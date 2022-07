Quelles espèces menacées devons-nous sauver ? Les humains sont confrontés à des choix difficiles sur ce qui vit et ce qui meurt

Alors que les humains choisissent de plus en plus les gagnants et les perdants du règne animal, le papillon monarque fera-t-il la part belle ou sera-t-il laissé pour mort ?

Un spectacle autrefois familier dans les jardins canadiens, les monarques migrateurs volent plus près de l’extinction. L’Union internationale pour la conservation de la nature a déclaré jeudi que le papillon était une espèce en voie de disparition.

Les luttes du monarque sont en grande partie le résultat des pesticides qui détruisent l’asclépiade – la seule plante que les larves de monarque mangent – et les scientifiques avertissent l’espèce pourrait disparaître d’ici 15 ans s’il n’obtient pas plus d’aide humaine pour survivre.

Mais pour cela, le monarque doit rivaliser avec plus de 41 000 autres espèces menacées d’animaux, d’insectes et de plantes. De nombreuses autres espèces les rejoindront à mesure que le changement climatique, l’industrie et d’autres facteurs décimeront leurs habitats.

Cela signifie que les humains devront prendre un nombre croissant de décisions difficiles à l’avenir sur les formes de vie que nous voulons sauver, avec des ressources limitées pour le faire.

“[You’ll] entrer dans ces arguments sur : cette plante en vaut-elle la peine ? Ce papillon en particulier est-il assez voyant, ou est-ce que cette limace en particulier nous tient à cœur ?”, a déclaré Holly Doremus, professeur de droit de l’environnement à l’Université de Californie à Berkeley. “Et cela finit par prendre beaucoup de ressources en soi. “

REGARDER | Les papillons monarques migrateurs sont désormais une espèce en voie de disparition : Les papillons monarques ajoutés à la liste des espèces menacées L’Union internationale pour la conservation de la nature a ajouté le papillon monarque migrateur à sa liste d’espèces menacées.

Si vous aviez le choix entre une créature charmante et adorable comme un papillon brillant ou une limace visqueuse, que choisiriez-vous ?

“C’est en fait le plus gros problème dans mon métier”, a déclaré Frank Köhler, un expert en mollusques au Musée australien qui se bat pour sauver la limace rose géante du mont Kaputar – dont il ne reste que quelques dizaines, au sommet d’une seule montagne isolée sept heures au nord-ouest de Sydney.

“Les gens sont toujours facilement convaincus des choses pelucheuses et velues auxquelles nous pouvons nous identifier, qui sont mignonnes… Nous avons de nombreuses autres espèces menacées… et il est très difficile de sensibiliser à leur conservation.”

Pour Köhler et d’autres défenseurs des limaces, des escargots et des créatures brunes non photogéniques, c’est un combat permanent pour prouver que l’organisme de leur choix mérite autant d’être sauvé que n’importe quel autre.

Cette limace du mont Kaputar a été repérée par un garde forestier dans le parc national du mont Kaputar en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, au début de 2020. Les responsables de la faune avaient craint pour l’espèce après que des incendies de forêt aient ravagé son habitat alpin, décimant sa population. (Service des parcs nationaux et de la faune)

“Si les choses ont une utilité pour les humains et sont plus attrayantes ou plus intéressantes, alors bien sûr nous avons tendance à les niveler un peu plus haut – et je pense que c’est probablement une erreur”, a-t-il déclaré.

La survie des plus dignes ?

En 1859, la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin a changé la façon dont les humains comprennent les attributs uniques des animaux, tout en expliquant pourquoi certaines espèces prospèrent tandis que d’autres meurent : la survie du plus apte.

Mais les humains ont toujours contribué à choisir les gagnants et les perdants du règne animal, selon qu’ils sont savoureux, mignons ou utiles.

Exemple concret : les pandas géants, qui luttent pour se reproduire, se nourrissent d’un seul aliment qui leur donne à peine de l’énergie et ne servent à rien d’autre que de divertir les humains en tomber comiquement des arbres – tout cela ne fait que nous rendre plus déterminés à les sauver.

“Ils sont vraiment mignons”, a déclaré Doremus.

“Et c’est ça le problème, n’est-ce pas? Nous les sauvons parce qu’ils sont si mignons.”

Des centaines de millions de dollars sont dépensés chaque année pour sauver les pandas géants, qui luttent pour survivre en dehors de la captivité. Ces bébés pandas, photographiés le 3 février 2021, vivent dans une réserve naturelle de la province chinoise du Sichuan. (The Associated Press)

Peu de scientifiques s’opposeront publiquement à la sauvegarde des espèces menacées. Dans un article d’opinion 2017R. Alexander Pyron, professeur agrégé de biologie à l’Université George Washington, a soutenu que la conservation était une perte de temps – une qui « sert à nous décharger de notre propre culpabilité, mais rien d’autre ».

