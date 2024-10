Quelles offres attendre de la vente

Nous sommes encore en octobre et Amazon vient de conclure sa vente Prime Day d’automne plus tôt ce mois-ci, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à envisager les offres du Black Friday. Amazon propose chaque année l’une des plus grandes ventes du Black Friday parmi tous les détaillants en ligne, et nous prévoyons que 2024 suivra le même modèle. Les soldes Amazon Black Friday seront le meilleur moment de l’année pour acheter à peu près n’importe quoi, mais quand commencera-t-il exactement ?

Nous couvrons les offres du Black Friday depuis des années et, grâce à cette expertise, nous devrions être en mesure de prédire assez précisément quand les ventes d’Amazon commenceront réellement en 2024. Nous avons rassemblé nos prévisions ci-dessous, ainsi que les offres auxquelles vous pouvez probablement vous attendre. alors que la vente débutera en novembre.

Quand le Black Friday d’Amazon commencera-t-il en 2024 ?

La date réelle du Black Friday cette année tombe le 29 novembre, mais nous nous attendons à ce que les offres arrivent beaucoup plus tôt que la semaine de Thanksgiving. La vente Amazon Black Friday a officiellement débuté il y a environ sept jours avant le Black Friday de l’année dernière. Nous nous attendons à ce que le détaillant suive le même schéma cette année, ce qui signifierait Amazon Black Friday 2024 débutera probablement le vendredi 22 novembre cette année.

Vendredi noir Amazon 6 Vérifiez si les offres Amazon Black Friday ont commencé. Qu’en est-il du Cyber ​​​​Monday d’Amazon ? Bien que le Black Friday ait tendance à retenir le plus l’attention, les soldes du Cyber ​​​​Monday d’Amazon sont généralement tout aussi bonnes, voire meilleures. La date officielle du Cyber ​​​​Monday en 2024 est le 2 décembre, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’Amazon lance sa propre vente le dimanche précédent. L’année dernière, la vente Amazon Cyber ​​​​Monday s’est en fait terminée lundi, mais il est possible que les offres se poursuivent tout au long de la semaine suivante sous le nom d’offres « Cyber ​​Week ». Amazon proposera-t-il des offres anticipées pour le Black Friday cette année ? Nous ne nous attendons pas à ce que officiel La vente Amazon Black Friday commencera plus tard en novembre, mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de vente anticipée du Black Friday. Amazon commencera probablement à proposer des offres anticipées du Black Friday début novembre aux membres Prime uniquement, en fonction du moment où les concurrents commenceront leurs ventes. L’année dernière, Best Buy a commencé à proposer des offres Black Friday avant Halloween, ce qui signifie qu’Amazon a commencé à égaler certains de ces prix. Vous pouvez au moins vous attendre à des offres anticipées sur les appareils Amazon et les services d’abonnement.

À quelles offres devez-vous vous attendre ?

Même si nous ne le savons pas tout qui sera en vente lors de la vente Black Friday d’Amazon cette année, nous en savons suffisamment sur les ventes précédentes pour avoir une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre en 2024. Nous avons mis en évidence ci-dessous certaines des catégories clés pour lesquelles nous nous attendons à voir des remises importantes cette année. , ainsi que des informations sur les offres que vous ne verrez probablement pas.

Appareils Amazon

Les réductions les plus évidentes que nous attendons de la vente Amazon Black Friday concernent les propres appareils d’Amazon. Il les a réduits pendant toutes les ventes Prime Day et le Black Friday devrait offrir les mêmes réductions de prix, sinon meilleures. Cela inclut tous les appareils Fire TV, qui seront probablement à nouveau fournis avec Xbox Game Pass maintenant que vous pouvez jouer à des jeux Xbox avec un Fire TV Stick. Les haut-parleurs et écrans Echo bénéficieront également de réductions importantes aux côtés des caméras de sécurité Blink et Ring. Nous nous attendons également à voir certaines des meilleures offres Kindle de l’année, car nous ne les avons pas vraiment obtenues lors du Prime Day cette année.

Jeux vidéo

Tout au long de l’année 2024, nous avons passé en revue de très bons jeux vidéo. Malheureusement, nous ne nous attendons pas à ce que beaucoup de jeux les plus récents soient réellement réduits pendant le Black Friday. Ceci étant dit, le Black Friday est le meilleur moment pour acheter des jeux vidéo et la plupart les jeux populaires de l’année dernière seront mis en vente. Cela inclut des jeux comme Starfield, Baldur’s Gate 3 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pourrez probablement récupérer des jeux PS5 et Switch plus anciens pour moins de 30 $ dans la plupart des cas si vous avez quelques années de retard sur les dernières tendances en matière de jeux.

