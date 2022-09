Quelles prières sont récitées lors des funérailles de la reine et que signifie amen ?

Des prières sont dites pour les morts lors des services funéraires.

Lors des funérailles de la reine, de nombreuses prières ont été lues en remerciement pour la vie et le service de la reine.

Quelles prières sont récitées lors des funérailles et de l’incarcération de la reine ?

Les funérailles de Sa Majesté le lundi 19 septembre 2022 ont vu des prières menées à la fois à l’abbaye de Westminster et à la chapelle St George.

Les prières étaient dirigées par différents membres du clergé.

Des prières ont également été offertes pour ceux qui sont en deuil, demandant la miséricorde et le réconfort de Dieu.

Le précenteur, le révérend Mark Birch, a dirigé la congrégation à l’abbaye de Westminster dans la prière avec les mots: “En toute confiance, prions le Père.”

Le service funèbre de la reine comportait des prières Crédit : PA

Prières récitées à l’abbaye de Westminster

La prière du modérateur pour la reine Elizabeth



La prière d’ouverture a été dirigée par le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse.

Le Dr Iain Greenshields, qui était avec la reine à Balmoral le week-end avant sa mort, a commencé :

Rendons grâce à Dieu pour la longue vie et le règne de la reine Elizabeth, rappelant avec gratitude ses dons de sagesse, de diligence et de service.”

Ô DIEU, de qui vient tout ce qui est droit et vrai : accepte nos remerciements pour les dons de cœur et d’esprit que tu as accordés à ta fille Elisabeth, et qu’elle a manifestés parmi nous par ses paroles et ses actes ; et accorde-nous la grâce de vivre nos vies selon ta volonté, de rechercher le bien des autres et de rester de fidèles serviteurs jusqu’à la fin de nos vies; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Prière pour ceux qui pleurent

Shermara Fletcher, qui travaille pour Churches Together en Angleterre, a déclaré qu’elle se sentait “honorée” d’être invitée à participer aux prières pour le monarque.

Elle a lu la prière pour ceux qui ressentent le poids du chagrin. Dit-elle:

Confiants dans l’amour et la compassion de Dieu, prions pour tous ceux dont le cœur est lourd de chagrin et de chagrin.

Dieu tout-puissant, Père de toute miséricorde et dispensateur de toute consolation : agis gracieusement, nous te prions, avec ceux qui pleurent, afin qu’en rejetant sur toi tous les soucis, ils connaissent la consolation de ton amour ; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Prière pour la famille royale

Dame Sarah Mullally, l’évêque de Londres, a dirigé des prières pour la famille royale. Elle a introduit la prière en disant :

Prions pour Sa Majesté le Roi et toute la Famille Royale ; afin qu’ils puissent connaître la puissance de soutien de l’amour de Dieu et la communion priante du peuple de Dieu.

DIEU TOUT-PUISSANT, la fontaine de toute bonté, nous te supplions humblement de bénir notre très gracieux Souverain Lord King Charles, Camilla The Queen Consort, William Prince of Wales, et toute la famille royale : revêts-les de ton Saint-Esprit, enrichis-les de ton grâce céleste; les faire prospérer de tout bonheur ; et amène-les dans ton royaume éternel; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Prière pour la nation

La modératrice du Free Churches Group, la révérende chanoine Helen Cameron, a dirigé des prières en souvenir du service de la reine au pays.

La prière demande la grâce pour la nation. Dit-elle:

En reconnaissance du service de la reine Elizabeth à ce Royaume-Uni, réjouissons-nous de son dévouement sans faille au devoir, de sa compassion pour ses sujets et de ses conseils à ses ministres ; et nous prions pour la santé et la prospérité continues de cette Nation.

Dieu tout-puissant, dont la volonté est que tous tes enfants te servent en se servant les uns les autres : regarde avec amour, nous te prions, cette Nation. Accorde à ses citoyens la grâce de travailler ensemble avec des cœurs honnêtes et fidèles, soucieux chacun du bien de tous ; que, recherchant premièrement ton royaume et sa justice, ils puissent posséder tout ce qui est nécessaire à leur subsistance quotidienne et au bien commun ; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Prière pour le Commonwealth

L’archevêque de Westminster, le cardinal Vincent Nichols, a dirigé des prières pour le reste du monde, rendant grâce pour le service de la reine.

Le cardinal qui est à la tête de l’Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles a déclaré :

Rendons grâce pour l’engagement de la reine Elizabeth envers le Commonwealth tout au long de son règne, pour son service et son dévouement envers ses peuples, et pour les riches liens d’unité et de soutien mutuel qu’elle a entretenus.

Ô Dieu tout-puissant et éternel, entends notre prière pour le Commonwealth et accorde-lui la direction de ta sagesse. Inspirer ceux qui détiennent l’autorité, afin qu’ils puissent promouvoir la justice et le bien commun; donner à tous ses citoyens l’esprit d’honneur et de respect mutuels; et accorde-nous à tous la grâce de lutter pour l’établissement de la justice et de la paix; pour l’honneur de ton nom. Amen.

