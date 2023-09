Quelles sont les chansons les plus populaires sur TikTok ? Il existe maintenant un tableau d’affichage pour cela

Les classements Billboard recensent toutes sortes de genres musicaux et autres divisions, de la musique chrétienne à la country, en passant par le rap et le reggae. Jeudi, Billboard et TikTok ont ​​annoncé le Tableau Top 50 du Billboard Billboardun nouveau classement hebdomadaire retraçant les chansons les plus populaires sur TikTok aux États-Unis.

Le classement est le premier du genre et sera publié tous les jeudis. Les évaluations sont basées sur une combinaison de créations, de visionnages de vidéos et d’engagement des utilisateurs.

Vous pouvez trouver le graphique sur Billboard.com ou en appuyant sur l’icône ronde dans le coin inférieur de l’écran de votre téléphone dans l’application TikTok, puis, une fois l’écran modifié, en appuyant sur le bouton Graphiques musicaux bouton en haut à droite.

SkeeYee, une chanson du rappeur Sexyy Red, est en tête du classement inaugural de Billboard et TikTok. Capture d’écran de Gael Fashingbauer Cooper/CNET

SkeeYee, une chanson du rappeur Sexyy Red, est en tête du premier classement TikTok Top 50, suivi de Paint the Town Red de Doja Cat. Sexyy Red avait également la toute dernière chanson du Top 50 inaugural, avec Mad at Me.

Il existe également un Viral 50 Tab. TikTok et Billboard n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais dans une situation similaire sur Spotify, la liste virale suit les chansons les plus partagées par opposition aux chansons les plus écoutées. Le classement Viral 50 était en tête avec Paint the Town Red de Doja Cat (en hausse du numéro 2 du classement Top 50) et a été suivi par What Was I Made For ? du film Barbie.

Plus de 150 millions d’Américains utilisent TikTok, la société a déclaré en mars. L’application a été confrontée à des restrictions aux États-Unis, l’État du Montana ayant même interdit TikTok en mai, car certains politiciens américains la qualifient de menace pour la sécurité nationale en raison de ses racines chinoises et de la conviction que l’entreprise pourrait donner données sensibles des utilisateurs au gouvernement chinois.

La société a nié ces accusations et présente un page sur son site notant qu’environ 60 % de la société est détenue par des investisseurs institutionnels mondiaux. TikTok a également poursuivi le Montana en juin, affirmant que l’interdiction imposée par l’État violait le premier amendement.