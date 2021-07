BORIS Johnson est le premier Premier ministre né en dehors des îles britanniques et il a vécu dans trois pays différents.

Mais est-ce que l’un des jargons locaux qu’il a pu apprendre est resté avec lui ?

Johnson a vécu à Bruxelles pendant son enfance, où il a réussi à apprendre le français Crédit : Reuters

Quelles langues parle Boris Johnson et où les a-t-il apprises ?

Johnson est né à New York alors que son père étudiait l’économie à l’Université de Columbia au moment de sa naissance.

Il avait à la fois la nationalité américaine et britannique jusqu’à ce qu’il renonce à sa nationalité américaine en 2017 et a vécu entre les deux pays jusqu’à l’âge de cinq ans.

En 1973, le père de Boris, Stanley, avait embauché un emploi à la direction de l’environnement de la Commission européenne.

En conséquence, à l’âge de huit ans, Boris a goûté pour la première fois à Bruxelles puisqu’il a été enrôlé dans une école gratuite multilingue pour les enfants du personnel des institutions européennes.

L’école, l’École européenne d’Uccle, était l’endroit où il a rencontré la future épouse Marina Wheeler, et où la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’est également rendue, quelques années de plus que Boris.

C’est à cette époque qu’il a appris le français et en 1975, le député et ses frères et sœurs ont été envoyés au pensionnat préparatoire Ashdown House dans l’East Sussex où il aurait appris le grec ancien et le latin.

Boris a ensuite étudié les classiques à Eton et à Oxford, où il a fait ses premiers pas dans le journalisme en dirigeant un magazine satirique.

Utilisant ses liens belges et sa connaissance du français, le futur Premier ministre a ensuite travaillé pour le correspondant du bureau bruxellois du Telegraph.

En plus du latin, du grec ancien et du français, Boris aurait également une certaine connaissance de l’italien.

Il a étudié le grec ancien et le latin à l’université d’Oxford Crédit : Reuters

Avant de devenir Premier ministre, il a réalisé diverses interviews avec des chaînes d’information françaises.

Dans l’un, il est interrogé sur ce qu’il ferait s’il était maire de Paris par la chaîne de télévision Arte.

Avec son fort accent anglais et son vocabulaire rouillé, il essaie d’expliquer comment il nagerait maintenant dans la Tamise maintenant qu’elle a été nettoyée de « les bad stuff ».