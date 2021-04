Cet été, les fans de Premier League réclameront à nouveau de nouvelles recrues pour redonner vie à leurs clubs bien-aimés. Mais ils doivent faire attention à ce qu’ils souhaitent, car tous les transferts ne se terminent pas heureux. En effet, il y a peu de succès garantis … même si Erling Haaland pourrait être la chose la plus proche.

Haaland, 20 ans, a marqué 49 buts en 52 matchs pour le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier la saison dernière et est la cible principale de plusieurs des meilleurs clubs européens cet été, même si vous vous demandez qui peut vraiment se le permettre après avoir rapporté que son agent Mino Raiola est à la recherche du premier salaire hebdomadaire d’un million de livres sterling du football.

2 Liés

Avec la pandémie drainant les finances même des clubs les plus riches, le champ des prétendants de Haaland sera restreint. Même dans ce cas, Dortmund jouera au hardball comme il l’a fait l’été dernier en combattant les tentatives de signature de Manchester United. Jadon Sancho et des sources ont déclaré à ESPN qu’elles recherchaient 155 millions de livres sterling (180 millions d’euros).

Sergio Aguero, Le meilleur buteur de tous les temps de Manchester City, âgé de 32 ans, est étonnamment disponible sur un transfert gratuit à l’expiration de son contrat en juin, et serait désireux de rester en Premier League. La grande question pour les prétendants après une année ravagée par les blessures est la suivante: combien de matchs retirez-vous de lui et est-il toujours le même finisseur mortel? C’est un pari que quelques clubs pourraient bien vouloir prendre.

Les autres seront à la recherche de diamants non coupés qu’ils pourront polir ou de joueurs qui sont passés sous le radar, comme lorsque Leicester City a signé. N’Golo Kante pour un peu plus de 5 millions de livres sterling de Caen avant l’improbable victoire du titre de Premier League 2015-16 des Foxes. Riyad Mahrez faisait également partie de cette équipe de Leicester et a rejoint le Havre pour un peu plus de 400 000 £. Ces deux-là ont rapporté 90 millions de livres sterling de frais de transfert pour Leicester à leur départ! Bon travail si tu peux l’obtenir.

Ce genre de génie du service de recrutement est cependant rare. Jetez un œil aux nouvelles recrues de cette saison autour de la Premier League et prononcez votre verdict.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Rappelez-vous comment Arsenal pensait que Thomas Partey était la réponse à leurs prières au milieu de terrain? Depuis qu’il a rejoint les Gunners de l’Atletico Madrid pour 45 millions de livres sterling, l’international ghanéen a été blessé ou a très peu d’impact dans une équipe apparemment destinée à terminer au milieu de la table. Willian et, dans une moindre mesure, Gabriel n’ont pas non plus arraché trop d’arbres. Le prêteur du Real Madrid, Martin Odegaard, a eu ses moments, mais est-il une mise à niveau du produit pour la maison Emile Smith-Rowe?

Chelsea a été le plus gros dépensier en Europe l’été dernier, car ils ont amené Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell et Thiago Silva. Il est juste de dire qu’aucun d’entre eux n’a encore remporté de critiques élogieuses, même si ce n’est peut-être qu’une question de temps, étant donné la qualité de ces personnes. Jusqu’à présent, le nouveau gardien de but Edouard Mendy a probablement joué le plus régulièrement parmi les nouveaux arrivants, et c’était un produit de l’académie, Monture Mason, qui a saupoudré le plus de poussière d’étoiles.

Manchester United a investi 40 millions de livres sterling pour signer Donny van der Beek, une star de la Ligue des champions à l’Ajax, mais il n’a guère eu de coup de pied dans aucun match qui compte. Même attaquant Edinson Cavani, prolifique partout où il a joué, a un modeste huit buts en 29 matchs pour United. Et puis il y a l’arrière Alex Telles, qui n’est rien de plus que la doublure de Luke Shaw.

Manchester United a remporté la course pour signer Donny van de Beek l’été dernier, mais le milieu de terrain a eu du mal à avoir un impact. Laurence Griffiths / PA Images via Getty Images

Tottenham Hotspur a conclu un accord de bon rapport qualité-prix en signant le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg pour des frais de transfert d’environ 20 millions de livres sterling depuis Southampton. Il a à peine manqué une minute en Premier League. Mais le prêt de Gareth Bale au Real Madrid a été un crachat humide et Sergio Reguilon, qui fait partie du succès de Séville en Europe l’été dernier, semble mieux aller de l’avant que défendre son propre but.

Liverpool n’a probablement pas suffisamment rafraîchi son équipe après son triomphe pour le titre. Le animé Diogo Jota a marqué des buts vitaux et ajouté à la compétition à l’avant, mais Ozan Kabak et le jusqu’ici inutilisé Ben Davies de Preston North End n’ont pas semblé assez solides pour soutenir une défense touchée par des blessures. Le recul est une chose merveilleuse, mais Jurgen Klopp a raté une astuce en ne faisant pas de signature défensive majeure comme assurance l’été dernier. Cela s’est avéré coûteux.

