L’application NHS Covid-19 a été considérablement modifiée lundi, de sorte que moins de contacts seront invités à s’auto-isoler après une forte augmentation du nombre de personnes interrogées depuis la fin des restrictions de verrouillage le mois dernier.

Cela représente un changement important pour No10 qui avait précédemment insisté sur le fait que l’application ne serait pas modifiée. Mais la pression s’est accrue sur les ministres de plusieurs secteurs qui ont été touchés par des pénuries de personnel après que les employés aient été « pincés » par l’application et contraints de rester à la maison.

La modification de l’application signifie qu’au lieu de vérifier les contacts pendant cinq jours avant un test positif, l’application ne reviendra que deux jours en arrière.

Cela survient après que près de 700 000 alertes aient été envoyées aux personnes la semaine dernière, un record depuis le lancement de l’application.

L’indépendant s’est penché sur les modifications apportées à l’application.

Quelles modifications ont été apportées à l’application NHS Covid ?

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré que la « logique » derrière l’application était en train d’être modifiée, bien que la sensibilité et le seuil de risque resteraient inchangés.

La fonctionnalité de base de l’application, qui utilise Bluetooth pour suivre si vous vous êtes trouvé à moins de deux mètres d’une personne atteinte de Covid, n’a pas changé.

Au lieu de cela, il a été modifié de sorte qu’au lieu de vérifier les contacts pendant cinq jours avant un test positif, l’application ne reviendra que deux jours en arrière.

Qu’a dit le secrétaire à la Santé au sujet des modifications?

M. Javid a déclaré : « Nous voulons réduire les perturbations que l’auto-isolement peut causer aux personnes et aux entreprises, tout en veillant à protéger les personnes les plus exposées à ce virus. Cette mise à jour de l’application nous aidera à trouver le bon équilibre.

« Il est si important que les gens s’isolent lorsqu’on leur demande de le faire afin d’arrêter la propagation du virus et de protéger leurs communautés. »

Le gouvernement encourage toujours les gens à continuer à utiliser l’application.

L’application a-t-elle été efficace pour réduire les hospitalisations et les infections ?

L’analyse du gouvernement a suggéré qu’au cours des trois premières semaines de juillet, l’application aurait pu éviter jusqu’à 2 000 cas par jour,

De plus, il aurait pu éviter plus de 50 000 cas de Covid, chaînes de transmission comprises, en supposant que 60% des utilisateurs obéissent aux ordres de s’auto-isoler.

Les scientifiques pensent que cela reviendrait à éviter environ 1 600 hospitalisations.

« L’application NHS Covid-19 est un exemple vraiment pratique de la façon dont la technologie peut être utilisée pour lutter contre les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés pour protéger et améliorer notre santé », a déclaré le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency.

« L’application est le moyen le plus simple, le plus facile et le plus rapide de savoir si vous avez été exposé au virus, et elle a sauvé des milliers de vies au cours de cette pandémie.

« J’encourage fortement tout le monde, même les personnes complètement vaccinées, à continuer à utiliser l’application.

« C’est un outil de sauvetage qui nous aide à rester en sécurité et à protéger nos proches alors que nous revenons à un mode de vie plus familier. »

