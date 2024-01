Quelles sont les activités amusantes à faire à Baton Rouge cette semaine ? | Divertissement

Lundi 22 janvier

Game Jam mondiale | Théâtre du centre multimédia numérique LSU

Global Game Jam est un événement qui se déroule à travers le monde dans divers endroits. Les étudiants participeront à une session de 48 heures où ils concevront et développeront plusieurs jeux vidéo tout en écoutant des professionnels du domaine. La révélation du thème du game jam débutera à 17 heures au LSU Digital Media Center Theatre, au 340 E. Parker Blvd. Les billets coûtent 30 $ par personne et peuvent être achetés ici.

Visite de l’histoire hantée de Baton Rouge | Aventures du bâton rouge

Découvrez des sites hantés et des contes effrayants en vous promenant et en parcourant les quartiers historiques de Baton Rouge. Le Baton Rouge Haunted History Tour est une visite en bus de 2 heures qui vous déposera à plusieurs endroits pour vous promener dans les lieux les plus connus de la ville. Cette visite a lieu à Red Stick Adventures de 19 h à 22 h et coûte 39 $ pour les enfants et 49 $ pour les adultes. Les participants peuvent rencontrer leur guide au 300, rue Lafayette. Les billets peuvent être achetés ici.

Mardi 23 janvier

Balançoire country du club de salle de bal LSU | Chambre Vieux Carré

Rejoignez le Ballroom Club pour des cours de danse country swing de 18h à 20h dans la salle Vieux Carré. Aucun partenaire de danse ni expérience en danse n’est requis. Après le cours de country swing, l’heure de danse sociale commence et différentes danses de salon et en couple seront enseignées.

Mercredi 24 janvier

Queen’s of Louisiana présente la série Taylor Swift Trivia | Appuyez sur65

Queens of Louisiana et AK Swifties organisent un événement Taylor Swift Trivia Series pour tous les Swifties au Tap65. Ils interrogeront les joueurs sur leurs connaissances de Taylor Swift tandis que les drag queens présenteront des performances inspirées de Swift. Des cocktails sur le thème de Taylor Swift ainsi que des plats d’inspiration indienne seront disponibles à l’achat. L’événement aura lieu de 19 h à 21 h au 515 Mouton St. Suite 103. L’entrée est gratuite et les places pour le quiz sont attribuées par premier arrivé, premier servi.

Supprimer la soirée Comedy Open Mic | La Station Sports Bar & Grill

Delete Comedy organisera une soirée micro ouvert à 20 heures à The Station situé au 4608 Bennington Ave. Les comédiens nouveaux et expérimentés auront la possibilité de monter sur scène. Les inscriptions commencent à 19h30 et l’ordre et la durée sont déterminés par le nombre de participants qui se présentent.

Mini aquarelles DIY | Hall de la bibliothèque LSU

Les bibliothèques LSU organiseront un événement de peinture à l’aquarelle dans le hall de la bibliothèque principale de midi à 14 heures. Profitez de la peinture avec d’autres étudiants et découvrez tous les services que les bibliothèques LSU ont à offrir.

Jeudi 25 janvier

mardi Gras Vestes en jean perlées avec The Hope Shop | Artisanat et cocktails disco DIY

DIY Disco collabore avec The Hope Shop pour une soirée de confection d’une veste en jean perlée sur le thème du Mardi Gras. Ils disposeront d’un large choix de vestes en jean dans des tailles allant du XS au 3X. Les participants sont également invités à apporter leur propre veste en jean. L’argent restant des billets aidera à soutenir la mission de Hope Shop. Cet événement se déroule de 18h30 à 21h30 au 3101 Government St. Les billets coûtent 65 $ et peuvent être achetés. ici.

Cours de peinture de dame du Mardi Gras | Peinture et Pinot

Painting and Pinot organise un cours de peinture BYOB où les participants adultes peuvent apporter leur boisson préférée et créer leur propre « Mardi Gras Lady ». Des artistes seront là pour aider les participants au besoin. Le niveau de compétence est débutant et tous les âges sont les bienvenus. Cet événement se déroule de 19h à 21h00 au 7248 Perkins Road. Toutes les fournitures doivent être fournies. Les billets coûtent 35 $ et vous pouvez les acheter ici.

Vendredi 26 janvier

Cintre de porte King Cake Mardi Gras | Créer des studios

Create Studios organise un cours de fabrication d’accroche-porte Mardi Gras où les participants peuvent ajouter leur propre personnalité à la porte d’entrée de leur maison. Les participants reçoivent une galette des rois en bois et peuvent l’agrémenter de textes en bois et de couleurs de peinture. Cet événement aura lieu de 18h à 20h au 546 rue Bienville et les billets peuvent être trouvés ici pour 35$.

Samedi 27 janvier

Défilé de la ville espagnole Flocking Sip & Paint | Vins et Spiritueux Martin

Martin’s organise une soirée de peinture d’accroche-porte flamant rose où chaque participant peut utiliser sa créativité pour fabriquer son propre cintre. Une variété de vins est fournie ainsi que toutes les fournitures et une variété de collations. Aucune expérience nécessaire. L’événement débutera à 17h30 au 6463 Moss Side Lane et les billets coûtent 45 $ et peuvent être achetés. ici.

Mardi Gras Mambo | Place de la ville du boulevard Nord

Passez votre samedi à courir un mile, 10 km ou 15 km au centre-ville de Baton Rouge au Mardi Gras Mambo. Toutes les courses commencent et se terminent sur la place de la ville de North Boulevard, et les événements commencent dès 8 heures du matin. Les frais d’inscription sont de 25 $ à 60 $. Plus d’informations peuvent être trouvées ici.

Dimanche 28 janvier

Galettes des Rois et Bingo | Marché et Pâtisserie Eloise

Eloise Market organise un cours de fabrication de gâteaux royaux pour tous les âges. Les participants sont également invités à jouer au bingo avec des prix amusants pour les gagnants en attendant que les galettes des rois lèvent. Pendant le cours, les participants peuvent apprendre à rouler leur propre gâteau des rois, à choisir leur propre garniture et à la décorer pour la rapporter à la maison. Cet événement se déroule de 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 17 h. Les billets coûtent 40 $ et peuvent être achetés ici.

Défilé mystique de la Krewe of Mutts de l’ACAFS | Place de la ville du boulevard Nord

La Capital Area Animal Welfare Society célèbre sa plus grande collecte de fonds annuelle avec le Mystic Krewe of Mutts Parade. Se déroulant de 10h à 16h, cet événement débutera avec Bark in the Park sur Galvez Plaza avec de nombreux vendeurs locaux. À 11 heures, il y aura une démonstration K-9 du service de police de Baton Rouge, suivie d’un concours de costumes de chien. La programmation du défilé débutera à 13h30 au 222 N. Blvd. et le défilé se déroulera de 14h à 16h. Entrée gratuite. Pour enregistrer votre chien, visitez ici.