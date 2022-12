Quelles histoires avez-vous apprises des messages numériques laissés pour compte ?

Mon beau-père est décédé au printemps dernier et j’ai hérité de son iPad. Comme je n’ai pas réinitialisé l’appareil, il contient l’ancien compte Facebook de Jeff, ses SMS et ses e-mails. Cela peut sembler gênant, comme si je me promenais dans la maison avec son t-shirt chat XXL et son kaki. Mais j’aime avoir un endroit où aller où je ne suis pas distrait par les notifications de mon téléphone.

Un soir, alors que je lisais les nouvelles sur l’iPad, j’ai remarqué une application à laquelle je n’avais pas pensé auparavant : Photos. Cela faisait quelques mois que Jeff était mort, et alors que j’avais déjà parcouru ses messages Gmail et Facebook (rien à écrire), j’avais oublié celui-ci. J’ai fait une pause d’environ trois secondes – me demandant si je devais d’abord demander la permission à ma mère – puis j’ai regardé.

Lorsqu’un membre de la famille meurt, les parents survivants avaient l’habitude de fouiller dans des boîtes dans le grenier, en regardant des albums et des souvenirs contenant de vieilles histoires ; Lorsque nos proches meurent aujourd’hui, ils laissent très probablement derrière eux d’innombrables restes numériques : SMS, messages vocaux, e-mails, captures d’écran, listes de tâches, comptes de réseaux sociaux, y compris ceux cachés.

Nous voulons entendre ce que d’autres ont appris sur leur famille ou leurs amis sur la base des restes numériques laissés par le décès d’une personne. Partagez avec nous une photo, un e-mail, un message Facebook, un brouillon de note ou toute autre information numérique que vous avez découverte, et dites-nous ce que cela vous a appris. (Voir formulaire ci-dessous.)