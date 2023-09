Quelles ligues disposent d’une technologie sur la ligne de but, et lesquelles n’en ont pas ?

La technologie sur la ligne de but représente la modernisation continue des ligues de football du monde entier. Suite à l’utilisation généralisée du VAR, les ligues et compétitions de haut niveau ont adopté l’utilisation de la technologie sur la ligne de but. Il est cependant beaucoup moins cohérent à travers le monde que le VAR.

La technologie utilise des caméras à haute vitesse dans le stade pour créer un graphique tridimensionnel du ballon. De là, il est facilement reconnaissable si un ballon franchit la ligne.

C’est la seule question à laquelle répond la technologie de la ligne de but. La vitesse du jeu et la capacité des joueurs sur le terrain peuvent entraîner des différences de quelques millimètres. De plus, les arbitres peuvent ne pas avoir la meilleure vue pour savoir si un ballon franchit la ligne. Il y a eu plusieurs cas de ballons entrant dans le filet. Cependant, l’arbitre n’a pas pu faire la distinction entre le ballon et le franchissement de la ligne.

Par exemple, l’Allemagne a battu l’Angleterre lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010. Frank Lampard pensait avoir marqué un but égalisateur en première mi-temps, mais l’arbitre a fait signe au ballon. Lors de la relecture vidéo, le ballon a touché la barre transversale, a rebondi dans le but puis a heurté la barre transversale en sortant. Le but n’a pas tenu et l’Angleterre n’a jamais rattrapé l’Allemagne. Ce moment a joué un rôle majeur dans l’adoption de la technologie par l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter.

Ligues et compétitions utilisant la technologie sur la ligne de but

La technologie sur la ligne de but est un luxe réservé aux ligues riches. Comme nous le verrons, plusieurs ligues ont abandonné la technologie sur la ligne de but, citant le coût comme principale raison. Cependant, compte tenu des sommes générées par les grands championnats européens, il est nécessaire de prendre la bonne décision. Voici les tournois et ligues qui utilisent la technologie sur la ligne de but.

La Première Ligue

La ligue nationale la plus populaire au monde a commencé à utiliser cette technologie lors de la saison 2013/14. Edin Dzeko a été le premier à marquer un but accordé par la technologie sur la ligne de but. Cependant, cela n’a pas été parfait. Sheffield United méritait de gagner un match contre Aston Villa. Cependant, la technologie sur la ligne de but n’a pas donné de but aux Blades. Aston Villa a fini par être en sécurité en Premier League d’un point cette saison.

Ligue 1, Bundesliga, LaLiga et Serie A

Les élites française et allemande ont approuvé la technologie sur la ligne de but pour commencer à l’utiliser lors de la campagne 2015/16. Étant donné que ces quatre ligues sont largement considérées comme les cinq meilleures ligues du monde avec la Premier League, il n’est pas surprenant de les voir intégrer une technologie coûteuse.

Le Championnat et la Serie B

L’Angleterre et l’Italie sont les deux seuls pays à étendre la technologie sur la ligne de but en deuxième division. Alors que la Serie B a commencé à être utilisée en 2021, le Championnat a lancé la technologie sur la ligne de but dans tous les matchs de la saison 2017/18.

Eredivisie

L’élite néerlandaise est la dernière ligue nationale à utiliser cette technologie. Par conséquent, seules les ligues nationales en Europe l’utilisent.

FA Cup, Coupe d’Écosse et Coppa Italia

Les compétitions de coupe en Angleterre utilisent la technologie le cas échéant. En d’autres termes, si un match nul a lieu dans un club de Premier League ou de Championnat, la technologie sur la ligne de but est utilisée. La Coppa Italia n’utilise la technologie sur la ligne de but qu’à partir des huitièmes de finale, tandis que la Coupe d’Écosse ne l’utilise que pour les demi-finales et la finale.

Compétitions interclubs de l’UEFA

L’UEFA exige que les clubs participant à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence disposent d’une technologie sur la ligne de but. Dans le football féminin, l’utilisation de la technologie sur la ligne de but est facultative pour les équipes.

La Coupe du monde (masculine et féminine)

En réponse au but refusé de Lampard, la FIFA a résolu ces problèmes en introduisant la technologie sur la ligne de but lors de la prochaine Coupe du monde en 2014. Du côté féminin, les fans des États-Unis regretteront son inclusion. Lors de la Coupe du monde féminine 2023, les marges les plus étroites ont permis à la Suède d’avancer aux tirs au but.

Compétitions internationales

Avec différents degrés de financement, différents événements internationaux disposent d’une technologie sur la ligne de but. Le Championnat d’Europe de l’UEFA l’utilise tout comme la Coupe d’Asie de l’AFC. Ensuite, la Ligue des Nations de la CONCACAF et l’UEFA l’utilisent.

Quelles compétitions majeures n’utilisent pas la technologie sur la ligne de but ?

Il est notoire que la Major League Soccer n’utilise pas la technologie sur la ligne de but. Cela a récemment fait sensation. L’Austin FC a marqué un but clair contre les Sounders de Seattle, mais les arbitres ne l’ont pas accordé.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré qu’il avait exclu le système en raison de son coût. L’installation de la technologie aurait coûté 260 000 dollars par stade. Ensuite, il en coûte 3 900 $ pour exécuter chaque jeu. Le manque de technologie a eu un impact direct sur Austin, qui a perdu par un seul but contre Seattle ce jour-là.

La Premiership écossaise a fait écho à ce raisonnement. Seules les ligues les plus riches d’Europe pouvaient se permettre cette technologie.

Il convient également de noter qu’aucune ligue ou compétition en Amérique du Sud ou en Afrique n’utilise la technologie sur la ligne de but. Au lieu de cela, il est réservé aux ligues européennes ou asiatiques, souvent plus riches.

PHOTO : IMAGO / Images d’action