Quelles provinces ont les taux de location les plus élevés au Canada?

Un nouveau rapport montre que les loyers de tous les types de propriétés au Canada ont de nouveau bondi, enregistrant une augmentation de 15,4 % par rapport à la même période l’an dernier.

Selon un rapport mensuel de Rentals.ca, un site Web d’annonces d’appartements, le loyer mensuel moyen de tous les types de propriétés au Canada était de 2 043 $ par mois en septembre.

Cela signifie qu’il y a eu une augmentation de 4,3% d’un mois sur l’autre de ce que les propriétaires attendent des locataires, sur la base des annonces publiées sur le site, et une augmentation de 21,9% par rapport au récent creux du marché fixé en avril 2021. pic pandémique à l’automne 2019, le loyer moyen est maintenant supérieur de 100 $ par mois.

En ce qui concerne le loyer moyen des propriétés par type, les maisons unifamiliales se louaient 3 014 $ par mois en septembre, soit 12,1 % de plus que l’an dernier à la même période, selon les données de Rentals.ca. De même, le loyer au pied carré était de 1,62 $ en septembre 2021, alors qu’il était de 1,70 $ en septembre de cette année.

Le rapport a révélé qu’il y avait eu une augmentation de 171 $ (7,7 %) des taux de location des appartements en copropriété et une augmentation de cinq cents le pied carré, au Canada, en moyenne. Les appartements locatifs traditionnels ont également connu une augmentation de 11,8 % d’une année sur l’autre, et les locataires de ces unités paient maintenant 2,46 $ par pied carré.

Les taux de location des maisons en rangée et des appartements en sous-sol sont également plus élevés cette année par rapport à l’an dernier. D’après les inscriptions sur Rentals.ca, les propriétaires demandent 200 $ de plus par mois pour les sous-sols et environ 450 $ de plus par mois pour les maisons en rangée.

Selon les listes de Rentals.ca, les locataires de studios seraient invités à signer des baux avec des taux de 6,3 % supérieurs à la moyenne de l’an dernier, soit 22 $ de plus par mois.

En ce qui concerne le loyer moyen par province, la Colombie-Britannique avait le loyer le plus élevé à 2 682 $ par mois en septembre 2022, une augmentation annuelle de 31 %. Ce nombre représente tous les types de propriétés et est une moyenne basée sur les villes de la province, indique Rentals.ca.

Après la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse a le deuxième loyer moyen le plus élevé, à 2 453 $, une augmentation de 643 $ par rapport à la même période l’an dernier. Le taux de location moyen dans la province est maintenant plus élevé qu’en Ontario, où la moyenne est de 2 451 $, grâce à une augmentation de 36 % d’une année à l’autre.

Terre-Neuve a également connu une forte augmentation par rapport à l’année dernière, à 29,7 %, passant de 932 $ par mois en septembre 2021 à 1,209 $ cette année.

Des informations sur d’autres régions du Canada sont disponibles sur le blog de Rentals.ca. Le site ne disposait pas de données pour toutes les provinces et tous les territoires.

En ce qui concerne les grandes villes du Canada, les taux de location moyens des appartements et des appartements en copropriété étaient les plus élevés. Les propriétaires de Vancouver demandaient en moyenne 3 225 $ par mois, la troisième inflation annuelle des loyers la plus élevée au Canada, avec une augmentation de 29,3 % par an. sur-année. London, en Ontario, avec une augmentation de loyer de 33,1 %, a enregistré la plus forte croissance annuelle des loyers, suivie de Toronto à 31,2 %.

Gatineau, au Québec, avec 2,3 %, et Fort McMurray, en Alberta, avec 2,4 %, sont les deux villes du Canada qui ont enregistré la plus faible variation de loyer.

Après la pandémie, les taux de location des copropriétés ont rebondi à Toronto et à Vancouver de 46 % et 54 %, selon Rentals.ca. Il n’y a pas eu de grands changements dans les tarifs des condos à Ottawa et à Montréal, mais Montréal a connu une augmentation de 256 $ par mois des prix d’inscription en septembre, par rapport à la même période l’an dernier.



