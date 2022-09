La fenêtre de transfert estivale de la Super League féminine s’est terminée jeudi alors que les clubs se préparaient pour le début de la saison 2022-23 très attendue.

Il devait initialement débuter samedi, avec Tottenham affrontant Manchester United au stade Tottenham Hotspur, mais a été reporté avec tous les matches de football à travers le pays après la mort de la reine Elizabeth II jeudi. Chaque fois que les choses commenceront, la ligue cherchera à tirer parti de quelques mois de succès pour le football féminin en Angleterre. Les Lionnes ont remporté leur premier titre à domicile lors d’une victoire 2-1 contre l’Allemagne devant une foule record à Wembley alors que les Championnats d’Europe se déroulaient cet été, battant plusieurs records de fréquentation et d’audience.

Alors que l’Euro occupait le devant de la scène, les équipes de la WSL se préparaient pour la saison et des transferts notables ont été effectués dans toute la ligue, plusieurs des meilleures équipes voyant de grands noms rejoindre leurs rangs tandis que certains joueurs clés ont pris leur retraite.

Ainsi, avec la fenêtre de transfert estivale maintenant fermée, l’attention se tourne vers le début de la ligue et la façon dont les clubs ont intégré leurs nouvelles recrues et qui aura le plus grand impact sur le terrain. Voici les signatures clés à surveiller avant la saison 2022-23 WSL.

Chelsea ajoute de l’expérience défensive et de la polyvalence à son équipe puissante

Les champions en titre de Chelsea ont renforcé leur équipe avec des talents défensifs expérimentés en Kadeisha Buchanan et Ève Périsset alors qu’ils cherchent à remporter un quatrième titre WSL consécutif et visent à remporter la Ligue des champions pour la première fois.

Buchanan rejoint les Blues depuis Lyon, où elle a passé cinq ans et demi et remporté cinq titres de Ligue des champions. L’internationale canadienne a joué pour son pays 123 fois et a été un membre clé de l’équipe qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Une défenseure expérimentée, la joueuse de 26 ans, qui a été nominée pour le Ballon d’Or en 2015 , ajoutera l’expérience de jouer dans de grands matchs européens que Chelsea recherche pour les aider à participer à la Ligue des champions cette année.

Perisset sera une option vétéran qui pourra jouer à plusieurs postes dans cette formation de Chelsea en fonction des besoins. Harriet Lander/Chelsea FC via Getty Images

Chelsea a également ajouté le défenseur Perisset de Bordeaux, qui apportera de la polyvalence à l’équipe. Perisset est capable de jouer à la fois des positions d’arrière latéral ou plus haut dans un rôle de n ° 6, ce qui permettra à Chelsea de faire plus d’ajustements à sa composition à travers les compétitions de ligue et de coupe. L’internationale française de 27 ans, qui a joué un rôle clé pour son pays à l’Euro cet été, a signé un contrat de trois ans avec le club et devient la première joueuse française à jouer pour Chelsea.

La manager Emma Hayes pourrait chercher à pousser Perisset dans un rôle de milieu de terrain défensif alors que Chelsea a subi une grosse perte lors du départ du milieu de terrain Ji So-Yun, qui a quitté le club après huit ans pour retourner en Corée du Sud. So-Yun a marqué 37 buts en 124 apparitions et en tant que l’une des joueuses les plus anciennes du club, sa présence nous manquera sûrement.

Manchester City cherche à compenser les départs avec de grosses signatures

Les affaires estivales de Manchester City en font l’un des clubs les plus intéressants à surveiller cette saison. Avec un exode massif de joueurs clés et de personnalités qui ont joué un grand rôle dans leur succès, City espère équilibrer ces départs avec plusieurs recrues jeunes et passionnantes.

Mais avant de pouvoir parler de qui est arrivé au club de Manchester cet été, il faut parler des joueurs qui sont partis. Les internationales anglaises et les championnes d’Europe, Keira Walsh, Lucy Bronze et Georgia Stanway font partie des noms clés qui sortent, les deux premiers ayant dirigé Barcelone et Stanway au Bayern Munich. Pendant ce temps, la milieu de terrain Caroline Weir a déménagé au Real Madrid, tandis que l’attaquante Janine Beckie a opté pour un transfert en NWSL avec les Portland Thorns.

