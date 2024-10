Quelles sont les causes du burn-out au travail et comment pouvons-nous le prévenir ?

(MENAFN- The Conversation) En Europe, bien plus de 50 % des travailleurs présentent des symptômes d’épuisement professionnel. Ce phénomène mondial se reflète aux États-Unis, où environ 52 % des travailleurs souffrent également de ce syndrome.

La première étape de l’épuisement professionnel est connue sous le nom d’épuisement émotionnel, qui peut diminuer la productivité et avoir un impact considérable sur la santé des travailleurs. Cependant, si les employeurs prennent des mesures pour prévenir ou atténuer ce phénomène au sein de leur personnel, cela peut générer d’énormes avantages, tant pour le bien-être personnel que pour les résultats de l’entreprise.

Qu’est-ce que l’épuisement émotionnel ?

Les travailleurs disposent de ressources limitées, en termes de temps et d’énergie, pour répondre aux exigences de leur travail. Si cette pression peut stimuler l’apprentissage et la motivation des employés, elle peut également entraver leur croissance personnelle et affecter leur bien-être.

Les travailleurs souffrant d’épuisement émotionnel n’ont aucune énergie physique ou mentale. Ils sont irrités, frustrés et n’ont pas la force de bien travailler et ne font que le strict minimum pour économiser de l’énergie. Cela affecte donc non seulement leur bien-être personnel, mais aussi la productivité d’une entreprise.

Les travailleurs émotionnellement épuisés se sentent insatisfaits de leur travail et peuvent penser à démissionner, mais cela a un revers : les travailleurs satisfaits qui aiment ce qu’ils font auront une attitude positive.

Qu’est-ce qui cause l’épuisement émotionnel ?

Certains facteurs de risque d’épuisement émotionnel sur le lieu de travail sont :



Leadership de laissez-faire, où les managers ne s’impliquent pas et n’assument pas leurs responsabilités. Ils n’expliquent pas les objectifs ni comment les atteindre, et font peu pour motiver leurs employés.

Charge de travail excessive. Les travailleurs qui n’ont pas suffisamment de temps pour accomplir leurs tâches ne peuvent pas se reposer et se sentent dépassés. Manque de tâches et de responsabilités des travailleurs clairement définies. Cela se produit lorsque les employés sont confrontés à des demandes peu claires, ce qui rend difficile l’exercice efficace de leurs fonctions.

Comment prévenir l’épuisement émotionnel ?

Les responsables des ressources humaines doivent prévenir et réduire l’épuisement émotionnel. Voici quelques façons de procéder :

Fournissez davantage de ressources sur le lieu de travail, telles que du temps et du soutien.

Donnez aux employés une plus grande autonomie et un meilleur contrôle sur leurs tâches et leur charge de travail.

Améliorer l’égalité organisationnelle en encourageant les interactions polies, honnêtes et respectueuses sur le lieu de travail.

Favoriser un leadership constructif, solidaire et motivant.

Attribuez des charges de travail gérables, qui aident à maintenir une attitude positive. Burnout et travail en ligne

Dans de nombreuses organisations et lieux de travail, la pandémie a incité à utiliser la technologie disponible pour rendre le travail plus flexible en termes de temps et de lieu.

Ces nouvelles méthodes de travail ont ouvert le débat sur comment, où et quand les gens travaillent, ce qui a un impact sur les attentes, le comportement et le bien-être des salariés. Ces nouvelles méthodes de travail peuvent être avantageuses, mais elles peuvent également constituer une autre source de pression au travail qui affecte la santé physique et mentale de diverses manières.

Le travail en ligne a pour avantage de rendre les environnements de travail plus flexibles. Cependant, cela peut également entraîner une surcharge d’informations, des interruptions, des malentendus et la nécessité d’être constamment connecté. Cette situation est exacerbée par le manque de soutien, la résistance au changement et les difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale.

Les employeurs ont le devoir d’éviter l’épuisement émotionnel et mental. Ils peuvent y parvenir de plusieurs manières, par exemple en fournissant un bon environnement de travail qui favorise le bien-être émotionnel des travailleurs, en équilibrant les charges de travail et en promouvant des styles de leadership positifs et motivants.

Ils peuvent également prendre des mesures plus concrètes, comme proposer des programmes de formation et de développement professionnel, établir des politiques de communication claires et favoriser des environnements de travail respectueux et des relations de travail collaboratives.

La mise en œuvre de ces mesures peut être extrêmement bénéfique pour le bien-être des travailleurs et, à terme, pour le succès d’une entreprise.

Cet article a été initialement publié en espagnol

