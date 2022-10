Quelles mesures l’Occident pourrait-il prendre en cas de frappe nucléaire et qu’est-ce que cela signifierait pour Poutine ? | Nouvelles du monde

Les spéculations sur l’utilisation ou non de l’arme nucléaire par Vladimir Poutine vont bon train et les conséquences pourraient être désastreuses pour l’Occident et le président russe

Avec le blocage de l’invasion russe et l’attaque ukrainienne sur le pont de Kertch, tous deux ont contribué à accroître la crainte que Poutine ne passe des armes conventionnelles à une frappe nucléaire tactique.

Le président américain Joe Biden a déclaré la semaine dernière que le monde était le plus proche d'”Armageddon” à tout moment depuis la crise des missiles cubains, après plus de bruits de sabre du Kremlin.

L’OTAN affirme qu’une telle décision entraînerait probablement une “réponse physique” de l’Ukraine, de ses alliés et même de l’OTAN elle-même.

Il a déclaré que toute utilisation d’armes nucléaires aurait des “conséquences sans précédent” et que Moscou utilisait ses menaces nucléaires principalement pour dissuader l’OTAN et d’autres pays d’intervenir directement en Ukraine.

Quelles mesures l’Occident pourrait-il prendre si Poutine passe au nucléaire ?

L’ancien ministre ukrainien de la Défense, Andriy Zagorodnyuk, a déclaré que l’OTAN avait plusieurs options si Poutine devait prendre une décision “terrible”.

Écrire dans Affaires étrangères il a déclaré: “Il pourrait même ne pas avoir besoin d’une opération terrestre, la coalition occidentale pourrait dire de manière crédible au Kremlin qu’elle frapperait les capacités russes avec des frappes directes de missiles et des frappes aériennes, détruisant ses installations militaires et désactivant sa flotte de la mer Noire.

“Il pourrait menacer de couper toutes ses communications avec la guerre électronique et organiser un cyber-black-out contre l’ensemble de l’armée russe.”

Il a ajouté que “briser le tabou nucléaire” pourrait également provoquer des répercussions de la part de la Chine et de l’Inde, ce qui serait un nouveau coup dur pour le Kremlin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:17

Le général David Petraeus dit que si Vladimir Poutine utilise des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille, cela placera la Russie dans une position pire.



L’Occident fait-il quelque chose pour dissuader une attaque nucléaire ?

Le professeur Michael Clarke, ancien directeur général du Royal United Services Institute, a déclaré que le Kremlin avait déjà été averti des conséquences de l’escalade.

Il a déclaré: “Lorsque les menaces d’armes nucléaires tactiques ont été soulevées il y a quelques semaines, les États-Unis et trois ou quatre membres de l’OTAN ont personnellement contacté leurs homologues en Russie et dans l’état-major russe pour dire” n’y pensez même pas “.

“Ils ne nous diront pas ce qu’ils ont dit et ils ne devraient pas non plus, car il doit y avoir une certaine incertitude à ce sujet afin de maintenir un effet dissuasif, mais ce qu’ils semblent avoir dit, c’est avant tout” nous ne serons pas passifs “.

“Deuxièmement, nous n’irons pas au nucléaire, mais nous irons au conventionnel, et nous avons la puissance conventionnelle pour frapper toutes vos infrastructures et installations nucléaires. Si nous pensons même que vous passez au nucléaire, si nous voyons les préparatifs commencer – nous pourrions vous attaquer ».

“Cela semble avoir été le message.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:05

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré à Sky News que l’OTAN effectuerait des exercices nucléaires annuels pour montrer qu’elle était prête.



L’Occident devrait-il en faire plus maintenant ?

Alexander Gabuev, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que les dernières attaques de missiles russes en Ukraine étaient « un triste rappel que les pages les plus horribles de cette horrible guerre sont encore devant nous ».

“La réponse du Kremlin devient de plus en plus erratique, disproportionnée et destructrice”, a-t-il déclaré.

Discutant de la réaction de la Russie à l’explosion du pont de Kertch – une route clé de la Russie à la Crimée – M. Gabuev a déclaré que cela montrait que la Russie “disposait toujours d’une vaste boîte à outils pour l’escalade”.

Il a déclaré: “Compte tenu des enjeux et des émotions élevés, la fenêtre de la diplomatie est susceptible de s’ouvrir au moment le plus dramatique: par exemple, lorsque Poutine commencera à déballer sa boîte à outils nucléaire, qui sera visible pour l’OTAN et impliquera beaucoup de signaux par Moscou.

“Ce n’est qu’alors que les publics ukrainien et occidental pourront être convaincus qu’il est urgent de négocier.”

Il a ajouté que les négociations devraient impliquer le président Biden “puisque le Kremlin le considère comme le seul vrai chef de la coalition adverse” et plus tôt elles commenceront, mieux ce sera.

Qu’en pense le peuple ukrainien ?

Une attaque nucléaire ne changerait rien à la détermination du peuple ukrainien à se battre, a affirmé un député ukrainien.

La députée ukrainienne Yelyzaveta Yasko a déclaré à Kay Burley : “Poutine n’a plus aucune logique. Il n’est plus possible de justifier Poutine.

“Nous comprenons qu’il est dans la dernière bataille de sa vie où il veut prouver au monde entier qu’il peut faire ce qu’il veut, y compris prendre des terres, tuer des milliers de personnes, détruire des infrastructures, et nous comprenons que la menace nucléaire et une frappe est très possible, mais cela ne va pas beaucoup changer sur la scène ukrainienne.

“Bien sûr, c’est une catastrophe. C’est catastrophique pour moi. C’est une grande tragédie de voir des milliers de personnes tuées, blessées, des vies détruites.

“Mais cela ne changera pas le règne du peuple ukrainien pour rétablir la justice et restaurer notre souveraineté territoriale.”

Pourquoi l’Occident devrait cesser de paraître si inquiet d’une attaque nucléaire

Ian Bond, du Center for European Reform, dit que l’Occident doit cesser d’avoir – et de sonner – peur d’une attaque nucléaire.

Il a déclaré au podcast Doomsday Watch: “Rien n’est aussi provocateur pour Poutine que la faiblesse, donc plus l’Occident dit” Nous avons peur que la Russie utilise des armes nucléaires “, plus il est probable que Poutine continue à menacer d’utiliser des armes nucléaires. – et peut-être même en utiliser un ou deux pour démontrer qu’il le pense vraiment.”

Bond dit que le message à la Russie, qui pourrait être transmis en privé, devrait être : “S’il vous plaît, comprenez que si vous optez pour le nucléaire, nous considérerons que les gants sont enlevés.”

Tout en acceptant que personne ne puisse “absolument exclure” l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie, il a ajouté : “Nous devrions arrêter de nous effrayer avec le Croquemitaine que si les Ukrainiens chassent les Russes, les Russes vont passer au nucléaire, je ne le fais tout simplement pas. achète ça.”