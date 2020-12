La probabilité que Joe Biden remporte des victoires équitables en Pennsylvanie, au Michigan, en Géorgie et au Wisconsin est microscopiquement faible, selon un expert cité dans un procès au Texas alléguant des violations de la loi électorale dans les quatre États.

Le procès, déposé devant la Cour suprême des États-Unis par le procureur général du Texas, Ken Paxton, appelle à une intervention judiciaire pour garantir l’intégrité des résultats de l’élection présidentielle de 2020. Bien que la contestation judiciaire se concentre principalement sur les violations présumées des lois et des normes électorales par les quatre États défendeurs, elle fait également référence « Analyse d’experts utilisant un test statistique communément accepté, » ce qui indique des manigances à grande échelle.

Se référant à une déclaration soumise par Charles J.Cicchetti, le dossier juridique affirme que la probabilité que Biden remporte le vote populaire en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin de manière indépendante, étant donné que l’avance précoce du président Donald Trump dans ces États est « Moins d’un sur un quadrillion, ou un sur 1 000 000 000 000 000. » Pour gagner les quatre États contestés collectivement, les chances de Biden tombent à « Un sur un quadrillion à la quatrième puissance, » dit le procès.

Les chances que Biden remporte la Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie et le Wisconsin indépendamment après @realDonaldTrumpLa première avance de ce dernier est inférieure à un sur un quadrillion: ➡️ 1 sur 1 000 000 000 000 000 Les chances qu’il gagne collectivement sont «de un sur un quadrillion à la 4e puissance» Texas contre PA ⬇️ pic.twitter.com/tOlgPdai3r – Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) 9 décembre 2020

Cicchetti, qui a obtenu un BA du Colorado College et un doctorat. de l’Université Rutgers, à la fois en économie, a enseigné l’économie et les études environnementales à l’Université du Wisconsin-Madison. Il a été directeur adjoint du Centre de politique énergétique et environnementale de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard et est l’auteur de nombreux livres et articles sur la politique énergétique.

Lire la suite Le succès des élections Biden « n’est pas statistiquement impossible, mais statistiquement IMPLAUSIBLE », selon un sondeur

Les professeurs « Analyse d’experts » a fait sensation parmi les experts conservateurs et les médias alternatifs, mais certains étaient plus sceptiques quant à cette affirmation provocatrice.

Un article de blog publié par le magazine libertaire en ligne Reason a fustigé le « Affirmations farfelues », insister «Il n’y a pas de ‘test statistique communément accepté’ qui démontrera ou pourra démontrer que les chances de gagner ces quatre États par Biden, étant donné l’avance précoce de Trump, sont incroyablement longues. C’est un fantasme. La disparition des pistes de Trump dans les quatre États du champ de bataille peut facilement s’expliquer par des bulletins de vote postaux qui ont été comptés plus tard et étaient fortement en faveur de Biden, a fait valoir David Post de Reason.

Pour l’instant, la méthodologie utilisée par Cicchetti reste un mystère. Sa déclaration complète devrait être déposée dans une prochaine requête et n’est pas encore accessible au public.

Cicchetti n’est cependant pas le seul à donner de très mauvaises chances à Biden. Le sondeur Patrick Basham, fondateur de l’organisation de recherche The Democracy Institute, a déclaré que la victoire des démocrates était défiée « Statistiques non liées aux sondages » qui ont « Un taux de précision de 100% », et décrit les résultats des élections comme « Statistiquement invraisemblable. »

