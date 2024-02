Quelles équipes se sont qualifiées pour les JO de Paris 2024 ?

Les Jeux olympiques de Paris en 2024 se profilent à l’horizon et les tournois de football s’annoncent incroyables.

Le tournoi masculin débute le 24 juillet avec la finale le 9 août, tandis que le tournoi féminin commence un jour plus tard et la finale aura lieu le 10 août.

Avec l’utilisation de stades à travers la France (Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille, Nantes et Saint-Etienne accueilleront des matchs) et la finale organisée au Parc des Princes du Paris Saint-Germain, ce sera une célébration épique du beau jeu.

Pour la première fois depuis 2008, l’USMNT s’est qualifiée pour le tournoi et on espère qu’une jeune équipe talentueuse pourra offrir une médaille à l’équipe américaine. Le Brésil, double champion en titre, n’a pas réussi à se qualifier, donc la France, hôte de la Coupe du monde, et l’Argentine, championne en titre de la Coupe du monde, devraient être les favoris pour remporter l’or. Le tournoi masculin est une compétition U-23, mais trois joueurs de chaque équipe âgés de plus de 23 ans sont autorisés à concourir pour leur pays. Tous les regards seront donc tournés vers Mbappe, Pulisic et Messi pour voir s’ils seront inclus dans leur sélection. nations respectives. Mbappe et Pulisic semblent probables, tandis que Messi jouant à Paris n’arrivera probablement pas. Pourtant, nous pouvons rêver.

L’USWNT s’est qualifiée pour le tournoi féminin et est la favorite pour remporter l’or à Paris, mais elle n’a pas connu le succès aux Jeux olympiques depuis 2012 à Londres, le Canada étant le champion en titre. La France, pays hôte, devrait également réaliser un parcours en profondeur, tandis que le Canada, le Brésil et la Colombie sont les seules autres équipes qualifiées à ce stade, alors que les qualifications pour le tournoi féminin s’intensifient au printemps.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur les personnes qualifiées pour les Jeux olympiques de 2024 dans les tournois de football masculin et féminin, tandis que vous pouvez cliquer sur le lien pour plus de détails sur la façon de regarder toute l’action olympique sur les plateformes de NBC.

Qui s’est qualifié pour le tournoi féminin des JO de Paris 2024 ?

Il y a 12 équipes dans le tournoi féminin, l’USWNT décrochant sa place de qualification en remportant le Championnat W de la CONCACAF en 2022. Le Canada a battu la Jamaïque lors des séries éliminatoires de la CONCACAF alors que les champions en titre ont atteint les Jeux olympiques, tandis que le Brésil et la Colombie représenteront l’Amérique du Sud. La France se qualifie en tant qu’hôte, tandis que les deux équipes d’Europe (vainqueurs de la finale de la Ligue des Nations de l’UEFA), d’Afrique et d’Asie seront rejointes par une équipe de la région Océanie, ce dernier trio organisant toutes des tournois de qualification olympique de février à avril.

AFC (Asie): À déterminer – Tournoi de qualification olympique organisé du 24 au 28 février 2024 (2 équipes qualifiées)

CAF (Afrique): À déterminer – Tournoi de qualification olympique organisé du 1er au 9 avril 2024 (2 équipes qualifiées)

CONMEBOL (Amérique du Sud): Brésil, Colombie

CONCACAF (Amérique centrale et Amérique du Nord): Canada, États-Unis

OFC (Océanie): À déterminer – Tournoi de qualification olympique organisé du 7 au 19 février 2024 (1 équipe qualifiée)

UEFA: France (hôte) + à déterminer – Finale de la Ligue des Nations de l’UEFA du 23 au 28 février 2024 (2 équipes qualifiées)

Qui s’est qualifié pour le tournoi masculin des JO de Paris 2024 ?

Il y a 16 équipes dans le tournoi masculin avec trois équipes d’Asie, d’Afrique et d’Europe, plus deux d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale et du Nord, une d’Océanie et la France comme hôte, se qualifiant pour le tournoi. La dernière équipe à se qualifier sera décidée lors d’un barrage alors que la Guinée (quatrième place en Afrique) affrontera l’équipe classée quatrième lors des qualifications asiatiques.

AFC (Asie): À déterminer – Coupe d’Asie U-23 de l’AFC organisée en avril-mai 2024 (3 équipes qualifiées)

CAF (Afrique): Egypte, Mali, Maroc

CONMEBOL (Amérique du Sud): Argentine, Paraguay

CONCACAF (Amérique centrale et Amérique du Nord): République Dominicaine, États-Unis

OFC (Océanie): Nouvelle-Zélande

UEFA (Europe): France (hôte), Israël, Espagne, Ukraine

Playoffs AFC-CAF: À déterminer contre la Guinée