Quelles sont les chances d’un Noël blanc dans le nord de l’Illinois ? Historiquement, près de 4 sur 10, alors qu’un froid glacial attend ces vacances – Shaw Local

Alors que les averses de neige dispersées prévues augmentent cette semaine dans le nord de l’Illinois, les chances d’un Noël blanc augmentent également, bien qu’un froid glacial nous attend, a déclaré un météorologue du National Weather Service.

Les prévisions pour le week-end de Noël montrent une baisse significative des températures, avec des hauts qui devraient atteindre un chiffre et des bas dans la nuit de vendredi et jusqu’à la veille de Noël samedi atteignant sous zéro dans le nord de l’Illinois, selon le National Weather Service.

Le vent froid et les températures resteront tout au long de la semaine, car la nuit de dimanche à lundi devrait faire baisser les températures à environ 10 et des rafales de vent à environ 15 mph dans toute la région.

Bien qu’une accumulation importante ne soit pas attendue le jour de Noël dimanche, les chances d’averses de neige plus dispersées cette semaine sont attendues jusqu’à vendredi.

“Nous n’avons pas eu de Noël blanc depuis certaines années, depuis 2017 ou 2018”, a déclaré le météorologue Brett Borchardt en poste au bureau du service à Romeoville. “Alors que nous nous dirigeons vers un schéma froid, il y a un signal fort que la semaine de Noël va être assez froide. Nous ne voyons pas encore de signal pour une véritable tempête de neige, mais plus nous aurons froid, plus il y aura de chances que nous soyons touchés.

La neige à Noël n’est pas exactement un événement annuel, cependant, les souhaits de vacances peuvent abonder.

Le jour de Noël le plus enneigé de la grande région de Chicago a eu lieu en 1950, avec 5,1 pouces de neige, a déclaré Borchardt.

En 1982, le Noël le plus chaud a été enregistré à Chicago à 64 degrés. Le plus froid est venu un an plus tard, avec moins 5 degrés en 1983, a déclaré Borchardt.

Le National Weather Service a cartographié la neige à Noël dès 1885, a déclaré Borchardt. Ce record montre un Noël blanc seulement environ 42% du temps.

“C’est 4 Noëls sur 10, en général”, a déclaré Borchardt.

Bien que le changement climatique puisse avoir un impact sur les risques d’hivers enneigés, Borchardt a déclaré que le service météorologique note des tendances à plus long terme.

“En ce qui concerne le changement climatique, nous examinons des schémas à l’échelle des décennies”, a-t-il déclaré. “Donc même 40, 50 ou même des centaines d’années. Des modèles à court terme sans un Noël blanc, il pourrait sembler qu’il est là pour rester.