Quelles sont les chances que le cancer de la prostate réapparaisse après la chirurgie ?

Une nouvelle technologie d’imagerie prévoit la probabilité de récidive.



Les résultats après une chirurgie du cancer de la prostate peuvent varier : chez certains hommes, le cancer ne réapparaît jamais, alors que chez d’autres, il le fait. Les médecins essaient d’évaluer les risques de récidive en évaluant certains types d’informations cliniques. Par exemple, si les résultats de la biopsie d’un homme révèlent un cancer très agressif, la récidive est plus probable. Des niveaux très élevés ou en augmentation rapide d’antigène spécifique de la prostate (PSA) avant la chirurgie sont également associés à de moins bons résultats.

Les chercheurs travaillent dur pour développer des outils encore meilleurs pour identifier les hommes qui pourraient bénéficier d’une thérapie supplémentaire ou d’une surveillance plus étroite. Les tests génétiques contribuent à ces classifications fondées sur le risque, tout comme les nouveaux types d’imagerie médicale.

En décembre, des scientifiques de l’Université de Stanford ont rapporté découvertes prometteuses grâce à une nouvelle technologie qui éclaire les tumeurs de la prostate lors d’examens d’imagerie spécialisés. L’approche repose sur un traceur peu radioactif qui parcourt le corps à la recherche de cellules cancéreuses. Appelé 68Ga-PSMA-11, et administré par voie intraveineuse, le traceur se lie exclusivement à une protéine appelée antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA). Les cellules cancéreuses de la prostate contiennent beaucoup plus de cette protéine à leur surface que les cellules normales de la prostate. Tumeurs signalées par 68Ga-PSMA-11 apparaît sur un scan d’imagerie comme des allumettes allumées dans une pièce sombre. Les médecins utilisent déjà les scanners PSMA pour diagnostiquer le cancer métastatique précoce, et le traceur peut également être utilisé pour transporter des médicaments directement dans les tumeurs malignes.

Méthodologie de la recherche et résultats

Pour cette recherche, l’équipe de Stanford voulait savoir si la technologie de balayage prédirait la récidive du cancer de la prostate après le traitement initial. Les chercheurs ont recruté 73 hommes présentant des caractéristiques à risque intermédiaire ou élevé sur des biopsies tumorales et leur ont donné à chacun une dose de 68Ga-PSMA-11. Ensuite, ils ont mesuré la quantité de traceur absorbée par la prostate, ainsi que les fragments de cancer susceptibles de se propager dans le corps. Suite à cela, les hommes se sont fait retirer la prostate.

La récidive du cancer a été évaluée en évaluant les changements dans les niveaux de PSA. Les niveaux devraient tomber à zéro si la prostate d’un homme a été enlevée, donc des élévations continues ou une augmentation soudaine du PSA après la chirurgie indiquent que le cancer se cache toujours dans le corps. Ce type de récidive est appelé échec biochimique.

Les hommes ont été suivis pendant environ trois ans. Selon les résultats finaux, les hommes ayant des valeurs d’absorption de traceurs inférieures avant la chirurgie s’en sont mieux sortis au fil du temps que les hommes ayant des valeurs d’absorption plus élevées. Les hommes avec des valeurs d’absorption de traceur plus faibles ont évité l’échec biochimique pendant au moins deux ans après leurs opérations. À l’inverse, les hommes présentant les valeurs d’absorption de traceurs les plus élevées et/ou les métastases détectées par PSMA avant la chirurgie étaient plus susceptibles de connaître une défaillance biochimique au cours de la période d’étude.

Commentaires d’experts

“Nous avons constaté que les informations que nous pouvions obtenir de l’analyse PSMA chez les patients atteints d’un cancer de la prostate nouvellement diagnostiqué avant la chirurgie étaient au moins aussi fiables et utiles que d’autres informations provenant de la biopsie, des niveaux de PSA ou d’un examen clinique pour prédire comment les patients se comporteraient après la chirurgie ou autre traitement », déclare Farshad Moradi, radiologue à Stanford et co-auteur de l’étude. “Les informations des analyses PSMA peuvent aider les patients et leurs médecins à prendre des décisions plus éclairées et meilleures sur les options de traitement et le suivi, ce qui, nous l’espérons, améliorera également les résultats à long terme.”

“Cette étude ajoute à l’excitation suscitée par les scans PSMA et à la manière dont ils peuvent être utilisés pour prédire les résultats du cancer de la prostate”, ajoute le Dr Marc B. Garnick, professeur de médecine Gorman Brothers à la Harvard Medical School et au Beth Israel Deaconess Medical Center. “De nombreuses améliorations permises par le PSMA influencent positivement la gestion du cancer de la prostate et le suivi des patients après leur diagnostic et leur traitement, et cette étude illustre davantage la valeur de cette technologie importante.”