Produits Apple

S’il est vrai qu’Apple organise chaque année sa propre vente Black Friday, les meilleures offres Apple Black Friday se trouvent généralement sur Amazon. Si vous espérez acheter les nouveaux AirPod ou l’un des derniers iPad à prix réduit, vous trouverez probablement ces offres sur Amazon. Le détaillant en ligne a proposé des réductions sur les appareils Apple tout au long de l’année 2024, mais le Black Friday reste le meilleur moment pour acheter un iPad, une Apple Watch ou une paire d’AirPods à un prix considérablement réduit. Les seules offres que vous ne verrez probablement pas sur Amazon sont des réductions sur les nouveaux modèles d’iPhone 16, mais vous pouvez certainement vous attendre à tout le moins à des réductions sur les meilleurs accessoires iPhone.

Consoles de jeux vidéo et VR

Le Black Friday est chaque année le meilleur moment pour acheter une nouvelle console. Avec la nouvelle PS5 Pro toujours disponible en précommande et les packs Nintendo Switch Black Friday déjà annoncés, nous avons une bonne idée de ce à quoi nous attendre. Les consoles Xbox bénéficieront probablement des remises directes les plus importantes, la Xbox Series S étant la meilleure offre globale. Il y aura également très probablement de bons bundles PS5 Slim disponibles grâce à la sortie de la PS5 Pro. En termes de casques VR, nous savons déjà que nous allons bénéficier de réductions sur le Meta Quest 3, car ces offres ont déjà commencé plus tôt cette année avec la sortie du nouveau Quest 3S.

Téléviseurs et moniteurs

Chaque année, le meilleur moment pour acheter un téléviseur est le Black Friday. Cela était vrai avant même que les achats en ligne n’existent et le sera encore longtemps après que les achats en magasin auront disparu. Comme il n’est pas vraiment difficile de trouver un bon téléviseur à bas prix de nos jours, le Black Friday est plutôt le meilleur moment pour acheter un téléviseur. cher Télévision à prix réduit. Certains des meilleurs téléviseurs de jeu, comme le LG C4 ou le Sony Bravia 7 récemment sortis, bénéficieront probablement de certaines de leurs plus grosses réductions sur Amazon pendant cette période.

Pour des raisons similaires, le Black Friday est également le moment idéal pour acheter un moniteur de jeu chaque année. Si vous essayez de choisir entre un téléviseur et un moniteur pour votre console ou votre PC, vous devriez disposer de nombreuses options disponibles auprès de marques populaires telles que Samsung Odyssey et LG UltraGear.

Ordinateurs portables

Il y a plusieurs fois par an où nous voyons de très bonnes affaires sur les ordinateurs portables et le Black Friday/Cyber ​​Monday en fait partie. Certaines des meilleures offres d’ordinateurs portables proviendront directement de marques comme Dell et Lenovo, mais Amazon propose toujours des remises intéressantes sur les ordinateurs portables Asus, Acer et Samsung pendant le Black Friday. Il a également tendance à proposer les meilleures offres globales sur les marques populaires d’ordinateurs portables de jeu MSI et Razer. De plus, vous pouvez généralement trouver un prix assez intéressant sur un nouveau MacBook d’Amazon que vous ne trouverez pas directement auprès d’Apple.

PC de jeu

Le Black Friday est sans doute le meilleur moment pour acheter un nouveau PC de jeu chaque année. Que vous cherchiez à acheter une plate-forme de jeu prédéfinie ou à en construire une vous-même, Amazon propose toujours des offres intéressantes qui en valent la peine. Les principales marques que nous nous attendons à voir en vente sur Amazon sont CyberPower et iBuyPower, qui contiennent généralement certains des derniers GPU Nvidia. Vous ne trouverez probablement pas de grosses réductions auprès de grandes marques comme Dell sur Amazon, mais ces autres marques proposent souvent des prix beaucoup plus bas à cette période de l’année.

Ensembles et jouets LEGO

De par sa proximité avec les vacances, le Black Friday est toujours un moment idéal pour trouver des réductions sur des marques de jouets populaires. Par exemple, certains des ensembles LEGO les plus chers qui existent ont tendance à ne vraiment baisser de prix que pendant les soldes du Black Friday et du Cyber ​​Monday. Cela fait de ces soldes le moment idéal pour trouver des réductions sur les ensembles LEGO, mais également sur d’autres marques populaires comme Hasbro, Hot Wheels, Fisher Price, Bandai Namco et Nerf. Si vous espérez acheter des cadeaux pour les enfants, ou même un pistolet Nerf pour vous-même, Amazon est l’un des meilleurs endroits pour le faire.

Livres et bandes dessinées

Amazon est l’un des meilleurs endroits pour acheter des livres et l’un des meilleurs endroits pour acheter des mangas en ligne. Cela signifie que c’est également l’un des seuls endroits où vous pouvez systématiquement trouver des offres sur des copies physiques de livres et de bandes dessinées populaires. Au cours des deux Amazon Prime Days de cette année, nous avons constaté certains des prix les plus bas de l’année sur les ensembles de livres, les éditions illustrées et les couvertures rigides de collection. Vous pouvez vous attendre à ce que des remises similaires pendant le Black Friday commencent tôt avec un achat de deux, obtenez une vente gratuite qu’Amazon propose habituellement la semaine précédente.

