Quelles sont ces mystérieuses nouvelles tours qui surplombent les trottoirs de New York ?

“Qui veut regarder quelque chose comme ça?” elle a demandé.

Les tours ne sont pas les seules antennes 5G installées à New York. D’autres montent sur la propriété de la ville, comme les feux de circulation et les lampadaires.

Fin septembre, on pouvait entendre des coups de marteau-piqueur à l’extérieur du bâtiment en briques de six étages de l’Upper East Side où Chelsea Formica, 32 ans, vit avec son mari, Joe, et leur fils en bas âge.

Mme Formica était dans le New Jersey pour rendre visite à sa mère lorsque Joe a appelé. “Il était comme, ‘Hé, tu sais, ils ont mis quelque chose à l’extérieur de notre fenêtre. Je suis juste allongé ici sur le canapé et c’est assez grand. » Puis Mme Formica est rentrée à la maison. “J’étais comme, ‘Oh, mon Dieu’, j’ai paniqué. C’est énorme. C’est tellement gros.”

Les travailleurs de l’entreprise de télécommunications ExteNet avaient installé un objet cylindrique à peu près de la taille d’un être humain : une antenne 5G de 63 pouces de haut et 21 pouces de diamètre, selon l’entreprise. Il est accompagné d’une boîte de 38 pouces de haut, 16 pouces de large et 14 pouces de profondeur – environ la taille d’un classeur ou d’une table de nuit.

L’imposante antenne est montée au sommet d’un mât élancé, haut de trois étages – à plus de 30 pieds dans les airs – et juste en face de la fenêtre du salon de Mme Formica. Il se trouve également à quelques pas de l’endroit où dort leur bébé de 5 mois, ce qui rend Mme Formica mal à l’aise.

«Les gens disent que c’est sûr; la FCC dit que c’est sûr et tout », a-t-elle déclaré. “Nous sommes juste inquiets que ce soit si proche de la chambre de mon fils.”

Alex Wyglinski, doyen associé des études supérieures et professeur de génie électrique et informatique au Worcester Polytechnic Institute, a déclaré que les résidents n’avaient pas à s’inquiéter. Il a noté que la 5G est un rayonnement non ionisant, à l’opposé du spectre des rayons ionisants dont les gens ont besoin de protection, comme les rayons UV et les rayons X.