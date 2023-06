Quelles parties du Titan ont été retrouvées ? Le cône de queue et le cadre d’atterrissage font partie des pièces découvertes

Les sauveteurs ont trouvé « cinq parties principales » du submersible Titan qui a subi une « implosion catastrophique » à 1 600 pieds de la proue du Titanic, tuant les cinq à bord.

Un véhicule télécommandé déployé par le navire canadien Horizon Arctic a trouvé un champ de débris au fond de l’océan qui comprenait des parties du cône de queue et du cadre d’atterrissage.

Les autorités ont déclaré avoir appris plus tard que les pièces découvertes comprenaient également les extrémités avant et arrière de sa coque à pression, là où le hublot par lequel l’un des passagers condamnés aurait regardé lorsque le navire a implosé.

Cela survient alors que l’ancien commandant de la Royal Navy, Ryan Ramsey, a déclaré que les débris permettront aux experts d’analyser la structure de rupture et potentiellement de « reconstituer ce qui s’est réellement passé dans ces derniers instants ».

Tous les cinq à bord – y compris l’explorateur britannique Hamish Harding, l’homme d’affaires britannique Shahzada Dawood et son fils de 19 ans Suleman – seraient morts sur le coup sans jamais savoir qu’il y avait un problème, selon les experts navals.

Le contre-amiral John Mauger, qui a dirigé les recherches, a déclaré que les pièces trouvées dans le champ de débris étaient « compatibles avec une perte catastrophique de la chambre de pression ».

Graphique montrant les parties du submersible Titan qui ont été retrouvées après une « implosion catastrophique »

L’étudiant universitaire Suleman (à gauche), 19 ans, et son père Shahzada Dawood (à droite) étaient deux des cinq victimes qui ont été tuées sur le coup lorsque le submersible OceanGate a subi une «implosion catastrophique»

L’explorateur britannique Hamish Harding faisait partie des personnes tuées dans « l’implosion catastrophique »

Le vétéran de la marine française PH Nargeolet (à gauche) était dans le sous-marin avec Stockton Rush (à droite), PDG de l’expédition OceanGate

La sombre annonce a mis fin à une opération multinationale de recherche et de sauvetage qui a captivé le monde depuis que le petit bateau touristique a disparu dimanche dans l’Atlantique Nord.

Le Cdr Ramsey, qui a servi dans le service sous-marin de la Royal Navy pendant 23 ans, a déclaré que les pièces du Titan qui ont été découvertes aideront à reconstituer ce qui est arrivé au submersible.

Comparant l’enquête en cours à celle impliquant un avion écrasé, Ramsey a déclaré à la BBC: « Il n’y a pas de boîte noire, vous ne pourrez donc pas suivre les derniers mouvements du navire lui-même. »

« Mais autant de morceaux du navire qu’ils peuvent faire, pour les remonter à la surface, et à partir d’eux, ils devraient être en mesure d’analyser la structure de rupture, toutes les fractures qui se sont produites et peut-être reconstituer ce qui s’est réellement passé lors de ces dernières des moments.’

Les débris seront examinés au microscope et les experts essaieront de trouver d’éventuelles ruptures dans la structure en fibre de carbone, ce qui pourrait les aider à localiser l’endroit exact où la rupture a eu lieu.

Le professeur Roderick Smith, de l’Imperial College de Londres, a déclaré que la force même de « l’implosion catastrophique » signifie qu’il pourrait être difficile de créer une chronologie de ce qui s’est passé.

« D’où la nécessité d’une récupération et d’un examen minutieux si possible », a-t-il déclaré.

Bobby Chacon, un agent spécial à la retraite du FBI et ancien chef de l’équipe de plongée du FBI, a déclaré à CNN qu’il serait impossible de savoir ce qui s’était passé « à moins que vous ne récupériez la majorité du navire ». Il a dit qu’un véhicule télécommandé pourrait être en mesure de faire remonter plus de pièces du submersible.

« Plus tôt ils le font, mieux c’est, car l’océan change tout le temps. » Les marées, les courants et les pressions océaniques font bouger les choses », a-t-il déclaré.

Les responsables de la recherche et du sauvetage ont déclaré que les cinq hommes étaient probablement morts dimanche avant que des avions militaires utilisant des bouées sonar ne détectent ce qu’ils pensaient avoir pu être des sons de « cognement » SOS dans l’eau.

« L’implosion aurait généré un son important à large bande que les bouées sonar auraient capté », a expliqué le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains lors d’une conférence de presse hier.

