Quelles restrictions étaient censées changer le 21 juin et quand cela arrivera-t-il maintenant ?

Les espoirs du gouvernement britannique de supprimer les dernières restrictions sociales imposées au public pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont été suspendus alors que la variante Delta de la maladie continue de faire augmenter les infections.

Lors de la conférence de presse de lundi à 18 heures, Boris Johnson a confirmé que la levée des restrictions restantes sur les coronavirus en Angleterre sera retardée de quatre semaines jusqu’au 19 juillet.

Il était « sensé d’attendre un peu plus longtemps » et potentiellement jusqu’au 19 juillet, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « confiant » qu’aucune autre prolongation des mesures de verrouillage ne sera nécessaire.

En l’état, la feuille de route de Boris Johnson devait initialement se terminer le 21 juin, date à laquelle les dernières mesures de précaution devaient être levées.

Mais la menace posée par la nouvelle souche – considérée comme 60 % plus transmissible que la variante Alpha – a soulevé des doutes quant à la sagesse d’aller de l’avant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait exclure d’étendre ce délai à l’assouplissement du verrouillage, le Premier ministre a déclaré: « À un certain stade, nous devrons apprendre à vivre avec le virus et à le gérer du mieux que nous pouvons. »

« Au bout de ça [four-week delay] … nous pensons que nous aurons construit un mur d’immunité très considérable autour de l’ensemble de la population. «

(PENNSYLVANIE)

Le Premier ministre a déclaré qu’il était confiant sur la base des preuves actuelles que le déverrouillage pourrait avoir lieu le 19 juillet. (Mais ensuite, il a dit le même genre de chose il y a quelques semaines vers le 21 juin.)

Il a déclaré que la possibilité qu’une nouvelle variante ou un autre changement force le gouvernement à maintenir les restrictions telles qu’elles sont.

Cela survient alors qu’une nouvelle analyse montre que le taux de nouveaux cas de coronavirus en Angleterre a atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois. Quelque 37 729 nouvelles infections ont été enregistrées en Angleterre au cours des sept jours précédant le 9 juin, selon Public Health England (PHE).

Cela équivaut à 67,0 cas pour 100 000 personnes, le niveau le plus élevé depuis le 2 mars, lorsque le taux s’élevait à 69,6.

Lundi, PHE a rapporté que le Royaume-Uni avait enregistré 7 742 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures – le décompte le plus élevé sur une journée depuis février.

M. Johnson était entouré de Sir Patrick Vallance et Chris Whitty lors de la conférence de presse de lundi.

Le Premier ministre a déclaré à la nation : « Cette ouverture (…) s’est inévitablement accompagnée de plus d’infections et de plus d’hospitalisations. Nous ne pouvons pas simplement éliminer Covid, nous devons apprendre à vivre avec. »

Il a déclaré qu’il souhaitait que la sortie du confinement soit « irréversible ». M. Johnson a déclaré que de nombreux jeunes ne sont toujours pas vaccinés et que les personnes âgées peuvent encore être sensibles. Les personnes de plus de 24 ans peuvent réserver un premier vaccin à partir de demain, et les ministres espèrent donner les deux doses aux deux tiers de tous les adultes d’ici le 19 juillet.

Un délai pouvant aller jusqu’à quatre semaines est une prolongation plus longue que la période de deux semaines précédemment flottante. Selon Les temps, un report d’un mois donnerait aux entreprises plus de « certitude » de rouvrir, tout en permettant à un plus grand nombre de personnes de terminer leur parcours de vaccination.

Le gouvernement craignait qu’un délai de deux semaines ne finisse par être prolongé, provoquant de nouveaux revers pour les entreprises, tandis que Le gardien a rapporté que le chancelier Rishi Sunak était prêt à accepter un délai pouvant aller jusqu’à un mois afin de s’assurer qu’il s’agit d’un déménagement permanent.

Alors qu’il existe une pression importante pour un retour à la normalité alors que le temps estival arrive enfin et après plus de 14 mois de difficultés, de frustration et d’incertitude, le Premier ministre a précédemment promis de se laisser guider par « des données, pas des dates » dans sa prise de décision. et, à l’heure actuelle, le premier n’a pas l’air bien.

Une analyse de Public Health England publiée vendredi montre que le nombre de cas de variante Delta à travers le Royaume-Uni a triplé en une semaine. Il y a maintenant 42 323 cas de la variante, originaire d’Inde, contre 12 431 au cours de la semaine jusqu’au 3 juin.

La variante est désormais la souche dominante au Royaume-Uni, représentant plus de 90 % des nouveaux cas de Covid-19, tandis que le taux de croissance des infections dans les régions montre actuellement un temps de doublement compris entre 4,5 jours et 11,5 jours.

L’augmentation a été suffisante pour amener le personnel du NHS à se manifester pour avertir que les travailleurs de première ligne en particulier ont été «brisés» par la pandémie et sont «près de l’épuisement professionnel».

« Tout le monde dans le NHS en ce moment est un peu terrifié », a déclaré le Dr Megan Smith, responsable juridique et politique du groupe de campagne EveryDoctor.

Le Dr Emily Bell, médecin généraliste du nord-ouest de l’Angleterre, a ajouté: « Nous savons qu’il y a encore beaucoup de messages peu clairs, et je pense malheureusement que le comportement des gens s’est détendu. »

«Et puis les plages sont bondées, personne ne porte de masque, il n’y a pas de distanciation sociale et vous voulez juste pleurer.

