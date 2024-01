Quelles maladies ont un taux de mortalité de 100 % ?

(NewsNation) — Des scientifiques chinois expérimenteraient une souche mutante de COVID avec un taux de mortalité de 100 % chez les souris.

Cette souche attaque le cerveau des souris, qui sont conçus pour refléter une constitution génétique similaire à celle des humains.





La plupart des souris participant à l’expérience n’ont vécu que huit jours après avoir été infectées. Les animaux ont perdu du poids, sont devenus lents, ont adopté une posture voûtée et leurs yeux sont devenus complètement blancs quelques jours avant leur mort.

Pourtant, des experts ont déclaré à NewsNation que l’étude était de petite taille et que le document n’avait pas encore été évalué par des pairs, ce qui signifie qu’il n’y a aucune raison de s’alarmer.

Mais il existe d’autres maladies avec des taux de mortalité de 100 %, ou très proches, bien qu’elles aient tendance à être rares et soient généralement transmises par la génétique.

Certains d’entre eux incluent :

La maladie de Creutzfeldt-Jakob

La maladie de Creutzfeldt-Jakob, le CDC écrit, est une maladie neurodégénérative « toujours mortelle » qui évolue rapidement. Les décès surviennent généralement dans l’année suivant l’apparition de la maladie, nombre d’entre eux mourant à cause de problèmes médicaux associés à Creutzfeldt-Jakob.

Caractérisé comme un « maladie à prions » Creutzfeldt-Jakob est décrit par le Clinique Mayo comme semblable à la maladie d’Alzheimer. Cela peut impliquer des changements dans les capacités mentales, des changements de personnalité, une perte de mémoire, des troubles de la pensée, la cécité, l’insomnie, des problèmes de coordination, des problèmes d’élocution et de déglutition et des « mouvements soudains et saccadés ». Aux États-Unis, environ une personne sur un million serait atteinte de Creutzfeldt-Jakob chaque année.

Insomnie familiale fatale

Le Clinique de Cleveland qualifie l’insomnie familiale mortelle de « maladie génétique rare » affectant le cerveau et le système nerveux central.

Les personnes concernées peuvent avoir des difficultés à dormir, des pertes de mémoire et des contractions musculaires. Considérées comme une maladie « dégénérative », ces symptômes s’aggravent avec le temps. Il n’existe actuellement aucun remède, mais les chercheurs étudient comment réduire la progression des symptômes et éventuellement prolonger la vie des personnes diagnostiquées avec une insomnie mortelle, écrit la clinique.

Chaque année, entre une et deux personnes sur un million reçoivent un diagnostic d’insomnie familiale mortelle. Il est génétique, avec 50 à 70 familles dans le monde porteuses de la mutation provoquant l’insomnie familiale, a indiqué la Cleveland Clinic.

Il existe des cas « extrêmement rares » où la FFI survient chez des personnes sans antécédents familiaux en raison d’une mutation génétique.

Le traitement vise davantage à soulager les symptômes et à mettre à l’aise la personne souffrant de FFI qu’à réellement la guérir.

Kuru

Le Kuru, une maladie cérébrale rare et mortelle, atteignait des niveaux épidémiques entre les années 1950 et 1960 parmi les Fore des hautes terres de Nouvelle-Guinée en raison de leur pratique du cannibalisme rituel.

Lors de ces rituels, les proches des membres décédés de la famille préparaient et consommaient leurs tissus, dont celui du cerveau, selon le Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux. Le tissu cérébral des personnes atteintes de kuru est hautement infectieux et la maladie se transmet par la suite en le mangeant ou par contact via des plaies ou des plaies ouvertes. En raison du découragement du gouvernement à l’égard du cannibalisme, la maladie a continué à décliner, et le NINDS affirme qu’elle a désormais « pratiquement disparu ».

À part ne pas se livrer au cannibalisme, il n’existe aucun autre traitement pour contrôler ou guérir le kuru. La maladie a une longue période d’incubation, certains ne présentant aucun symptôme avant des années, voire des décennies. Une démarche instable, des tremblements et des troubles de l’élocution sont généralement les premiers symptômes, bien que le NINDS note que la démence était « minime ou absente » dans la plupart des cas. Cependant, des changements d’humeur se produisaient souvent et les personnes atteintes de kuru devenaient incapables de se tenir debout ou de manger et mouraient dans un état comateux six mois à un an après le début des symptômes.

Syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker

Semblable à d’autres maladies de cette liste, Syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker est également une maladie neurodégénérative du cerveau qui est presque uniquement héréditaire. Extrêmement rare, on ne le trouve que dans quelques familles à travers le monde, selon le NINDS.

La plupart des personnes qui en souffriront seront âgées de 35 à 55 ans et connaîtront différents niveaux de manque de coordination musculaire, nombre d’entre elles développant une démence. D’autres symptômes, selon le NINDS, sont des troubles de l’élocution, des mouvements oculaires involontaires, un tonus musculaire rigide et des troubles visuels qui, dans certains cas, conduisent à la cécité.

Il n’existe aucun remède contre le GSS et il n’existe aucun traitement connu pour ralentir la progression de la maladie. Les thérapies actuelles visent à soulager les symptômes. Le GSS est une maladie à évolution lente qui dure généralement de deux à dix ans. La maladie finit par entraîner de graves invalidités et la mort.

Rage

La rage, probablement la plus connue des maladies les plus cotées, est presque toujours mortelle, avec moins de 20 cas de survie humaine signalés, selon le CDC.

Lorsqu’il est exposé à la rage, le virus doit voyager jusqu’au cerveau avant de provoquer des symptômes, même si cela peut prendre des semaines, voire des mois, pour qu’ils se manifestent.

Les symptômes ressemblent à ceux de la grippe, comme une faiblesse, un inconfort, de la fièvre et des maux de tête. Une gêne, des picotements ou une « sensation de démangeaison » peuvent être ressentis à l’endroit où la personne a été mordue.

Finalement, les symptômes évoluent vers un dysfonctionnement cérébral, de l’anxiété, de la confusion et de l’agitation, et la personne affectée peut souffrir de délire, de comportement anormal, d’hallucinations, d’hydrophobie et d’insomnie.

Le CDC affirme que seuls un à trois cas de rage humaine sont signalés chaque année.

Le correspondant de NewsNation, Brian Entin, a contribué à cet article.