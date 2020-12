L’Europe pourrait suivre le Royaume-Uni et approuver un vaccin COVID-19 dans les semaines à venir.

Avec l’énorme obstacle de trouver un vaccin désormais probablement surmonté, le prochain défi se profile à l’horizon.

C’est persuader suffisamment de gens de le prendre.

Les experts disent que jusqu’à 70% de la population doit être vaccinée contre le COVID-19 pour être éradiquée.

Alors, quelle confiance les Européens sont-ils susceptibles d’avoir dans un vaccin et seront-ils prêts à le prendre lorsqu’il sera disponible?

Les Européens parmi les plus sceptiques face aux vaccins

De multiples enquêtes montrent que les Européens sont parmi les plus sceptiques quant aux vaccins.

Une etude recente sur plus de 13 400 personnes dans 19 pays, les personnes en Pologne, par exemple, ont rapporté les réponses les plus négatives quant à savoir si les personnes recevraient un vaccin COVID-19.

La France est également parmi les plus sceptiques, avec seulement 59% déclarant que s’il y avait un vaccin COVID-19 qui s’est avéré sûr et efficace, ils le prendraient.

La Suède, l’Allemagne et l’Espagne ont également montré plus de scepticisme que d’autres pays développés tels que les États-Unis et la Corée du Sud.

Ce n’est pas le premier sondage à montrer que les citoyens européens ont certaines des plus grandes préoccupations concernant les vaccins.

UNE enquête récente du Forum économique mondial (WEF) et d’Ipsos ont également constaté que les Français étaient les moins susceptibles de dire qu’ils recevraient un vaccin COVID-19 une fois celui-ci approuvé. L’Espagne et l’Italie étaient également plus sceptiques que d’autres pays selon l’enquête WEF-Ipsos.

Les résultats de l’enquête étaient largement conformes à une enquête mondiale menée en 2019 par l’organisation à but non lucratif Wellcome et le Vaccine Confidence Project, qui a révélé que les pays européens étaient moins susceptibles d’avoir confiance dans les vaccins.

«La tendance générale que notre enquête a montré dans le monde entier était que plus un pays est riche et développé économiquement, moins les gens ont tendance à avoir confiance dans les vaccins dans ces pays», a déclaré Imran Khan, responsable de l’engagement public à le Wellcome Trust.

Il a ajouté qu’une « mise en garde importante » est qu’il n’est toujours pas certain que cette confiance se rapporte à « la prise de vaccins », ce qui signifie que beaucoup de ces pays ont plus d’accès aux vaccins et aux vaccinations infantiles obligatoires.

Dans certains pays où la confiance dans les vaccins est plus élevée, les taux de vaccination sont plus faibles en raison de l’accessibilité.

Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé a classé l’hésitation à la vaccination comme l’une des principales menaces pour la santé mondiale en 2019, expliquant que certains pays qui étaient sur la bonne voie pour éliminer la rougeole ont connu une résurgence.

Le scepticisme vis-à-vis des vaccins est-il lié à la confiance dans le gouvernement?

La plus récente La nature Une enquête mondiale a révélé que les personnes déclarant avoir un niveau élevé de confiance dans les informations gouvernementales étaient plus susceptibles d’accepter un vaccin.

«Cela se résume au fait que les vaccins sont globalement hautement réglementés par le gouvernement, recommandés par le gouvernement, parfois exigés ou mandatés par le gouvernement», a déclaré le Dr Heidi Larson, directrice du Vaccine Confidence Project à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

« Si vous avez des problèmes avec le gouvernement ou si vous vous méfiez de la manière dont vous avez été traité comme un groupe marginalisé ou simplement des dirigeants politiques et des accusations, vous vous sentez trahis par cela, vous réfléchirez à deux fois avant d’accepter un vaccin sur lequel ils décident, ils réglementent et ils peuvent avoir besoin, « Larson, l’un des auteurs du La nature étude, a ajouté.

L’enquête WEF-Ipsos montre que la confiance diminue parmi les populations vis-à-vis du vaccin COVID-19, par exemple.

«Si dans la première vague les Italiens ont fait beaucoup confiance aux experts et au gouvernement et aux institutions, à la protection civile, dans la deuxième vague le niveau de confiance s’est largement détérioré», explique le chercheur de l’Université de Bergame, le Dr Andrea Rubin.

Le paradoxe vaccinal de la France?

La France est un pays où la confiance dans les vaccins est particulièrement faible, ce qui pourrait être lié à l’opinion publique du gouvernement et des entreprises pharmaceutiques.

Lucie Guimier est une géopolitique spécialisée en santé publique à l’Institut de géopolitique de l’Université de Paris et a étudié le sentiment anti-vaccins en France.