La pièce a attiré un forte réfutation des scientifiques et des lauréats du prix Nobelqui a écrit dans une lettre à l’éditeur, “Il est dangereux de penser que nous ne sommes” ni meilleurs ni pires “sans une grande proportion des espèces vivantes aujourd’hui.”

Après avoir été publiquement honteux pour son opinion, Pyron rétropédalé par la suite. (Il a refusé une demande d’entrevue de CBC News.)

Pyron avait raison de dire que l’extinction est une éventualité pour toutes les espèces vivantes ; cependant, les humains accélèrent considérablement ce processus pour beaucoup d’entre eux.

“C’est comme si nous élaguions l’arbre évolutif de la vie”, a déclaré Sally Otto, biologiste évolutionniste et professeure à l’Université de la Colombie-Britannique.

“Nous ne perdons pas des choses au hasard – nous perdons, en particulier, des espèces qui ne peuvent pas prospérer aux côtés des humains. Les gagnants dans ce domaine seront des rats, des étourneaux et des pigeons, qui peuvent prospérer dans des environnements urbains surpeuplés. villes.”

Choisir les gagnants et les perdants

Pour décider du montant à investir dans la sauvegarde d’une espèce, les gouvernements du monde entier utilisent divers critères : le caractère unique de l’espèce, sa probabilité de rétablissement, le coût fiscal et les avantages qu’elle apporterait.

Au Canada, un organisme consultatif indépendant évalue si les espèces devraient être considéré comme en dangermais le gouvernement fédéral prend la décision finale — et elle n’est pas toujours entièrement fondée sur la science.

“[This] peut influer sur les espèces qui reçoivent une protection officielle et, plus largement, sur l’efficacité des efforts de conservation de la biodiversité », un groupe de scientifiques américains et canadiens a écrit en 2013.

Environnement Canada n’a pas répondu à la demande d’entrevue de CBC News sur le processus décisionnel du gouvernement.

Les chenilles du monarque sont représentées sur la face inférieure des feuilles de l’asclépiade. L’utilisation de pesticides par les humains a entraîné une réduction spectaculaire de l’asclépiade au Canada, ce qui a eu un impact sur les espèces de papillons. (Avril Douglas (@seaglassheart)/Twitter)

“Nous ne choisissons pas de manière rationnelle”, a déclaré Otto. “Nous perdons des espèces et ne décidons pas vraiment si c’est quelque chose que nous, en tant que société, voulons qu’il se produise ou non.”

Cette décision implique des conversations difficiles sur les organismes à prioriser et pourquoi – ainsi que sur qui devrait avoir le pouvoir de décider lesquels vivent et lesquels meurent.

Le cas du monarque – et tout le reste

Les défenseurs canadiens du monarque affirment que le papillon est plus qu’un joli visage – et son utilité est une raison de plus de le sauver.

“C’est un pollinisateur [and] nous avons besoin de pollinisateurs pour survivre – nous ne pouvons pas manger de fruits et de légumes s’il n’y a pas de pollinisateurs », a déclaré Alessandro Dieni, écologiste et coordonnateur de la Mission Monarque de l’Insectarium de Montréal, un programme scientifique communautaire.

Mais qu’en est-il des milliers de formes de vie qui manquent d’apparence ou de fonction évidente ? Doit-on prendre la peine de les sauver ?

“Chaque espèce a sa place dans l’écosystème, et la nature est si complexe que nous ne savons même pas souvent jusqu’à ce qu’une espèce soit perdue, quel genre de ramifications cela aura sur toute la ligne”, a déclaré Sam Knight, un expert du monarque au Nature Conservancy. du Canada, qui concentre son travail sur la protection des écosystèmes plutôt que sur les espèces individuelles.

Sam Knight, spécialiste du papillon monarque à Conservation de la nature Canada, a déclaré que chaque espèce a sa place dans l’écosystème. (Soumis par Sam Knight)

Si les dernières limaces roses géantes survivantes devaient mourir, Köhler admet que leur écosystème délicat serait – selon toute vraisemblance – très bien sans elles.

Mais il prévient que les humains ne devraient pas choisir l’extinction pour eux sur cette seule base.

“La question est la suivante : si vous avez un puzzle, combien de pièces pouvez-vous perdre jusqu’à ce que vous manquiez l’image entière ?”

Comment vous pouvez aider le papillon monarque

Les Canadiens peuvent aider en observant les papillons monarques dans leur communauté et en surveillant l’asclépiade pendant la Blitz international de surveillance des monarques du 29 juillet au 7 août.

Les gens peuvent également aider en plantant de l’asclépiade, ou en la laissant telle quelle, pour que les monarques pondent leurs œufs, et en évitant d’utiliser des pesticides qui pourraient tuer la mauvaise herbe ou les insectes qui en dépendent. Comme l’asclépiade est considérée comme une mauvaise herbe, il y a des règles concernant les espèces qui peuvent pousser dans différentes parties du Canada.