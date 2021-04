Le comité d’éthique de la Chambre a annoncé qu’il avait ouvert une enquête sur le représentant Tom Reed.

Le comité de la Chambre a également annoncé son enquête sur le représentant Matt Gaetz, qui s’occupe de son propre scandale d’allégations sexuelles.

Le comité d’éthique de la Chambre a ouvert une enquête sur les allégations d’inconduite sexuelle contre le représentant Tom Reed Crédits: Getty

Quelles sont les allégations contre Tom Reed?

Le représentant du GOP Reed a été accusé d’inconduite sexuelle par l’ancien lobbyiste Nicolette Davis.

Dans un article publié par le Washington Post le 19 mars, Davis a affirmé être un lobbyiste de 25 ans pour la compagnie d’assurance Aflac au moment de sa rencontre avec Reed.

Elle a rappelé l’incident avec le représentant survenu dans un pub irlandais à Minneapolis en 2017.

Selon Davis, Reed lui avait frotté le dos, mis sa main à l’extérieur de son chemisier et décroché la bretelle de son soutien-gorge.

Reed a été accusé d’inconduite sexuelle par un ancien lobbyiste Aflac Nicolette Davis Crédits: Getty

Elle affirme également que le membre du Congrès a déplacé sa main sur sa cuisse et qu’il se redressait.

Davis a déclaré au journal qu’elle avait envoyé un texto à un ami et collègue d’Aflac ce soir-là, en disant: « Un membre du Congrès ivre me frotte le dos. AIDEZ AIDE. »

Reed aurait été éloigné de la table et du restaurant par une personne assise à côté de Davis.

Reed a-t-il répondu aux allégations?

Reed, 49 ans, s’est excusé auprès du Davis le 21 mars et a annoncé qu’il ne se présenterait pas à la réélection l’année prochaine.

Reed a déclaré dans un communiqué que l’incident s’était produit «à un moment de ma vie où je luttais».

Il a dit qu’il était entré en traitement cette année-là et s’était rendu compte qu’il était «impuissant face à l’alcool».

Depuis les allégations, Reed a présenté ses excuses à Davis, sa femme et ses enfants Crédits: Getty

Il s’est excusé auprès de sa femme et de ses enfants, ainsi que de Davis, et a déclaré qu’il prévoyait de «consacrer mon temps et mon attention à réparer mes actions passées».

«J’entends sa voix et je ne la rejetterai pas. En réflexion, ma représentation personnelle de cet événement est hors de propos.

«En termes simples, mon comportement lui a causé de la douleur, lui a montré un manque de respect et un manque de professionnalisme. J’avais tort, je suis désolé et j’en assume l’entière responsabilité», a-t-il déclaré.

Qu’a dit le comité de la Chambre dans sa déclaration?

Le président du comité d’éthique de la Chambre, Ted Deutch (D-FL), et le républicain en chef du groupe, Jackie Walorski (IND), ont déclaré dans un communiqué conjoint que le groupe avait lancé une enquête « et rassemblera des informations supplémentaires concernant les allégations ».

Le comité de la Chambre a ouvert une enquête contre Reed et le représentant de la Floride, Matt Gaetz, qui s’occupe de son propre scandale d’allégations sexuelles. Crédits: Getty

«Le comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le représentant Matt Gaetz pourrait avoir eu des inconduites sexuelles et / ou une consommation de drogues illicites.

« A partagé des images ou des vidéos inappropriées sur le sol de la Chambre, utilisé à mauvais escient les dossiers d’identification de l’État, converti les fonds de la campagne à un usage personnel et / ou accepté un pot-de-vin, une gratification inappropriée ou un cadeau non autorisé, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite », Ont déclaré Deutch et Walorski dans le communiqué.

Gaetz a nié les allégations et refuse de démissionner.