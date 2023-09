Quelles ligues et coupes de football n’utilisent pas le VAR ?

À mesure que la technologie devient plus répandue et plus disponible, de plus en plus de ligues et de coupes de football adoptent l’arbitre assistant vidéo, ou VAR. Ce cinquième arbitre travaille en coulisses pour identifier plusieurs infractions qui pourraient passer inaperçues sur le terrain. VAR s’efforce de remédier aux fautes. Cela peut être une faute dans la préparation d’un but ou le refus d’une occasion claire de marquer. L’utilisation la plus courante de cette technologie consiste à décider des pénalités en analysant les fautes dans la surface du gardien de but.

Malgré ses débuts dans les années 2010, le VAR est devenu un élément largement répandu dans les matchs de football. Cinq confédérations de la FIFA utilisent le VAR au niveau international, à la seule exception de l’OFC, la Confédération océanienne de football. La tendance est que les ligues qui peut permettre à VAR d’utiliser la technologie. Bien sûr, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la MLS, la Liga MX, le Brasileirão, la J-League et bien d’autres utilisent un arbitre assistant vidéo. Toutefois, certaines grandes compétitions n’utilisent toujours pas cette technologie.

VAR a son lot de critiques. Ceux qui s’y opposent disent que cela ralentit le jeu et qu’il est trop pointilleux sur les infractions les plus infimes. Par exemple, les ballons de handball dans la boîte suscitent un débat presque chaque semaine dans le monde du football. Cependant, les partisans du VAR préconisent que le jeu reste honnête et équitable.

Si vous faites partie de ce groupe qui souhaite s’éloigner de la technologie dans le sport, il existe plusieurs compétitions de haut niveau qui n’utilisent pas le VAR. Il s’agit également de ligues et de coupes populaires à travers le monde. Voici quelques-uns des plus importants qui évitent le VAR.

Ligues et coupes du monde entier sans VAR

Il convient de noter que VAR est différent de la technologie sur la ligne de but. La technologie sur la ligne de but nécessite davantage de capteurs et de caméras. Il peut déterminer instantanément un objectif ou non. VAR est strictement réservé aux fautes et aux infractions. Par exemple, la Major League Soccer fait partie des ligues qui utilisent le VAR. Cependant, il n’utilise pas de technologie sur la ligne de but. L’UEFA est le principal utilisateur de la technologie sur la ligne de but, avec sept ligues nationales qui l’utilisent.

Certaines des ligues, coupes et compétitions qui n’utilisent toujours pas le VAR sont les suivantes :

CHAMPIONNAT D’ANGLAIS

La Premier League est la ligue la plus populaire au monde. Cependant, la ligue située juste en dessous n’utilise pas le VAR. Lors des demi-finales et des finales des éliminatoires de promotion, le VAR entre en vigueur. Pourtant, pour cette intense saison de 46 matchs, il n’y a pas de VAR. De plus, le Championnat est célèbre pour son côté physique et de nombreux talents sont prêts à faire le saut vers la Premier League.

COUPE D’ANGLAIS FA

La FA Cup regroupe tous les clubs anglais. Les sites de Premier League accueillant des matchs de FA Cup sont autorisés à utiliser le VAR. Pourtant, ce n’est pas répandu et exigé par tous les clubs. Cela signifie que si une équipe majeure de Premier League joue contre une équipe qui ne dispose pas de capacités VAR dans son stade, elle ne peut pas bénéficier de l’arbitre assistant vidéo. La Fédération anglaise cite le coût et l’infrastructure comme deux des principales raisons pour lesquelles le VAR n’est pas monnaie courante en FA Cup.

Coupe Carabao

La Coupe Carabao, qui implique uniquement les quatre premières ligues de la pyramide anglaise, a une règle générale de non-VAR jusqu’à la demi-finale. Cela assure la cohérence entre les matchs et évite à certaines équipes d’être désavantagées.

Super Ligue féminine

La première division féminine d’Angleterre n’utilise pas le VAR. Même si certains clubs jouent dans des stades traditionnellement réservés aux hommes, la plupart des stades de la compétition ne sont pas conçus en fonction de la technologie. Ce serait trop coûteux d’ajouter des caméras et des microphones pour communiquer.

Cependant, l’équipe féminine de Chelsea a testé le VAR à Kingsmeadow lors d’un match amical de pré-saison contre la Roma.

Ligues nationales africaines

L’Algérie, la Libye et le Maroc sont les trois seuls pays africains à disposer d’un championnat national utilisant le VAR. En ce qui concerne les tournois, seules trois coupes nationales utilisent le VAR. Même si les coupes continentales et les compétitions internationales ont tendance à utiliser le VAR, la technologie n’est pas aussi répandue en Afrique. Une grande partie de cela est probablement attribuée au coût, les ligues africaines n’ayant pas le même financement que celles d’Europe.

Coupe des États-Unis

Ceux qui ont vu Lionel Messi affronter Cincinnati lors de l’US Open Cup auront vu l’histoire. C’était le premier match de l’US Open Cup à utiliser VAR. Les organisateurs n’ont approuvé l’utilisation de la technologie que pour les demi-finales et la finale, tout comme pour la Coupe Carabao. Avec des équipes moins financées dans la compétition, le VAR n’est pas durable sur chaque terrain, il n’est donc pas utilisé comme règle générale.

Premiers tours des qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF

Même si la partie « octogonale » des qualifications pour la Coupe du monde en Amérique du Nord utilise un arbitre assistant vidéo, certains des tours de qualification précédents ne l’utilisent pas. Ces stades ne sont pas mis à jour et ne disposent pas des caméras requises pour mettre en œuvre correctement le VAR.

PHOTO : IMAGO & ANP