Le vertige est une sensation de vertige qui donne une sensation de déséquilibre et une sensation similaire au mal des transports ou au tournoiement de l’environnement. C’est une condition débilitante aiguë et soudaine qui affecte le corps dans l’équilibre de la détection. Habituellement, cela dure un court laps de temps, mais les épisodes peuvent également persister. Nausées, vomissements, transpiration, balancement ou inclinaison sont d’autres symptômes du vertige.

Il existe deux types de vertige: périphérique et central. Le périphérique est le plus courant des deux et est causé par:

Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) est causé par un problème dans l’oreille interne et peut entraîner des épisodes de vertige qui vont et viennent. Ce n’est pas une maladie grave à moins qu’elle ne s’aggrave suffisamment pour augmenter vos chances de tomber. Un seul épisode dure moins d’une minute.

La maladie de Ménière est une affection de l’oreille interne qui survient en raison de l’accumulation de liquide dans l’oreille interne. Il provoque de longs épisodes de vertiges associés à des bourdonnements d’oreille, pouvant éventuellement conduire à une perte d’audition. Les épisodes peuvent durer plus de 20 minutes.

La névrite vestibulaire, également connue sous le nom de labyrinthite, est une maladie infectieuse de l’oreille interne, principalement causée par des virus. Il provoque une inflammation de l’oreille interne, affectant les nerfs environnants qui sont responsables de l’équilibre du corps.

Le vertige central survient généralement en raison d’un dysfonctionnement du tronc cérébral ou de la partie arrière du cerveau (cervelet) en raison d’une blessure ou d’une maladie. Elle peut être causée par une attaque ischémique transitoire, un infarctus du tronc cérébral, une sclérose en plaques et même des migraines.

Soins à domicile pour prévenir les vertiges

Le premier épisode de vertige n’est pas évitable; cependant, certains changements de comportement peuvent vous aider à prévenir les attaques ultérieures.

Essayez de garder la tête légèrement appuyée et évitez de regarder de haut

Faites des mouvements corporels lents comme lorsque vous faites des mouvements de tête, assis ou debout

Évitez les mouvements rapides de la tête, vous penchez ou regardez vers le haut

Utilisez la balustrade en montant et descendant l’escalier

Évitez de voyager avec des véhicules rapides

Prenez soin de votre alimentation et évitez le jeûne

Vertiges

D’autre part, les étourdissements sont généralement le symptôme d’une affection sous-jacente. C’est un terme plus large pour généraliser divers sentiments d’étourdissement, de groggy, de bancal, de confusion ou de déséquilibre. Les étourdissements, s’ils surviennent de temps en temps, ne sont pas un sujet de préoccupation. Cependant, des étourdissements récurrents peuvent être causés par une condition médicale sous-jacente grave.

Outre les vertiges, il existe quelques autres conditions qui peuvent également présenter des étourdissements:

Hypotension (baisse de la pression artérielle) et hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Certaines maladies cardiaques telles que l’arythmie, la cardiomyopathie, la cardiopathie ischémique ou la crise cardiaque

Déshydratation, perte de sang ou diminution du volume sanguin due à un traumatisme, une diarrhée ou une anémie (carence en fer ou faible taux d’hémoglobine)

Problèmes de santé mentale comme les troubles anxieux, les crises de panique ou le stress

Affections liées à un âge avancé, migraine, grossesse, mal des transports, infection de l’oreille et accidents vasculaires cérébraux

Un effet secondaire de certains médicaments

Quelques conseils pour éviter les étourdissements

Tout comme le vertige, le premier épisode de vertige ne peut être évité, mais vous pouvez éviter une aggravation supplémentaire et des épisodes de vertige ultérieurs. Donc, la première chose à faire est de vous asseoir ou de vous allonger dès que vous commencez à vous sentir étourdi car cela évite une chute ou une blessure. Reposez-vous jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment mieux pour reprendre vos activités.

Pour éviter un autre épisode de vertiges, vous pouvez essayer les conseils suivants:

Consultez votre médecin pour savoir si le vertige est causé par des médicaments ou une maladie sous-jacente

Évitez les boissons caféinées ou alcoolisées, car elles peuvent aggraver la situation

Évitez de bouger ou de changer de position brusquement

Pratiquez des exercices d’amélioration de l’équilibre

Restez hydraté et maintenez une alimentation saine

Reposez-vous et dormez correctement pour éviter les étourdissements dus au stress

Marchez lentement ou utilisez une canne en marchant pour un meilleur équilibre

Utilisez un ascenseur ou utilisez des mains courantes si vous prenez les escaliers

Il est important de comprendre la différence entre les vertiges et les étourdissements, car cela aide à établir un diagnostic et un plan de traitement précis. Des épisodes fréquents de vertiges ou d’étourdissements peuvent être le signe d’un problème de santé sous-jacent, il est donc recommandé de consulter un médecin.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur vertige.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.