Elle a dit qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles la France était systématiquement parmi les pays les plus réticents à la vaccination.

« Cela concerne d’une part notre histoire sociale et politique. Il est vrai qu’en France nous attendons beaucoup de l’Etat et en même temps nous sommes très critiques envers l’Etat », a déclaré Guimier.

Au-delà d’une peur des vaccins, la résistance aux vaccins dans le pays « est la défense des libertés individuelles, c’est le refus de l’intrusion de l’Etat dans notre vie privée », a déclaré Guimier, qualifiant cela de « paradoxe français » comme le pays est également l’un des principaux consommateurs de médicaments au monde.

Malgré ces inquiétudes, cette année, il y a eu des problèmes de réapprovisionnement pour le vaccin contre la grippe en raison de l’augmentation de la demande. La France a également rendu obligatoire sept vaccins supplémentaires en 2018 pour les enfants, portant à onze le total des vaccins obligatoires pour les enfants.

L’opinion publique a probablement également été touchée par différents scandales sanitaires.

De nombreux exemples existent, notamment le scandale du sang au début des années 1990, lorsque le public a appris que plus de 1 000 hémophiles en France avaient reçu du sang infecté par le VIH.

Ensuite, dans plusieurs pays, le vaccin contre l’hépatite B a été à un moment considéré comme lié à la sclérose en plaques, lien qui a depuis été réfuté.

Plus récemment, les responsables du pays ont été critiqués pour avoir acheté une offre excédentaire de vaccins H1N1.

«Après de grands scandales sanitaires, il y a une baisse de confiance dans les vaccins», explique Guimier, même sans fondement.

Pour les vaccins COVID-19 jusqu’à présent, le président français Emmanuel Macron a déclaré à plusieurs reprises que le pays ne rendrait pas les vaccins obligatoires.

Le scepticisme à l’égard des vaccins et l’héritage du communisme

En Pologne, se faire vacciner parce que c’est exigé par le gouvernement est « un écho inconfortable du régime passé », a déclaré Larson, qui a expliqué que le pays a également un mouvement anti-vaccination très organisé.

Le nombre de personnes refusant de faire vacciner leurs enfants a cependant augmenté entre 2007 et 2016, selon l’Institut national polonais de la santé publique. Le nombre de personnes refusant tout vaccin pour les enfants est passé de 4893 en 2007 à 23147 en 2016.

Le pourcentage d’enfants couverts par le vaccin ROR a également diminué: en 2018, le taux de vaccination était de 92,9% pour la dose de base du vaccin ROR et de 92,4% pour la dose de rappel, sous les 95% nécessaires à l’immunité de la population.

Mais une étude récente de 2019 sur la confiance dans les vaccins dans le pays a révélé que la confiance augmente dans le pays. Dans cette étude, 74,6% des Polonais ont déclaré que les vaccins obligatoires étaient sûrs.

« En Europe centrale et orientale, les attitudes à l’égard de la vaccination peuvent être en partie façonnées par l’expérience passée de la période communiste et l’organisation du système de santé avant 1989 », écrivent les auteurs.

Les jeunes générations étaient souvent plus hésitantes, ce qui pourrait être lié à l’accès à Internet, ont déclaré les auteurs.

L’enquête a révélé que les gens faisaient généralement confiance à leurs médecins, mais étaient moins confiants envers le gouvernement pour recommander des vaccins.

Il existe actuellement onze vaccins obligatoires pour les enfants dans le pays.

Préoccupations concernant la sécurité des vaccins

Une autre préoccupation majeure que les gens peuvent avoir au sujet des vaccins est liée à la sécurité.

Une enquête de 2016 en Italie auprès de parents d’enfants âgés de 16 à 36 mois a révélé que les problèmes de sécurité étaient la raison la plus importante pour refuser ou interrompre la vaccination des enfants.

« Les principaux facteurs associés à l’hésitation se sont avérés être: ne pas avoir reçu d’un pédiatre une recommandation de vacciner complètement leur enfant, avoir reçu des opinions discordantes sur les vaccinations, avoir rencontré des parents d’enfants qui ont eu des effets indésirables graves, et utiliser principalement des produits non traditionnels traitements médicaux », a déclaré Aurea Oradini, de l’École de santé publique de l’Université Vita-Salute San Raffaele de Milan.

L’Italie a toujours été plus sceptique à l’égard des vaccins, avec une baisse des vaccins entre 2013 et 2016. Depuis, le pays a étendu le nombre de vaccins obligatoires de quatre à dix, ce qui a augmenté la couverture des enfants. Rubin, de l’Université de Bergame, affirme que la confiance dans les vaccins a augmenté en Italie depuis lors.

