Quelles sont les blessures d’Angel Lynn ?

« Les blessures catastrophiques subies par Angel signifieront que la vie ne sera plus jamais la même pour elle ou pour notre famille. »

« Angel était si pleine de vie et avait un si bel avenir devant elle. Cet avenir lui a malheureusement été enlevé.

Dans une déclaration déchirante publiée après l’affaire, le père d’Angel, Paddy, a déclaré que la vie de sa fille « ne sera plus jamais la même ».

Il a été emprisonné pendant sept ans et demi tandis que Sansome a été condamné à 21 mois de prison pour sa part dans l’enlèvement à Leicester Crown Court.

Bowskill a été reconnu coupable de comportement coercitif et de contrôle et de perversion du cours de la justice – mais a été innocenté d’avoir causé des lésions corporelles graves.

Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux et Angel a été transporté à l’hôpital, mais malgré une intervention médicale intensive, elle reste toujours à l’hôpital.

Alors qu’il voyageait le long de l’A6 à 60 mph, Angel serait tombé de la camionnette vers 10h45 et aurait été retrouvé par un passant alarmé.

Les images choquantes montrent Bowskill la saisissant par derrière dans un câlin d’ours et la ramenant de l’autre côté de la route à Mountsorrel vers sa camionnette lorsqu’il est parti.

Le 27 septembre, Angel et Bowskill ont été vus se disputer sur CCTV avant qu’elle n’essaye de s’éloigner de lui.

L’accident l’a rendue incapable de marcher ou de parler, et il semble peu probable que la catatonique ait à nouveau une vie complètement normale.

Angel a subi des blessures catastrophiques, notamment une fracture du crâne et des lésions cérébrales dévastatrices.

Bowskill, 20 ans, et son ami Rocco Sansome, 20 ans, ont tous deux nié l’enlèvement mais ont été reconnus coupables par un jury le 26 janvier 2022.

Quelques instants plus tard, elle serait tombée de la camionnette qui roulait à 60 mph, la laissant dans un état critique et des blessures catastrophiques.

Un voyou qui a kidnappé sa petite amie et causé des blessures catastrophiques et bouleversantes sera libéré de prison dans deux ans.

