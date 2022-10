TOUT AU LONG de son temps en tant que membre de la famille royale, Mike Tindall a pu se mériter des médailles qu’il porte lors d’occasions spéciales.

Ce sont les médailles que Mike Tindall a.

Mike Tindall a remporté trois médailles sous l’ordre de la reine Crédit : Getty Images – Getty

Quelles médailles Mike Tindall a-t-il ?

Mike Tindall a été vu portant trois médailles différentes lors des funérailles de la reine le 19 septembre 2022.

Le premier qu’il a gagné était le membre de l’Ordre de l’Empire britannique également connu sous le nom de MBE.

Il a remporté cette médaille avec les honneurs du Nouvel An 2003 pour ses services au rugby.

Tout au long de sa carrière, il a représenté l’Angleterre 75 fois, en étant sept fois capitaine de l’équipe.

En 2003, il a fait partie de l’équipe anglaise à succès qui a remporté la Coupe du monde de rugby et le championnat des Six Nations cette année-là.

Il a ensuite également la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II qu’il a gagnée en 2012 et son ajout récent est venu en 2022 avec la médaille du jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Ces deux médailles ont été remises à tous les membres de la famille royale et aux membres des forces armées ayant servi pendant cinq ans ou plus, aux secouristes, à ceux qui détenaient déjà les croix de Victoria et de George et aux membres opérationnels du service pénitentiaire.

Que fait Mike Tindall dans la vie maintenant ?

Après avoir pris sa retraite du rugby à XV en 2014, il a rejoint Minchinhampton RFC en tant que joueur et entraîneur.

Il co-anime également un podcast hebdomadaire intitulé “The Good, The Bad & The Rugby” avec son compatriote anglais James Haskell et le diffuseur Alex Payne.

Il fait également plusieurs apparitions de célébrités.

Cela inclut de devenir le premier royal à figurer dans une publicité de pizza pour Domino’s.

En octobre 2022, il a été annoncé que Mike était devenu le tout premier membre de la famille royale à s’inscrire à l’émission de télé-réalité d’ITV, I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Avec qui Mike Tindall est-il marié ?

Mike Tindall est marié à la fille unique de la princesse Anne, Zara.

Les deux se sont rencontrés dans un bar à Sydney, en Australie, alors que Mike était là pour la Coupe du monde de rugby.

La relation a été confirmée par le Palais en avril 2004.

Six ans plus tard, Mike a finalement laissé tomber la question et leurs fiançailles ont été annoncées en décembre 2010.

La reine leur a donné sa bénédiction devant un Conseil privé en mai 2011.

Le couple s’est ensuite marié le 30 juillet 2011 à Édimbourg, à la suite d’une réception qui a réuni plus de 400 invités.

Il est devenu membre de la famille royale et le couple a déménagé à Gatcombe Park pour fonder une famille ensemble.

Ils ont maintenant trois enfants, deux filles et un garçon.

Leur fille Mia est née le 17 janvier 2014.

Zara a ensuite donné naissance à leur deuxième fille Lena le 18 juin 2018.

Lucas Philip était le dernier né de la famille, né le 21 mars 2021.