The Collect for Twenty-second after Trinity

La prière dirigée par l’archevêque d’York, Stephen Cottrell, a rappelé le dévouement de la reine à sa foi chrétienne.

Cottrell, qui était l’une des huit personnes à avoir officiellement proclamé le roi Charles III, a déclaré :

Nous rendons grâce à Dieu pour la fidélité de la reine Elizabeth à la foi qu’elle a héritée par son baptême et sa confirmation, et affirmée lors de son couronnement ; pour sa dévotion inébranlable à l’Evangile; et pour son service indéfectible en tant que gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre.

Éternel, nous te supplions de garder ta maison l’Église dans une piété continuelle; que par ta protection elle soit libre de toutes les adversités, et dévouée à te servir dans toutes les bonnes œuvres, à la gloire de ton nom ; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Prière de John Donne

Le chantre a conclu les prières avec un verset écrit par le poète John Donne. Il l’a introduit en disant :

Prions pour qu’il nous soit donné la grâce de vivre comme ceux qui croient en la communion des saints, le pardon des péchés et la résurrection à la vie éternelle.

AMENEZ-nous, ô Seigneur Dieu, à notre dernier réveil dans la maison et la porte du ciel, pour entrer dans cette porte et habiter dans cette maison, où il n’y aura ni ténèbres ni éblouissement, mais une lumière égale; pas de bruit ni de silence, mais une musique égale ; pas de peurs ni d’espoirs, mais une possession égale; pas de fin ni de début, mais une éternité égale ; dans la demeure de ta gloire et de ta domination, monde sans fin. Amen.

La prière du Seigneur

Après que la chorale ait chanté “Ô goûtez et voyez comme le Seigneur est miséricordieux : bienheureux est l’homme qui se confie en lui”, le chantre a conduit la congrégation dans la prière du Seigneur.

Il l’a introduit en disant :

Avec confiance et espérance, prions le Père dans les paroles que notre Sauveur nous a enseignées,

NOTRE Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; ta volonté soit faite; sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumet pas à la tentation; mais délivrez-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

Prières dites lors de l’incarcération à Windsor

Le révérend chanoine Paul Williams, qui est le recteur de Sandringham, a dirigé les prières lors de l’incarcération.

SOUVENEZ-VOUS, Seigneur, de votre servante Elisabeth qui nous a précédés avec le signe de la foi et qui repose maintenant dans son sommeil. Selon tes promesses, accorde-lui, ainsi qu’à tous ceux qui reposent en Christ, le rafraîchissement, la lumière et la paix ; par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Père miséricordieux et Seigneur de toute vie, nous te louons de nous avoir créés à ton image et de refléter ta vérité et ta lumière. Nous rendons des remerciements particuliers pour la vie de ta fille Elizabeth, pour la miséricorde qu’elle a reçue de toi et pour l’exemple qu’elle a mis sous nos yeux à travers sa vie de service, d’amour et de foi. Par-dessus tout, nous nous réjouissons de ta promesse gracieuse à tous tes serviteurs, vivants et défunts, que nous ressusciterons à la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous prions pour que, le moment venu, nous puissions partager avec notre sœur cette vision plus claire lorsque nous verrons ta face dans le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Ô PÈRE de tous, nous te prions pour ceux que nous aimons, mais ne vois pas plus long. Accordez-leur la paix ; que la lumière perpétuelle brille sur eux ; et, dans ta sagesse aimante et ta toute-puissance, accomplis en eux les bons desseins de ta volonté parfaite ; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

O SEIGNEUR, soutiens-nous tout au long de la journée de cette vie troublée, jusqu’à ce que les ombres s’allongent et que le soir vienne, que le monde agité se taise, que la fièvre de la vie soit passée et que notre travail soit terminé ; alors Seigneur, dans ta miséricorde, accorde-nous un logement sûr, un saint repos et enfin la paix ; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

SEIGNEUR Dieu tout-puissant, roi de la création, bénis notre roi et tous les membres de la famille royale. Que la piété soit leur guide, que la sainteté soit leur force, que la paix sur terre soit le fruit de leurs travaux, et que leur joie dans les cieux soit ton don éternel ; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

DIEU sauve notre gracieux Souverain et tous les Compagnons, vivants et défunts, du Très Honorable et Noble Ordre de la Jarretière. Amen.

Les prières se terminaient en récitant le Notre Père comme ils le faisaient au service funèbre.

La bénédiction

Le doyen de Windsor a dirigé la bénédiction finale alors que le cercueil de la reine est descendu dans la voûte royale.

Allez dans le monde en paix ; Ayez bon courage, retenez ce qui est bien, ne rendez à personne le mal pour le mal ; fortifiez les timides, soutenez les faibles, aidez les affligés, honorez tout le monde, aimez et servez le Seigneur, réjouissez-vous de la puissance du Saint-Esprit; Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit parmi vous et demeure toujours avec vous. Amen.

Que signifie ‘amen’ ?

Amen est généralement dit à la fin d’une prière.

Cela signifie “qu’il en soit ainsi”.

Il vient de l’hébreu qui signifie certitude, vérité et vérité.