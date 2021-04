Le Premier ministre est confronté à de plus en plus de questions sur la rénovation de l’appartement de sa fiancée Carrie Symonds à Downing Street.

Les rénovations de l’appartement au-dessus du 11 Downing Street auraient coûté jusqu’à 200000 £, malgré le fait que Boris Johnson ne reçoive qu’une subvention publique annuelle de 30000 £ à dépenser pour la maison.

Le couple a fait appel aux services de l’architecte d’intérieur et cofondatrice de Soane Britain, Lulu Lytle, pour la dernière rénovation de la propriété. Le portefeuille de Mme Lytle a été décrit comme «glamour» et «décadent» par Tatler.

Selon les rapports, la rénovation de l’appartement a été dirigée par Mme Symonds et a été réalisée pendant le verrouillage. Downing Street et les ministres de son cabinet ont insisté pour que M. Johnson paie lui-même le travail, mais le secrétaire du Cabinet, Simon Case, procédera à un examen de la question.

Avant M. Johnson, l’appartement était occupé par l’ancienne première ministre Theresa May, dont le style de décoration intérieure a été décrit par Mme Symonds comme un «cauchemar du mobilier de John Lewis».

Selon La norme du soir, Mme May et son mari Philip n’ont pratiquement pas apporté de changements majeurs à l’appartement lorsqu’ils y ont emménagé, choisissant plutôt de décorer avec des meubles clés, y compris un canapé trois places rouge, une lampe de table chromée John Lewis qui coûte 100 £ et une Table basse 195 en verre d’Habitat.

Alors que l’ancien assistant n ° 10, Gavin Barwell, a déclaré Radio Times plus tôt cette semaine que l’appartement était «parfaitement agréable» lorsque M. Johnson et sa fiancée alors enceinte ont emménagé pour la première fois, Mme Symonds aurait voulu se débarrasser du décor «sombre».

Le sol du couloir a été décapé et poli et le salon a été peint en vert foncé, selon les rapports. Mais il est probable que l’expertise et le travail de Mme Lytle sur la redécoration ont absorbé une grande partie de l’argent dépensé.

Certains des clients de Mme Lytle comprennent des designers d’intérieur, des décorateurs et des architectes, ainsi que des personnalités telles que Mick Jagger. Elle a également un lien royal – le prince Charles a visité son célèbre atelier de rotin dans le Leicestershire en février dernier.

Tatler a rapporté que l’appartement serait «probablement» décoré des papiers peints imprimés de la signature de Mme Lytle – dont certains commencent à 100 £ le mètre. Comme le designer est surtout connu comme un «sauveur» du rotin britannique, on s’attend à ce que des meubles en rotin et des canapés cloutés figurent dans le relooking.