Cela aurait été une mort instantanée pour les hommes, dont certains avaient payé 195 000 £ (250 000 $) chacun pour voir le célèbre naufrage.

Aileen Marty, ancienne officier de marine et professeur à l’Université internationale de Floride, a déclaré que l’implosion se serait produite à 1 500 milles à l’heure.

«Il faut plus que cela – il en faut environ 0,25 de plus que cela – pour que le cerveau humain réalise même que cela se produit. Ainsi, tout se serait effondré avant même que les personnes à l’intérieur ne réalisent qu’il y avait un problème », a déclaré M. Marty à CNN.

«Ils sont morts d’une manière qu’ils ne se sont même pas rendu compte qu’ils étaient sur le point de mourir. En fin de compte, parmi les nombreuses façons dont nous passons, c’est indolore.

Le minuscule navire transportant l’équipage était protégé par une chambre de pression, une nacelle scellée qui maintient une pression interne nettement supérieure à la pression ambiante, un système de gaz pour contrôler la pression interne et une alimentation en gaz respiratoire pour les occupants.

Le Dr Dale Molé, ancien directeur de la médecine sous-marine et de la santé radiologique de l’US Navy, a déclaré : « La coque pressurisée est la chambre où résident les occupants. C’est comme s’ils avaient atteint le fond lorsque le récipient sous pression a implosé, et généralement, lorsqu’il cède, il cède d’un seul coup.

« On dirait que c’est le cylindre en fibre de carbone qui a cédé et a entraîné l’implosion. »

La manière dont la chambre de pression a été percée reste incertaine. Mais une telle implosion pourrait être due à une fuite, une panne de courant ou un petit incendie dû à un court-circuit électrique.

Ce qui aurait résulté aurait été une implosion violente et instantanée alors que l’eau à haute pression à l’extérieur inondait, arrachant le capot arrière, le cadre d’atterrissage et déchirant la coque du sous-marin, écrasant ceux à l’intérieur.

Le Dr Molé a déclaré: «Ils auraient été déchirés en lambeaux.

« Une implosion, c’est quand l’onde de pression est vers l’intérieur, alors qu’une explosion, c’est quand l’onde de pression ou l’onde de choc sort de quelque source que ce soit. »

Il a expliqué que c’était comme trop gonfler un ballon – le ballon finira par éclater lorsqu’il y aura trop de pression.

Dans une implosion, l’inverse se produit, lorsqu’il y a plus de pression vers l’extérieur que le récipient ne peut en comprendre, alors l’intérieur s’effondre.

Le Dr Molé a déclaré: « Quand quelqu’un se tient debout sur une canette de soda vide, cela supporterait votre poids, mais si vous appuyez sur les côtés, la canette s’effondrerait immédiatement. »

Il a ajouté: « C’est simplement là que les débris et les fragments et tout le reste entrent à l’intérieur à cause d’une forte force externe. » Dans ce cas, c’était l’océan.

«Au moins à la profondeur du Titanic, qui est de 12 500 pieds, la pression externe serait de 6 000 livres par pouce carré. C’est cette pression qui, s’il y avait une faiblesse dans la coque, ferait s’effondrer la coque et créerait soudainement une onde de choc. Une implosion peut certainement être aussi destructrice qu’une explosion.

OceanGate, qui fait la chronique de la décomposition du Titanic et de l’écosystème sous-marin qui l’entoure via des voyages annuels depuis 2021, a publié une déclaration appelant les cinq hommes tués « vrais explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection du monde. océans’.

Il survient alors qu’il est apparu que Suleman, 19 ans, qui a été tué dans la tragique «implosion» était «terrifié» par le voyage et n’a rejoint l’équipage que pour faire plaisir à ses morts pour la fête des pères.

Sa tante au cœur brisé, Azmeh Dawood, a dit Nouvelles de la BNC que Suleman a informé un parent qu’il « n’était pas très partant » mais qu’il se sentait obligé de plaire à son père, qui était très passionné par le naufrage de 1912.

La sœur aînée de M. Dawood, qui était vice-président d’Engro Corporation, aurait déclaré en larmes: «Je ressens de l’incrédulité. C’est une situation irréelle.

Azmeh, qui, comme les autres parents anxieux, espérait un miracle, a poursuivi: « J’ai l’impression d’avoir été pris dans un très mauvais film, avec un compte à rebours, mais vous ne saviez pas jusqu’où vous comptez. »

Elle a dit qu’elle « avait personnellement trouvé un peu difficile de respirer en pensant à eux », ajoutant: « Cela ne ressemble à aucune expérience que j’ai jamais eue ».