Mais ces problèmes d’innocuité peuvent également varier d’un pays à l’autre et dépendent des études ou des rapports produits pour des vaccins particuliers.

Le Dr Xavier Bosch, professeur adjoint à la Faculté des sciences de la santé de l’Université ouverte de Catalogne, a déclaré que les vaccinations contre le VPH, qui cause le cancer du col de l’utérus, ont été influencées par des informations selon lesquelles des filles tombaient malades à Valence, en Espagne, bien que la cause soit psychologique.

Maintenant, dit-il, «la couverture vaccinale contre le VPH est estimée à environ 70%».

L’une des principales influences sur les campagnes anti-vaccination a été une étude réalisée en 1998 par le chirurgien britannique Andrew Wakefield. L’étude a suggéré que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) pourrait prédisposer les enfants à des troubles du développement tels que l’autisme.

Les experts affirment que la publication de cette étude a par la suite influencé les taux de vaccination contre la rougeole, car elle a reçu beaucoup d’attention des médias malgré sa nature spéculative et sa rétractation ultérieure.

Wakefield a été rayé du registre médical britannique après que l’étude a été jugée frauduleuse.

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) a déclaré qu’une idée fausse courante est que la rougeole elle-même est une maladie inoffensive, ce qui est probablement un mythe qui vient du succès des campagnes de vaccination qui ont réduit le nombre de décès de millions par an dans les années 1980 à certains. 122000 en 2012.

Pourtant, l’année dernière, les pays de l’UE ont signalé quelque 13 200 cas de rougeole, selon l’ECDC.

Calendrier et sécurité des vaccins COVID-19

Bosch souligne qu ‘ »avec COVID, nous ferons face à une autre situation dans laquelle nous introduirons le vaccin chez les personnes âgées et fragiles », ce qui signifie, selon lui, que « les effets secondaires liés au vaccin se multiplieront », ramenant les préoccupations de « sécurité » aux manchettes.

L’enquête WEF-Ipsos sur les nouveaux vaccins COVID-19 a révélé que 34% des personnes dans le monde étaient en partie préoccupées par les effets secondaires et 33% ont cité la rapidité des essais cliniques comme une préoccupation.

Cette enquête a révélé qu’en France et en Espagne, « moins de quatre personnes sur 10 » seraient vaccinées dans les trois mois suivant la disponibilité du vaccin COVID-19, par exemple.

Les experts affirment que les vaccins ne seront approuvés que s’ils sont sûrs et que le délai rapide est dû à une multitude de facteurs.

«C’est en partie parce qu’il y a tellement de COVID autour que nous avons pu les tester plus rapidement que nous ne le ferions pour des vaccinations normales», explique Khan.

« Donc, normalement, lorsqu’une maladie n’est pas aussi répandue, il faut beaucoup plus de temps pour faire les essais car il faut plus de temps pour qu’un nombre suffisant de personnes soit infecté pour que vous puissiez tester si elle était sûre ou non. »

Ceci, en plus des niveaux élevés de financement et des raccourcis administratifs, a également contribué à la rapidité des vaccins.

Mais « un autre problème avec les vaccins dans le monde est que nous sommes très dépendants des grandes entreprises pour la santé mondiale. Et pour certaines personnes qui ont des problèmes avec les grandes entreprises et en particulier le secteur privé, c’est un autre point faible de notre chaîne de confiance », a expliqué le Dr Larson. même si la coopération entre le gouvernement et les entreprises du point de vue de la santé publique, la coalition est utile.

Quels sont les facteurs les plus importants pour renforcer la confiance du public dans les vaccins?

De nombreux experts disent qu’il est important de renforcer la confiance en écoutant les préoccupations des gens et en faisant preuve de transparence sur les informations de santé publique.

Les médias sociaux peuvent souvent jouer un rôle défavorable, disent les experts, avec des informations erronées et des opinions négatives sur les vaccins plus facilement accessibles que des informations positives.

«Les plateformes comme Facebook sont de mieux en mieux à bloquer les fausses informations sur les vaccins. Mais il est préoccupant qu’il soit si facile que la désinformation sur les vaccins se propage», a déclaré Khan du Wellcome Trust.

Mais surtout, « la recommandation active du médecin est le déterminant le plus fort d’un enfant se faire vacciner », a déclaré Bosch à l’Université ouverte de Catalogne.

Larson dit que les experts doivent comprendre pourquoi les gens sont concernés et où ils sont le plus concernés.

Nous devons « dialoguer avec les gens pour qu’ils sachent que vous vous souciez de vous et que vous vous intéressez à leurs opinions », a-t-elle déclaré.

