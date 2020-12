Des maux de tête en grappes aux migraines hivernales et même aux maux de tête des sinus, on peut avoir l’impression que la fréquence de toutes sortes de maux de tête atteint un nouveau sommet pendant la saison hivernale. Les aînés nous disent souvent de garder la tête et le cou couverts pendant cette saison difficile – mais cette pratique a-t-elle plus d’avantages que de nous garder au chaud et à l’aise?

Le lien entre les maux de tête et les hivers

La recherche montre que les maux de tête deviennent plus fréquents en hiver, car les températures froides et la courte durée d’ensoleillement peuvent modifier la pression atmosphérique (barométrique). Ce changement de pression peut provoquer des changements hémodynamiques (mécanisme de pression artérielle interne) dans le corps, entraînant des maux de tête ou des migraines. En outre, les vents froids de l’hiver peuvent resserrer les nerfs et les vaisseaux sanguins du cerveau, ce qui peut également entraîner des maux de tête.

Les sinus sont des cavités présentes sur la face avant du crâne. Ils sont remplis d’air et ils sont en équilibre avec l’atmosphère. Tout changement important de la pression atmosphérique peut perturber cet équilibre, entraînant des maux de tête.

Les experts disent également que le changement de la durée des jours peut être une raison possible derrière ces maux de tête saisonniers. En hiver, la durée des nuits s’allonge et les jours raccourcissent. Cela peut modifier le cycle veille-sommeil du corps, provoquant des maux de tête.

Prévenir les maux de tête en hiver

Voici quelques conseils simples à garder à l’esprit pendant la saison hivernale pour éviter les maux de tête fréquents:

Couvrez votre tête et votre cou avec des vêtements d’hiver appropriés avant de sortir par une journée froide.

Gardez vos muscles du cou et des épaules détendus pour une bonne circulation sanguine. Si vous vous sentez tendu, essayez de masser, d’étirer les muscles et de faire de légers mouvements circulaires du cou.

Dormez régulièrement huit bonnes heures (d’affilée). Essayez également de maintenir un rythme de sommeil en dormant et en vous réveillant à la même heure chaque nuit.

Gardez la pièce au chaud en utilisant un radiateur. Vous pouvez également utiliser un humidificateur si vous pensez que votre pièce n’est pas assez humide.

Prenez de la vapeur au moins deux fois par jour pour garder vos sinus dégagés pendant les hivers.

Utilisez des outils de massage du visage comme un rouleau de jade ou un gua sha pour masser le visage quotidiennement. On pense que cela aide à drainer les sinus et à prévenir les maux de tête.

Sauter des repas peut causer des maux de tête, alors assurez-vous de prendre les trois repas à l’heure. Assurez-vous également d’avoir une alimentation saine et équilibrée afin de ne pas développer de carences nutritionnelles.

L’exercice régulier est très important pour maintenir la température corporelle et la circulation sanguine. Il peut sembler impossible de quitter votre couverture douillette, mais un exercice modéré en hiver aide à prévenir les maux de tête.

Prenez des bains chauds ou des douches pour détendre vos muscles et garder votre corps au chaud. Assurez-vous que la température n’est pas trop chaude et que vous n’y restez pas trop longtemps car cela peut entraîner une exposition inutile au froid.

Il est possible que vous n’ayez pas très soif pendant la saison hivernale, mais cela ne diminue pas les besoins en eau de votre corps. Restez hydraté pour maintenir un bon équilibre hydrique dans le corps.

Sirotez des boissons chaudes ou chaudes comme du thé au gingembre chaud ou du latte au curcuma chaud pour garder votre corps au chaud.

Consultez le médecin pour des médicaments appropriés contre la migraine si vous avez des migraines hivernales et essayez d’éviter tout déclencheur connu.