Castellanos est un ajout à fort impact pour Man City, qui devra travailler dur pour surmonter certaines des sorties majeures cet été. Angel Martinez/Getty Images

Walsh est sans doute la plus grosse perte pour City puisque le milieu de terrain a signé pour Barcelone juste avant la date limite de jeudi pour un record du monde. (Pour le contexte, quatre de ces joueurs – Walsh, Bronze, Stanway et Weir – étaient tous dans la formation de départ lorsque City a affronté Chelsea lors de la finale de la FA Cup en mai.) Pendant ce temps, Ellen White, Jill Scott – qui faisaient tous deux partie de l’équipe gagnante de l’Euro – et Karen Bardsley ont toutes annoncé leur retraite le mois dernier, ce qui laisse un vide irremplaçable, car chacun d’eux n’est pas seulement un grand joueur, mais une grande personnalité et un leader dans le vestiaire aussi bien.

L’impact de ces départs reste à voir, mais City a recruté de jeunes talents passionnants dans l’espoir de se battre à nouveau pour le titre.

Vers l’avant Deyna Castellanos rejoint l’Atletico Madrid et est sûr d’apporter la puissance de feu dont son attaque a besoin. L’international vénézuélien de 23 ans jouera aux côtés de Chloe Kelly et Lauren Hemp à l’avant. Coéquipier de Castellanos à l’Atletico Madrid Laia Aleixandri arrive également cet été, avec le joueur de 21 ans désigné pour un grand rôle défensif.

Ont également été ajoutés l’international australien de 19 ans Marie Fowler de Montpellier, un attaquant qui peut s’insérer dans l’entrejeu en cas de besoin. Fowler a marqué cinq fois en 15 apparitions alors que Montpellier a terminé cinquième de la Division 1 Féminine. Gardien de but Sandy Mc Iver d’Everton et défenseur Leïla Ouahabi de Barcelone apportent également une nouvelle profondeur à leur équipe.

Arsenal apporte une puissance de feu pour renforcer l’attaque

Arsenal a eu la fenêtre de transfert la plus silencieuse des meilleures équipes, Jonas Eidevall n’ajoutant que quelques joueurs à l’équipe qui a terminé deuxième en 2021-22.

Alors qu’Arsenal cherchait à récupérer le titre de Chelsea, l’accent était mis sur la rétention de joueurs clés comme Leah Williamson, Beth Mead et Vivianne Miedema pour une autre saison. Vous pourriez même affirmer que Miedema signant un nouveau contrat d’un an en mai était l’une des meilleures affaires que le club londonien ait faites au cours de la dernière année.

En plus de garder certaines étoiles, ils ont ajouté de la puissance avec l’avant Lina Hurtig de la Juventus, facilement la plus grande signature des Gunners de l’été. La joueuse de 26 ans a remporté deux titres de champion, deux Super Coupes d’Italie et une Coppa Italia depuis qu’elle a rejoint la Juventus en 2020. Elle est plus à l’aise de jouer à gauche, avec des centres dangereux et est une grande présence dans la surface quand elle coupe. de l’aile.

Hurtig est un superbe attaquant qui donne à Arsenal plus d’options à travers l’attaque. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Reste à savoir où elle se situe dans cette équipe d’Arsenal, mais avec Miedema qui pourrait potentiellement reculer plus loin au milieu de terrain, nous pourrions voir Hurtig aux côtés de Stina Blackstenius avec Mead à droite. C’est une combinaison que n’importe quel adversaire aurait du mal à contenir.

Manchester United a toujours été sur le point de se qualifier pour la Ligue des champions, terminant quatrième au cours des deux dernières saisons. En quête de cette troisième place et cherchant à se faire valoir en tant que prétendant au titre, United a apporté de la profondeur et plus de puissance de feu pour lui donner une chance de se battre.

Parris fait partie d’une poignée de nouveaux arrivants à Man United alors qu’ils cherchent à se classer parmi les trois premiers de la WSL et à s’assurer une place en Ligue des champions. James Gill – Danehouse/Getty Images

Internationaux d’Angleterre Nikita Parris rejoint United après un passage à Arsenal, où elle a eu du mal à obtenir des minutes, et la joueuse de 28 ans peut avoir un impact instantané aux côtés d’autres stars anglaises comme Ella Toone et Alessia Russo.

United a également fait avancer l’Espagne Lucie García de l’Athletic Bilbao, qui a marqué 63 buts en 161 apparitions pour le club. Le joueur de 23 ans rejoindra l’ancien attaquant de Tottenham Rachel Williams et l’attaquant de West Ham Adriana Léon en tant que nouvelles recrues dans les rangs offensifs de United.

Mentions honorables

Aston Villa a fait un grand pas pour faire venir l’Angleterre Rachel Daly du Houston Dash, milieu de terrain Lisa Evans a déménagé définitivement d’Arsenal à West Ham, après y avoir passé la saison dernière en prêt, et Tottenham a apporté de l’expérience dans Drew Spencequi rejoint en tant qu’agent libre après avoir passé une décennie à Chelsea.