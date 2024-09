Quelles sont les causes du ronflement, est-ce dangereux et comment peut-on le traiter ? | Apnée du sommeil

Le ronflement a ruiné de nombreuses relations, mais au moins un groupe de ronfleurs a vu son espoir renaître cette semaine lorsque des chercheurs ont annoncé que la prise d’un médicament contre l’épilepsie était associée à une réduction marquée des symptômes de l’apnée du sommeil. Quelles sont les causes du ronflement ? Et comment peut-on y remédier ?

Combien de personnes ronflent ? Les estimations varient mais il s’agit d’un phénomène commun. Selon le professeur Ram Dhillon, chirurgien ORL spécialisé dans le ronflement et l’apnée obstructive du sommeil, environ 25 % des personnes ronflent. L’association britannique du ronflement et de l’apnée du sommeil estime que ce chiffre est plus élevé, puisqu’il atteint 41,5 % de la population adulte britannique.

Non. Dhillon affirme que le ronflement est causé par le rétrécissement des voies respiratoires supérieures, ce qui entraîne un flux d’air turbulent. Si les voies respiratoires continuent à se rétrécir, elles peuvent se boucher et provoquer une apnée obstructive du sommeil, une interruption temporaire de la respiration qui dure plus de 10 secondes. Les personnes qui partagent le lit des personnes concernées peuvent constater que leur partenaire ronfle pendant un certain temps, puis s’arrête, puis émet soudainement un bruit de halètement et d’étouffement. Dhillon affirme que plus de cinq cas de ce type en une heure indiquent une apnée du sommeil légère, et plus de 30 cas par heure sont classés comme une apnée du sommeil sévère. Le Dr Sriram Iyer, médecin spécialiste des maladies respiratoires et du sommeil, déclare : « La plupart des personnes souffrant d’apnée du sommeil, voire toutes, ronflent. Mais cela ne signifie pas que tous les ronfleurs souffrent d’apnée du sommeil. »

Quelles sont les causes du rétrécissement des voies respiratoires supérieures ? Selon Dhillon, il est important de comprendre que les voies respiratoires ne sont pas une structure rigide, mais qu’elles sont constituées de parties souples. Il est important de noter que les muscles qui maintiennent les voies respiratoires supérieures ouvertes se relâchent lorsque nous nous endormons, ce qui signifie que les tubes ont tendance à se rétrécir. Iyer note que l’alcool détend les muscles de la gorge, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes ronflent après quelques verres. S’allonger sur le dos peut également augmenter les risques de ronflement grâce à l’effet de la gravité. Mais il existe d’autres explications. Selon Iyer : « En général, la raison la plus courante pour laquelle les gens ronflent est le surpoids ou l’obésité », car la prise de poids peut entraîner un excès de tissu autour du cou, réduisant ainsi le diamètre des voies respiratoires supérieures. Des facteurs génétiques peuvent également être en jeu. « Certaines personnes auront une mâchoire inférieure plus en arrière que d’habitude, une langue plus grosse que d’habitude ou une base musculaire des voies respiratoires supérieures plus molle », explique Iyer.

Le ronflement est-il dangereux ? Cela dépend. Iyer explique : « Le ronflement en soi ne signifie pas nécessairement que votre sommeil va être perturbé ou qu’il est dangereux. Cela indique simplement qu’il y a des vibrations. » Mais l’apnée du sommeil doit être prise au sérieux. Comme le souligne le NHS, sans traitement, elle peut entraîner des problèmes tels que des maladies cardiaques, de l’hypertension artérielle, un risque accru d’accident vasculaire cérébral et un diabète de type 2.

Pourquoi le ronflement s’aggrave-t-il avec l’âge ? «[The] « La raison la plus courante, bien sûr, est que nous avons tendance à prendre du poids en vieillissant », explique Iyer. Il existe d’autres raisons. « En vieillissant, les muscles des voies respiratoires supérieures et leur diamètre changent, tout comme la façon dont nous réagissons aux événements de notre sommeil, ce qui rend les personnes âgées plus sensibles aux troubles du sommeil (ronflement et apnée du sommeil) et à leurs conséquences », poursuit-il. Iyer dit que les hommes sont plus enclins à ronfler que les femmes, notamment parce qu’ils ont tendance à prendre plus de poids autour du cou. Dhillon dit : « Nous [also] ont tendance à boire plus, [are] « Nous sommes probablement plus susceptibles d’être en surpoids, moins susceptibles de faire attention à notre poids et de faire de l’exercice. » Cependant, Dhillon note que la prévalence du ronflement et de l’apnée du sommeil augmente chez les femmes autour de la ménopause – ce qui, selon lui, est dû aux changements hormonaux affectant le tonus musculaire des voies respiratoires supérieures.

Pourquoi certains enfants ronflent-ils ? Dhillon affirme que la grande majorité des enfants qui ronflent ou souffrent d’apnée du sommeil auront de grosses amygdales et des végétations adénoïdes qui peuvent bloquer les voies respiratoires supérieures. Les enfants peuvent en guérir en grandissant, et Dhillon souligne qu’il est possible de traiter ce problème par chirurgie. « Dans la grande majorité des cas, on peut les guérir par une adénotonsillectomie », dit-il.

Comment traiter le ronflement chez l’adulte ? Pour le ronflement général et l’apnée du sommeil, perdre du poids et dormir sur le côté font partie des actions recommandées. Pour remédier à ce dernier problème, les chemises de nuit à nervures peuvent dissuader les personnes de dormir sur le dos. « Plus récemment, un essai médical a été mené sur une bande qui vibre et vous fait changer de position si vous vous allongez sur le dos », explique Iyer. Selon Dhillon, le traitement de référence pour l’apnée du sommeil est un appareil à pression positive continue (CPAP). Il consiste à porter un masque pendant la nuit à travers lequel de l’air est pompé. « Lorsque les voies respiratoires se rétrécissent, l’appareil le détecte et augmente la pression du flux d’air pour vous débloquer », explique-t-il. D’autres options sont envisageables, notamment un dispositif qui peut être implanté dans la poitrine et relié au nerf qui fait bouger la langue. S’il détecte un épisode d’apnée, il stimule la langue à bouger, permettant à l’air de circuler dans et hors des poumons. La pilule contre l’épilepsie peut également être bénéfique pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil. Bien que Dhillon souligne que l’étude était de petite taille, il n’est pas clair si la pilule a réduit des problèmes tels que les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, et son efficacité doit être comparée à celle du CPAP. Selon Dhillon, un type de protège-dents appelé dispositif d’avancement mandibulaire peut aider certaines personnes souffrant d’apnée obstructive du sommeil, et Iyer affirme que ces dispositifs constituent une solution efficace contre le ronflement en général. « Avec ces dispositifs, votre mâchoire inférieure est en fait tirée vers l’avant, ce qui crée plus d’espace à l’arrière de la gorge », explique Iyer. Il souligne qu’il est important d’adapter les traitements à chaque personne. « Le meilleur traitement pour une personne est celui qu’elle utiliserait », dit-il.