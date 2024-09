Quelles sont les augmentations salariales des présidents d’université du Kansas par rapport à celles des professeurs ?

Les PDG des universités du Kansas bénéficieront d’augmentations de salaire en 2025.

Les six PDG des universités du Kansas Board of Regents obtiennent des augmentations comprises entre 4 et 6 %, a déclaré le directeur de la communication de KBOR, Matt Keith.

L’augmentation de salaire de chaque PDG d’université a été déterminée après que les évaluations de performance ont été réalisées lors d’une session exécutive de la réunion des régents du 18 juin.

« Je pense que nous avons un groupe très performant parmi nos présidents et notre chancelier », a déclaré le régent Wint Winter lors de la réunion avant de procéder au vote d’approbation.

Le président de l’Université du Kansas, Douglas Girod, a reçu une augmentation de 6 % de la part du Conseil des régents du Kansas.

Le chancelier de l’Université du Kansas obtient une augmentation de salaire de 6 %

KBOR a approuvé une augmentation de 6 % pour le chancelier de l’Université du Kansas, Douglas Girod. Pour l’exercice 2024, son salaire était de 655 200 $. Avec cette augmentation, son nouveau salaire sera de 695 000 $.

Girod est devenu KU 18e chancelier en 2017 après avoir été vice-chancelier exécutif du KU Medical Center. Il a obtenu sa licence en chimie de l’Université de Californie et son diplôme de médecine de l’Université de Californie. Il a effectué sa résidence et a obtenu une bourse de recherche du NIH à l’Université de Washington.

En moyenne, KU les professeurs en 2024 ont fait Les professeurs associés ont gagné 133 467 $, les professeurs assistants ont gagné 96 017 $, les professeurs assistants ont gagné 88 784 $ et les instructeurs ont gagné 77 921 $. Le salaire de Girod pour 2024 est presque cinq fois plus élevé que le salaire moyen d’un professeur et environ sept fois plus élevé que celui des instructeurs.

Le département des relations avec les médias de l’Université du Kansas n’a pas répondu aux commentaires sur les augmentations de salaire des professeurs.

Le président de l’Université d’État de Pittsburgh, Dan Shipp, a reçu une augmentation de 6 % de la part du Conseil des régents du Kansas.

Le président de l’université d’État de Pittsburg obtient une augmentation de salaire de 6 %

Le président de l’université d’État de Pittsburg, Dan Shipp, bénéficiera d’une augmentation de salaire de 6 % pour l’exercice 2025. Son salaire passera de 286 000 $ à 304 000 $, ce qui le fera passer du poste de PDG d’université le moins bien payé au deuxième poste le moins bien payé en 2025.

Shipp est devenu le 10e président d’université en 2022 après avoir travaillé comme vice-chancelier pour les initiatives stratégiques et associé du chancelier au centre médical de l’Université du Nebraska. Shipp a obtenu sa licence à l’Université du Nebraska à Lincoln, sa maîtrise à l’Université du Nebraska à Omaha et son doctorat à l’Université du Pacifique.

Les professeurs de Pitt State gagnent en moyenne 82 582 $ par an pour l’exercice 2024. Shipp gagne actuellement près de trois fois et demie plus que le professeur moyen. Les professeurs associés gagnent en moyenne 71 024 $ par an, les professeurs adjoints 59 847 $ par an en moyenne et les instructeurs 54 496 $ par an en moyenne.

Les professeurs recevront une augmentation de salaire de 2,39 % pour l’exercice 2025 et la plupart des employés admissibles aux avantages sociaux recevront une augmentation de 2 %, a déclaré la directrice des relations avec les médias, Andra Stefanoni.

Le président de l’Université d’État d’Emporia, Ken Hush, a reçu une augmentation de salaire de 5 % de la part du Conseil des régents du Kansas.

Le président de l’Université d’État d’Emporia obtient une augmentation de salaire de 5 %

Le président de l’université d’État d’Emporia, Ken Hush, a reçu une augmentation de salaire de 5 % de la part de KBOR. Cela porte son salaire de 286 000 $ en 2024 à 301 000 $ en 2025.

Hush est devenu le 18e président de l’université en 2022 après avoir été président intérimaire de l’université pendant un semestre. Il est diplômé de l’Université d’État d’Emporia en 1982 après une double spécialisation en administration des affaires et en marketing.

Les professeurs d’Emporia State gagnent en moyenne 73 559 $ par an pour l’exercice 2024. Hush gagne actuellement près de quatre fois plus que le professeur moyen. Les professeurs associés gagnent en moyenne 67 848 $ par an, les professeurs adjoints 63 762 $ par an en moyenne et les instructeurs 45 937 $ par an en moyenne.

Gwendolynne Larson, directrice des relations avec les médias de l’État d’Emporia, n’a pas encore fixé d’augmentation pour le personnel enseignant.

