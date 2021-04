Les PLANS pour les funérailles du prince Philip ont été révisés en raison de Covid, avec des règles strictes que Sa Majesté la Reine et les 29 autres participants de l’occasion devront suivre.

L’envoi du duc d’Édimbourg, marié à la reine depuis 73 ans, devrait avoir lieu samedi à la chapelle St George de Windsor.

Des restrictions de distance sociale seront en place lors des funérailles de Philip et des masques seront portés par tous les participants.

Quelles sont les règles Covid pour les funérailles du prince Philip?

Le prince Philip sera envoyé avec un service privé tenu à la chapelle St George de Windsor avec 30 personnes en deuil et un enterrement à Frogmore Gardens.

Les experts estiment que les règles gouvernementales mises à jour feront de l’envoi du duc d’Édimbourg samedi «les funérailles royales les plus discrètes de tous les temps».

Les directives mises à jour publiées cette semaine interdisent le chant communautaire.

Il déclare: «Si l’événement se déroule à l’intérieur, évitez de chanter, de crier, de chanter et d’élever la voix.»

Un «groupe unique de chanteurs» comme un chœur est autorisé mais il doit être «le moins possible» tout en étant socialement éloigné.

Il est également illégal de ne pas porter de masque facial sans une exemption valable.

Le prince Harry, le prince William, le prince Charles et le prince Philip au service de Thanksgiving pour le 80e anniversaire de la reine Elizabeth II Crédits: Rex

La famille royale devra-t-elle suivre les règles de Covid?

Les détails sont toujours en cours de finalisation, mais des sources du palais insistent sur le fait que les directives de Covid seront suivies lors de la cérémonie à l’intérieur de la chapelle St George du château de Windsor.

Les invités funéraires doivent également rester à au moins deux mètres les uns des autres en dehors des bulles de leur foyer.

Cela signifiera que les frères William et Harry seront peut-être distancés lorsqu’ils s’aligneront avec le reste de la famille derrière le cercueil de Philip.

La reine, le prince Charles, Camilla et le prince Andrew auraient eu leurs coups.

Le prince Harry est en isolement à Frogmore Cottage après son arrivée à Heathrow dimanche après la mort de son grand-père à l’âge de 99 ans.

Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré: «Ce sera étrange de les voir porter des masques et se distancer socialement, mais ce sont les règles.

«Je suis sûr que Philip a dit: ‘Désolé mes chers, mais ce sera les funérailles royales les plus discrètes de tous les temps’, et je suis sûr que c’est exactement ce qu’il voulait.

Comment Covid a-t-il changé les plans funéraires du prince Philip?

Seules 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles du duc le samedi 17 avril, en raison de restrictions strictes contre les coronavirus.

Et même si des membres de la famille proche assisteront au service, il est probable que les arrière-petits-enfants du prince Philip, tous âgés de moins de 10 ans, resteront à la maison.

Il est certain que les quatre enfants de la reine seront présents avec leurs quatre époux – le prince Charles et Camilla Parker Bowles; La princesse Anne et le vice-amiral Sir Timothy Laurence; Le prince Andrew; et Prince Edward et Sophie Wessex.

Les huit petits-enfants du prince Philip sont également susceptibles d’être choisis comme invités à l’enterrement – Peter Phillips, Zara Tindall, le prince William, le prince Harry, la princesse Béatrice, la princesse Eugénie, Lady Louise Windsor et le vicomte Severn.

La reine devrait s’asseoir seule lors des funérailles du prince Philip

Des restrictions de distanciation sociale seront en place et des masques seront portés par tous les participants.

La biographe royale Penny Junor a ajouté: «Je ne pense pas que nous ayons jamais vu quelque chose de tel auparavant – et ce ne sera plus le cas.

«Cependant, si une chose est importante, c’est qu’aucune dispense spéciale n’est autorisée pour les funérailles.

«Beaucoup de gens ont perdu des êtres chers l’année dernière et ils ont dû respecter les restrictions lors des funérailles.

«La famille royale est parfaitement consciente de ce que le peuple britannique a vécu et voudra montrer sa solidarité.»

Ces règles affectent-elles les personnes en deuil publiques?

Oui. Les plans funéraires de Philip ont été en grande partie adaptés pour tenir compte des restrictions de Covid – et le public n’est pas autorisé à y assister.

La police a renforcé la sécurité avant les funérailles du prince Philip – avec des flics armés supplémentaires en patrouille et des fouilles spécialisées effectuées.

Parmi les mesures de sécurité figurent des policiers armés supplémentaires et des agents en uniforme qui patrouillent dans la ville historique avant l’événement.

Des flics armés ont été vus sur la Longue Marche aujourd’hui alors que le public vient rendre hommage à Philip après sa mort à l’âge de 99 ans.