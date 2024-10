Quelles fonctionnalités Google Messages sont déployées [U]

Comme la plupart des applications Google, Messages A/B teste de nombreuses fonctionnalités. Cependant, il faut un certain temps au client RCS/SMS pour lancer réellement ces fonctionnalités dans la version stable, même après leur annonce. À partir de divers rapports, Google lui-mêmeet les appareils que nous avons vérifiés, voici l’état actuel de Messages.

Mise à jour 20/10:

Lancements récents (stables)

Édition RCS

Annoncé fin mai, l’édition des messages RCS a finalement été lancée intégralement le mois dernier. Vous disposez de 15 minutes pour éditer un message RCS après l’envoi. Appuyez longuement dessus et appuyez sur la nouvelle icône en forme de crayon dans la barre d’outils. Il y aura ensuite une étiquette « Modifié », tandis qu’un appui long sur le menu de débordement pour « Afficher les détails » affichera l’original. Toutes les personnes participant à une conversation doivent activer cette fonctionnalité pour que cela fonctionne.











Le réglage « Magic Rewrite » étend le champ de texte

L’aspect « Magic Rewrite » de Magic Compose qui modifie quelque chose que vous avez déjà écrit est désormais accessible à partir du menu « plus » à côté des Fichiers, de l’emplacement et de la planification de l’envoi. Cela faisait auparavant partie du champ de texte, qui s’agrandit suite à la suppression.

Ancien contre nouveau











Recherche de groupe dans l’écran des nouvelles conversations







Le Pixel 9 dispose d’un transfert complet des messages RCS

Sur la série Pixel 9, Google « conserve entièrement la structure de conversation, les médias, l’audio, les réactions, les favoris et toutes les autres métadonnées de conversation » de RCS au lieu de les convertir en SMS/MMS. Cette « copie carbone » est le cas des transferts effectués via Wi-Fi ou câble USB-C.

Gémeaux double FAB

À partir de fin juillet, Gemini dans Google Messages devrait être largement déployé dans le monde entier, aux côtés d’un petit Gemini FAB au-dessus du bouton d’action flottant « Démarrer le chat ». Google a ensuite déployé un paramètre « Gemini dans les messages » pour le désactiver. Google n’a pas procédé avec une conception différente de celle testée.











Effets d’écran

Ils ont été présentés pour la première fois fin novembre et ont fait leur apparition au début de cette année, notamment aux alentours de la Saint-Valentin, mais ont été retirés par la suite. Depuis juillet, il y a :

Booo : Tomates, avec au moins trois o requis

Félicitations : ballons et confettis

Aller à la plage : Vagues + objets divers

Hahahaha : Homme du métro. Quatre ha sont nécessaires

Lever et briller : Le soleil, tout à fait charmant











Toujours en cours de déploiement (bêta)

Il s’agit de fonctionnalités de Messages annoncées par Google ou repérées dans la nature par utilisateurs bêta.

Paramètres du nom et de la photo de « Votre profil »

« Partage de profil » (anciennement « Découverte de profil ») – vous permet de définir qui peut voir votre nom et votre photo avec trois options :

Les personnes à qui vous envoyez des messages : Votre profil est visible par les personnes après leur avoir envoyé un message.

: Votre profil est visible par les personnes après leur avoir envoyé un message. Uniquement vos contacts : Votre profil est visible par les personnes après que vous leur avez envoyé un message, mais uniquement si elles font partie de vos contacts.

: Votre profil est visible par les personnes après que vous leur avez envoyé un message, mais uniquement si elles font partie de vos contacts. Personne: Votre profil n’est visible par personne après l’envoi d’un message.

Vous pourrez accéder à cette page à partir d’un nouvel élément « Votre profil » lorsque vous appuyez sur le menu de l’avatar.











Ajustement de l’indicateur d’état RCS

De « message RCS » à « (RCS) » : Plus

Filtres de visage de caméra

Plus tôt cette année, Google Messages a déployé une caméra personnalisée. Il y a maintenant un nouveau bouton à gauche de l’obturateur qui ouvre la caméra frontale, mais les filtres fonctionnent également sur l’objectif arrière. Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo (appui long sur le déclencheur ou passer à l’onglet) avec des filtres. Il existe neuf options, dont une qui supprime les rides sous vos yeux, ajoute des lunettes, des chapeaux et vous transforme en lapin ou en dinosaure.

Prise en charge de la double SIM RCS

Plus d’une carte SIM apparaîtra comme « Connectée » dans Paramètres > Chats RCS. Cela facilitera l’adoption internationale du RCS. Son déploiement a commencé en janvier, mais a ensuite été retiré, avec davantage de rapports en août.

Refonte des accusés de lecture

Google teste une refonte des accusés de lecture qui place les coches à l’intérieur de la bulle de message. Ils apparaissent à droite et sont logés en cercle. Pour les images, elles sont superposées dans le coin inférieur droit.

Ellipse Envoi Chèque simple avec anneau Envoyé Double vérification avec anneau Livré Vérifiez à nouveau le cercle plein Lire

Conception actuelle ou refonte











Écran d’aperçu des photos

Après avoir pris une photo à l’aide de la caméra intégrée, vous êtes redirigé vers un nouvel écran de pièce jointe au lieu que l’image apparaisse immédiatement dans la zone de composition. Vous obtenez un aperçu en plein écran avec la possibilité de « Écrire un message … » « Envoyer » est dans le coin, ainsi que « Ajouter plus » pour vous ramener à la conversation et en joindre davantage. Cet écran intermédiaire est similaire à WhatsApp et à d’autres applications de messagerie.