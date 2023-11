Quelles sont les causes des infections à Salmonella et comment éviter de tomber malade

Comment se produisent les infections ?

L’une des raisons pour lesquelles tant de personnes sont infectées chaque année est que la bactérie se développe naturellement dans les intestins de plusieurs animaux, notamment les poulets, les oiseaux et les vaches, a déclaré Martin Wiedmann, vétérinaire et scientifique en alimentation au Collège d’agriculture et des sciences de la vie de l’Université Cornell.

Les animaux hébergeant la bactérie ne semblent généralement pas malades, a déclaré le Dr François Watkins.

Lors de l’abattage du bétail, les bactéries présentes dans ses intestins peuvent contaminer la viande. Un colis sur 25 du poulet vendu dans les épiceries contient de la salmonelle, selon le CDC. Tout ce qui touche la viande crue peut alors être contaminé, a déclaré le Dr Wiedmann. Si vous touchez la bactérie sur une surface puis touchez votre bouche, vous pourriez tomber malade.

Parce que les bactéries se développent dans les intestins des animaux, elles se retrouvent également dans les excréments des animaux, puis parfois dans les pattes et la fourrure des animaux.

Cela peut permettre à la salmonelle de se propager à d’autres endroits, notamment dans les champs de culture et les usines de transformation des aliments, où la bactérie peut contaminer les produits et les aliments emballés.

Que se passe-t-il si je suis infecté par la salmonelle ?

Les personnes exposées à la salmonelle commencent généralement à se sentir malades six heures à six jours plus tard, a déclaré le Dr François Watkins. La plupart des infections sont bénignes et durent entre quatre et sept jours. Bien que la salmonelle puisse toucher des personnes de tout âge, les infections surviennent le plus souvent chez les enfants de moins de 5 ans, en partie parce que leur système immunitaire n’est pas complètement développé.