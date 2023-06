Quelles nations ont le plus de titres de Coupe du Monde Féminine ?

Qui a le plus de titres de Coupe du Monde Féminine ? Il existe un club très exclusif de nations qui ont remporté le prix le plus prestigieux du football féminin.

À ce jour, huit tournois de la Coupe du monde féminine officiellement reconnus ont été organisés et seules quatre nations ont remporté le trophée.

Si vous vivez aux États-Unis, et non sous un rocher, vous savez probablement qui est l’une de ces nations. Quiconque était assez âgé pour se souvenir de 1999 se souviendra sûrement du battage médiatique national lorsque les femmes américaines ont remporté les tournois de 1999, 2015 et 2019.

Les États-Unis ont également remporté la toute première Coupe du monde féminine en 1991. Le grand total de quatre place les États-Unis en tête du peloton en termes de championnats. De plus, les États-Unis n’ont jamais terminé pire qu’une troisième place dans une Coupe du monde.

L’Allemagne est la seule autre équipe à avoir remporté la compétition plus d’une fois. Ils ont triomphé lors de tournois consécutifs en 2003 et 2007.

La Norvège (1995) et le Japon (2011) ont chacun un titre. Et c’est tout. Aucune autre nation n’a remporté l’ultime honneur du football féminin. Fait intéressant, des quatre vainqueurs, seule l’Allemagne serait considérée comme une puissance traditionnelle du côté des hommes. Sans surprise, ils sont la seule nation à avoir remporté à la fois une Coupe du monde masculine et féminine.

Équipe Titres Finalistes Troisième place Etats-Unis 1991, 1999, 2015, 2019 2011 1995, 2003, 2007 Allemagne 2003, 2007 1995 — Norvège 1995 1991 — Japon 2011 2015 — Suède — 2003 1991, 2011, 2019 Brésil — 2007 1999 Chine — 1999 — Pays-Bas — 2019 — Angleterre — — 2015

En dehors des vainqueurs, la Suède est l’équipe la plus décorée de l’histoire de la Coupe du monde féminine. Ils ont terminé deuxième une fois et trois fois troisièmes. Huit nations différentes ont participé à la finale au fil des ans.

L’édition 2023 du tournoi apporte avec elle un champ élargi de 32 nations. Et comme le football féminin dans le monde s’est amélioré, le nombre de prétendantes à la couronne s’est également amélioré. Cela pourrait être l’année où un nouveau venu fait irruption sur scène et réclame le prix ultime.