« L’Emporia State University a investi dans tous les salaires de ses employés au cours des trois dernières années pour mieux les aligner sur la rémunération du marché », a déclaré Larson. « Nous continuerons d’investir dans nos employés, y compris dans les salaires des professeurs. »

Le président de l’Université d’État du Kansas, Richard Linton, a reçu une augmentation de salaire de 4 % de la part du Conseil des régents du Kansas.

Le président de l’Université d’État du Kansas obtient une augmentation de salaire de 4 %

Le président de l’Université d’État du Kansas, Richard Linton, a obtenu une augmentation de salaire de 4 % de la part de KBOR. Son salaire passera de 500 000 $ à 588 000 $ pour l’exercice 2025.

Linton est devenu le 15e président de l’université K-State en 2022. Avant cela, il a travaillé comme doyen du College of Agriculture and Life Sciences de la North Carolina State University. Il est titulaire d’une licence en biologie, d’une maîtrise en sciences alimentaires et d’un doctorat en sciences alimentaires, et ces trois diplômes ont été obtenus à la Virginia Tech University.

Les professeurs de K-State gagnent en moyenne 128 508 $ par an pour l’exercice 2024. Linton gagne actuellement près de quatre fois plus que le professeur moyen. Les professeurs associés gagnent en moyenne 99 445 $ par an, les professeurs adjoints 86 662 $ par an en moyenne et les instructeurs 64 741 $ par an en moyenne.

« En tant qu’employeur de choix dans l’État et dans l’enseignement supérieur, il est crucial pour K-State d’offrir une rémunération compétitive pour retenir et recruter une main-d’œuvre de classe mondiale », a déclaré Michelle Geering, directrice des services d’information et de communication de K-State, dans une déclaration écrite. « Il est trop tôt dans l’année fiscale pour spéculer sur d’éventuelles augmentations de salaire. »

Le président de l’Université d’État de Wichita, Richard Muma, a reçu une augmentation de salaire de 4 % de la part du Conseil des régents du Kansas.

Le président de l’université d’État de Wichita obtient une augmentation de salaire de 4 %

Le salaire du président de l’Université d’État de Wichita, Richard Muma, passera de 500 000 $ à 520 000 $ entre 2024 et 2025.

Muma est devenu 15ème président de l’université en 2021 après avoir assuré l’intérim à deux reprises. Il est titulaire d’une licence en études d’assistant médical de la branche médicale de l’Université du Texas à Galveston, d’une maîtrise en santé publique en santé communautaire du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à Houston et d’un doctorat en administration de l’enseignement supérieur de l’Université du Missouri à St. Louis.

Les professeurs de Wichita State gagnent en moyenne 114 038 $ par an pour l’exercice 2024. Muma gagne actuellement près de quatre fois et demie plus que le professeur moyen. Les professeurs associés gagnent en moyenne 83 810 $ par an, les professeurs assistants 79 319 $ par an en moyenne et les instructeurs 51 362 $ par an en moyenne.

La directrice de la communication de l’État de Wichita, Lainie Mazzullo-Hart, a déclaré que les augmentations de salaire des professeurs n’avaient pas encore été budgétisées et ne pouvaient pas être estimées.

La présidente de l’Université d’État de Fort Hays, Tisa Mason, recevra une augmentation de 4 % du Conseil des régents du Kansas pour l’exercice 2025.

Le président de l’université d’État de Fort Hays obtient une augmentation de salaire de 4 %

Le salaire de la présidente de l’Université d’État de Fort Hays, Tisa Mason, passera de 318 000 $ à 331 000 $ entre 2024 et 2025.

Mason est devenu président de l’université en 2017 après avoir travaillé comme présidente de l’université de Valley City State. Elle est titulaire d’une licence en sociologie et anthropologie de l’université de Transylvanie, d’une maîtrise en éducation de l’université Eastern Illinois et d’un doctorat en enseignement supérieur du College of William and Mary.

Les professeurs de Fort Hays gagnent en moyenne 92 175 $ par an pour l’exercice 2024. Mason gagne actuellement près de trois fois et demie plus que le professeur moyen. Les professeurs associés gagnent en moyenne 77 182 $ par an, les professeurs adjoints 65 917 $ par an en moyenne et les instructeurs 54 868 $ par an en moyenne.

« L’université examine en permanence la rémunération des employés, avec des ajustements annuels dépendant de plusieurs facteurs, notamment le financement de l’État et d’autres considérations relatives aux revenus et au budget », a déclaré Scott Cason, responsable des communications de Fort Hays, dans une déclaration écrite.

Cason a déclaré que le corps professoral recevra une augmentation de 1,2 % basée sur le mérite pour l’exercice 2025.

Cet article a été publié à l’origine dans Topeka Capital-Journal : Augmentations salariales des présidents d’universités du Kansas comparées à celles des professeurs