Jusqu’ici, si ordinaire, donc, dans l’activité de marché des transferts des grands clubs. Mais Manchester City peut revendiquer la signature de la saison et le joueur possible de l’année en Ruben Dias, acquis pour un peu plus de 60 millions de livres sterling à Benfica, le manager de la ville Pep Guardiola a déclaré à propos de son pilier défensif: « Il joue chaque match comme si c’était le dernier et rend tout le monde meilleur autour de lui. » Dias, aidé par un rajeuni John Stones, a été la grande différence en transformant City en quadruple chasseur. Toujours mortel en attaque, City a maintenant un gardien à la porte arrière.

Le jury est cependant sur les autres signatures de City de l’été dernier. Ferran Torres a marqué lors de quatre matches de groupe en Ligue des champions, mais n’avait vu que très peu d’action ces dernières semaines avant de marquer contre Leeds samedi. Nathan Ake a eu des problèmes de blessures, mais est clairement derrière Dias, Stones et Aymeric Laporte dans l’ordre hiérarchique malgré son transfert de 41 millions de livres sterling de Bournemouth après leur relégation.

jouer 1:47 Janusz Michallik loue l’impact de Jesse Lingard à West Ham et insiste sur le fait qu’il en a fait assez pour regagner sa place avec Manchester United.

D’autres succès notables? homme de la Renaissance Jesse Lingard a été sensationnel depuis son prêt à West Ham, à tel point qu’il faudrait imaginer que Manchester United voudra le récupérer. Les marteaux sont également ravis des ajouts de Craig Dawson et Vladimir Coufal.

Les autres nouveaux arrivants chéris par leurs clubs sont l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins (12 buts en Premier League à sa première saison jusqu’à présent, et un but à ses débuts en Angleterre) et l’arrière droit Matty Cash, le dangereux Raphinha (Leeds), et le rapide et résolu Wesley Fofana (Leicester). Toutes sont des sélections automatiques chaque semaine.

L’accord phare d’Everton pour la Colombie International James Rodriguez allait toujours produire des moments magiques, mais la star de la Coupe du monde 2014 manque pas mal de matchs et on peut se demander s’il peut avoir l’impact constant dont ils ont besoin pour devenir des habitués européens. Les Toffees ont fait un travail solide en ramassant Abdoulaye Doucoure, Allan et Ben Godfrey – bien que leurs fans doivent se demander comment Moise Kean a été converti de Goodison Park inadapté à la star de la Ligue des champions, dirigeant Barcelone en lambeaux alors qu’il était prêté au Paris Saint-Germain.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

En bas, le punt de 20 millions de livres sterling de Sheffield United Rhian Brewster pourrait venir de Liverpool et obtenir des buts en Premier League qui se retournent mal. Il n’a pas encore marqué pour les Blades dans leur saison de cauchemar.

Sam Allardyce a tenté de sauver West Bromwich Albion avec cinq signatures en janvier. Prêteurs Ainsley Maitland-Niles et Turquie international D’accord Yokuslu ont contribué à en faire une tenue plus solide, mais l’attaquant sénégalais Mbaye Diagne n’a marqué que deux fois et le joueur clé reste celui qui a inspiré leur promotion la saison dernière – Matheus Pereira. Malgré cette incroyable victoire 5-2 à Chelsea, leur position semble toujours désespérée.

Fulham serait déjà en panne sans les exploits de Joachim Andersen – signé en prêt de Lyon – qui a non seulement regardé son meilleur défenseur, mais aussi son meilleur créateur avec des balles longues et précises. Ce n’est pas sa faute si les attaquants ou les joueurs du milieu de terrain de son équipe ne peuvent pas marquer pour le caramel.

Callum Wilson, déménager à Tyneside depuis Bournemouth, a été une autre signature clé et sans ses 10 buts, Newcastle aurait facilement pu sortir de la Premier League. Même les fans désabusés des Toon doivent accepter la hiérarchie très critiquée qui a fait des affaires intelligentes pour obtenir Wilson à bord. Jeff Hendrick et Ryan Fraser, cependant, ont eu peu d’impact.

Ailleurs, le jury est sur plusieurs autres: Matt Doherty (Éperons), Cengiz Under (Leicester), Ruben Loftus-Cheek (son prêt Fulham n’a produit qu’un seul objectif), Rodrigo (Leeds) et Ebere Eze (apprenant encore à intégrer son flair incontestable au modèle de jeu de Crystal Palace).

Tout cela souligne une vérité essentielle dans le jeu moderne: tout club qui rêve de réussir a besoin d’une équipe de recrutement avec un sixième sens pour savoir si les objectifs de transfert vont briller ou lutter en Premier League. Personne n’a jamais dit que ça allait être facile.