, développer l’économie, réduire la dette et les listes d’attente du NHS et arrêter les bateaux de migrants traversant la Manche.

Alors que le NHS est en crise et que le pays est en proie à des grèves de travailleurs clés, le Premier ministre a appelé à un “dialogue raisonnable” avec les syndicats et a déclaré que les ministres “apprécient énormément” les employés du secteur public tels que les infirmières.

Dans son premier grand discours de 2023, exposant les priorités de son gouvernement, M. Sunak a promis d’offrir la “tranquillité d’esprit” au public. Ses promesses pour l’année étaient :

Pour réduire de moitié l’inflation :

L’inflation s’élevait à 10,7% en novembre, un léger ralentissement par rapport au sommet de 40 ans de 11,1% du mois précédent, selon l’Office for National Statistics (ONS).

Elle s’explique en grande partie par la hausse des coûts de l’énergie pour les ménages et les entreprises, qui ont répercuté une partie de leurs augmentations de coûts sur les clients, aggravant la crise du coût de la vie. À son tour, cela a conduit les syndicats à exiger des augmentations de salaire plus élevées.

Pour développer l’économie :

L’inflation fulgurante, en avance sur les augmentations de salaire, a entraîné une chute des dépenses de consommation, qui à son tour a ralenti la croissance économique.

La Banque d’Angleterre et l’Office for Budget Responsibility s’attendent tous deux à ce que le Royaume-Uni connaisse une récession. Le niveau de vie a été de plus en plus serré au cours des 12 derniers mois, et il y aura plus de douleur à venir, les banques alimentaires s’attendant à ce que la demande augmente encore plus.

M. Sunak pense que la croissance économique entraînera une hausse des salaires.

Pour réduire la dette nationale :

Les emprunts du secteur public britannique ont presque triplé en novembre grâce aux efforts du gouvernement pour protéger les ménages et les entreprises de l’emballement des prix de l’énergie et de la hausse des paiements d’intérêts sur la dette. Les emprunts nets ont atteint 22 milliards de livres sterling en novembre, selon les derniers chiffres.

Le coût de la protection des citoyens contre la flambée des prix de l’énergie est survenu après que M. Sunak a utilisé des sommes record pour protéger les emplois pendant les fermetures de Covid.

Pour réduire les listes d’attente du NHS :

Des médecins expérimentés ont averti que les services de santé étaient confrontés à la pire crise de leur histoire, les listes d’attente pour un traitement atteignant un record de près de 7,21 millions en octobre. Quelque 2,91 millions de patients attendaient depuis plus de 18 semaines.

L’objectif de traitement de 18 semaines n’a pas été atteint depuis 2016.

Un nouveau record de 45,2% de patients attendant plus de quatre heures à l’hôpital A&E a été atteint en octobre, et les fiducies du NHS ont déclaré à plusieurs reprises des incidents critiques.

Pour arrêter les bateaux de migrants :

Les traversées en petits bateaux de la Manche ont atteint un nouveau record l’année dernière avec 45 756 personnes arrivées sur la côte britannique l’année dernière, selon les derniers chiffres.

Le gouvernement a annoncé plusieurs politiques qui, selon lui, dissuaderont ceux qui traversent la Manche, mais les bateaux utilisés sont de plus en plus gros et surchargés, risquant plus de vies que jamais.

Les ministres ont été accusés de ne pas avoir mis en place des itinéraires alternatifs plus sûrs. Mais M. Sunak a déclaré qu’il veillerait à ce que “si vous venez illégalement dans ce pays, vous soyez détenu et rapidement expulsé”.

En écho à la référence de Tony Blair à la princesse Diana comme “la princesse du peuple”, M. Sunak a décrit ses promesses comme “les priorités du peuple”.

« Ce sont les priorités de votre gouvernement. Et nous les aurons atteints ou non », a-t-il déclaré.

“Pas de truc… pas d’ambiguïté… soit nous livrons pour vous, soit nous ne le faisons pas. Nous reconstruirons la confiance dans la politique par l’action, ou pas du tout. Je vous demande donc de nous juger sur les efforts que nous déployons et les résultats que nous obtenons.

Après des mois de troubles au sein du Parti conservateur, M. Sunak est arrivé au pouvoir en promettant d’apporter la stabilité. Mais son parti est toujours à la traîne du parti travailliste de Sir Keir Starmer dans les sondages.