«Le NHS est toujours en crise et nous ne pouvons pas faire face comme il est. Le déverrouillage représente une menace réelle pour son effondrement, et ma plus grande préoccupation est la sécurité des patients. »

Le public avait également exprimé son inquiétude face à la levée des mesures, avec un récent sondage pour L’indépendant constatant que 65% des personnes ont déclaré qu’elles étaient « inquiètes » de laisser tomber les mandats de distanciation sociale.

Un certain nombre d’experts avaient également tiré la sonnette d’alarme sur le risque de poursuivre la quatrième étape du processus d’assouplissement.

(Getty)

Sir David King, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement et président du groupe indépendant Sage, a déclaré à Sky le 7 juin : « Il y a 5 300 nouveaux cas de maladie par jour au Royaume-Uni et nous avons augmenté d’environ 2 000 la semaine dernière. .

« Maintenant, nous avons discuté de la question de savoir si nous entrons ou non dans une troisième vague sérieuse et je ne pense pas que nous puissions attendre plus longtemps. C’est la preuve de l’apparition d’une autre vague.

« Je pense qu’il y a de fortes chances que [the date] pourrait changer », a déclaré le professeur Adam Finn, membre du comité mixte sur la vaccination et la vaccination, au même réseau la semaine dernière.

« Nous ferions mieux d’être prudents à ce stade et de pouvoir nous déverrouiller progressivement que d’en faire trop pour finir par devoir à nouveau se verrouiller complètement. »

Ses commentaires faisaient suite à ceux du professeur Ravi Gupta, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents conseillant le gouvernement, qui a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme le lundi férié que le Royaume-Uni est désormais en proie à une troisième vague « précoce » d’infections à Covid-19 menée par la variante Delta.

« Il y a eu une croissance exponentielle du nombre de nouveaux cas et au moins les trois quarts d’entre eux sont la nouvelle variante », a déclaré l’universitaire de l’Université de Cambridge.

« Bien sûr, le nombre de cas est relativement faible pour le moment – toutes les vagues commencent avec un faible nombre de cas qui grognent en arrière-plan puis deviennent explosifs, donc la clé ici est que ce que nous voyons ici, ce sont les signes d’une vague précoce .

« Il faudra probablement plus de temps que les vagues précédentes pour émerger en raison du fait que nous avons des niveaux de vaccination assez élevés dans la population, il peut donc y avoir un faux sentiment de sécurité pendant un certain temps, et c’est notre préoccupation. »

Le professeur Gupta a souligné que la feuille de route de M. Johnson avait été formulée avant que l’existence de la variante ne soit connue et a soutenu le report de l’assouplissement final de « quelques semaines » pour permettre à davantage de personnes de se faire vacciner contre elle.

« Si vous regardez les coûts et les avantages de se tromper, je pense que c’est fortement en faveur du retard, donc je pense que c’est l’élément clé », a-t-il déclaré.

« Les gens ne disent pas que nous devrions abandonner complètement la date du 21 juin, mais simplement la retarder de quelques semaines pendant que nous recueillons plus de renseignements et que nous pouvons examiner la trajectoire d’une manière plus claire. »

Un certain nombre d’autres experts de premier plan ont convenu que la date initiale d’assouplissement était déconseillée compte tenu des preuves actuelles, mais, jusqu’à présent, aucun ne préconise de nouveaux verrouillages – nationaux ou locaux dans des points chauds comme le nord-ouest le plus durement touché, les Midlands et Londres.

Au lieu de cela, ils étaient unis pour demander que la quatrième étape soit temporairement retardée et que le public soit patient une dernière fois afin d’éviter un nouveau revers qui pourrait annuler une grande partie du bon travail réalisé par le déploiement réussi du vaccin de cette année.

Cependant, l’indécision quant à l’ampleur du délai requis a provoqué une nouvelle exaspération dans certains milieux, le professeur Robert Dingwall de l’Université de Nottingham Trent se plaignant mardi matin à Times Radio que les critiques du gouvernement « ne peuvent même pas s’entendre sur le délai qu’ils souhaiteraient. . «

« D’ici le 21 juin, tous ceux qui font partie des neuf groupes prioritaires ou les plus à risque auront eu les deux jabs et auraient eu le temps de consolider leur immunité », a-t-il déclaré.

« Nous nous heurtons vraiment à des groupes d’âge plus jeunes qui présentent intrinsèquement un risque beaucoup plus faible.

« Beaucoup de scientifiques qui ont parlé ce week-end n’ont tout simplement pas ajusté leurs attentes pour comprendre que (pour ces personnes) Covid est une maladie bénigne dans la communauté. »

Meilleure nouvelle, le programme de vaccination lui-même continue de progresser : près de 57% des adultes au Royaume-Uni sont désormais estimés avoir reçu les deux doses d’un vaccin Covid-19, avec 79% ayant reçu un seul vaccin.

En fin de compte, la décision de persister dans le déverrouillage appartenait au Premier ministre, un homme qui était profondément réticent à prendre des décisions impopulaires (et l’a sans doute laissé trop tard) en ce qui concerne les première et deuxième vagues du coronavirus, du moins selon son ancien conseiller, Dominic Cummings, qui l’a dit lors de son récent témoignage parlementaire marathon.