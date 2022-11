Quelles seront les plus grandes tendances alimentaires en 2023 ?

Quelles choses à la mode allons-nous manger et boire l’année prochaine ? Les prévisions pour les 10 principales tendances en matière d’alimentation et de boissons de 2023 ont été révélées récemment par le site d’examen Yelp.

Selon la plateforme connue pour ses critiques participatives et ses réseaux sociaux pour les entreprises, le top 10 est le reflet de millions de recherches de mots-clés, d’expressions et d’entreprises entre 2021 et 2022.

Les recherches de michelagua, une alternative non alcoolisée à la populaire boisson mexicaine michelada, ont augmenté de 62 % l’année dernière, les utilisateurs de Yelp recherchant une variété de saveurs.

Également sur la liste de Yelp, il y a des slushies. Les recherches de boissons surgelées ont augmenté de 77% en 2022, ce qui suggère que les boissons surgelées seront en tête des commandes des clients en 2023, selon le site.

Le soda sale, une autre boisson qui devrait être populaire, a également été inclus dans la liste de Yelp pour 2023. Les recherches pour cette boisson – une combinaison de soda, de crème et de sirops aromatisés ont atteint 40 %.

Le dessert Suprême préparé par Lafayette Grand et Café & Bakery à NoHo, en tant que boisson non alcoolisée, figurait également dans le top 10 de Yelp avec une augmentation de la recherche de 13 %.

Une autre boisson populaire dans les prédictions de Yelp était le thé à base de hojicha, une plante utilisée pour créer une variété sucrée et légèrement torréfiée de thé vert japonais. Les recherches de thé hojicha ont atteint 38 %.

Lorsqu’il s’agit de s’amuser et de profiter de plus que de la nourriture, les recherches de restaurants sous-marins ont augmenté de 263 % et de 109 % pour les dîners-théâtres.

Les cornichons réconfortants classiques sont passés du plat d’accompagnement à l’entrée, avec une augmentation de 55 % des recherches en 2022. Yelp a déclaré que son équipe pense que les saveurs de cornichon apparaîtront à travers le pays, dans des friandises allant des martinis au cornichon à la crème glacée au cornichon. , et tout le reste.

Le plat de viande de bœuf a été recherché jusqu’à 45% l’année dernière, ce qui suggère que sa popularité se poursuivra en 2023.

Compléter le top 10 des tendances prédites par Yelp est un incontournable nostalgique de la restauration rapide. Les recherches pour le McRib étaient en hausse avec une augmentation de près de 90 %, ce qui suggère que les collations classiques des chefs et des cuisiniers à domicile pourraient être populaires au cours de la nouvelle année.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.