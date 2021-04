L’UEFA Europa Conference League débutera lors de la saison 2021-2022. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la concurrence.

Qu’est-ce que l’UEFA Europa Conference League?

C’est le nouveau troisième niveau de la compétition européenne, en dessous de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

L’UEFA Europa League sera désormais, pour l’essentiel, réservée aux vainqueurs de coupe nationaux. Et l’UEFA Europa Conference League est la compétition mineure principalement pour ceux qui se qualifient par place dans la ligue, bien qu’elle inclura également les vainqueurs de coupe des ligues les moins bien classées.

Que diriez-vous d’un voyage en Albanie pour entreprendre KF Tirana? Ou en Estonie pour affronter FC Flora? Kuopion Palloseura (ou KuPS) de la Finlande et FC Ararat-Arménie ont également tout simplement échoué à faire la Ligue Europa récemment. Sans parler des îles Féroé ‘ Klaksvikar Itrottarfelag (heureusement, ils sont communément appelés KI!). Toutes ces équipes pourraient honorer la phase de groupes de l’UEFA Europa Conference League à l’avenir.

Combien d’équipes participeront à l’UEFA Europa Conference League?

Il y aura 32 équipes dans la phase de groupes, et la nouvelle compétition comportera 141 matches sur 15 semaines de matches, exactement comme la Ligue Europa.

Au total, 176 équipes participeront à un moment ou à un autre.

Alors, qui jouera dans l’UEFA Europa Conference League?

En termes simples, ce sont les équipes qui seraient entrées en Ligue Europa au tour préliminaire et aux premier et deuxième tours de qualification.

Étant donné que la compétition vise à donner plus de football européen aux petits pays, seuls cinq clubs seront issus des meilleures ligues européennes – qui participeront tous au tour de qualification final. L’équipe la moins bien classée de chacune de ces ligues nationales nationales passera de la Ligue Europa à la Ligue de conférence.

Pour cette saison, Tottenham Hotspur, Grenade, l’AC Milan, Wolfsburg et Reims auraient joué en Ligue de conférence plutôt qu’en Ligue Europa si elle avait commencé un an plus tôt.

Aucune équipe ne se qualifierait automatiquement pour la phase de groupes, et seules les cinq nations des meilleures ligues prendraient le départ du tour de qualification final.

Alors, qui pourrait jouer dans l’édition inaugurale de ce nouveau concours? En se basant uniquement sur les positions actuelles de la ligue (au 1er avril), voici une sélection des participants possibles:

À partir du tour de qualification final: Tottenham Hotspur, Real Betis, Bayer Leverkusen, Lazio, Lens, Pacos de Ferreira

À partir du troisième tour de qualification: Guimaraes, Genk, Lokomotiv Moscou, Fenerbahce, LASK, Aarhus, Zorya Luhansk, AZ Alkmaar

À partir du deuxième tour de qualification: Sotchi, Oostende, Trabzonspor, Sturm Graz, FC Copenhague, Vorskla Poltava, Vitesse, Hibernian, Aberdeen, Jablonec, Slovacko, AEL Limassol, Apollon Limassol, Servette, Lugano, Aris Thessaloniki, PAOK, Partizan, Vojvodina, Osijek, Gorica , BK Hacken, Molde, Valerenga, Rosenborg, Maccabi Tel Aviv, FC Ashdod, Shakhter Karagandy, Tobol, Astana, BATE Borisov, Torpedo-BelAZ Zhodino, Qarabag, Zira, Lokomotiv Plovdiv, CSKA Sofia, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Poggine

Qui d’autre pourrait être impliqué?

première ligue

La situation en Angleterre est un peu compliquée, en raison de sa deuxième compétition de coupe. De plein droit, les vainqueurs de la Coupe Carabao entrent dans l’UEFA Europa Conference League car l’UEFA considère qu’elle remporte le moins des trois places de l’Angleterre en dehors des places de la Ligue des champions.

Dans n’importe quelle autre saison, nous saurions maintenant qui c’est – mais la finale entre Manchester City et Tottenham a été retardé jusqu’au 25 avril. Si les vainqueurs se qualifient pour l’Europe par une autre voie, le lieu est transféré à la ligue. Nous pouvons être à peu près sûrs que City jouera en Ligue des champions, mais si Tottenham soulève le trophée, ils seront en UEFA Europa Conference League. à moins que ils terminent à une place européenne en Premier League.

Si Man City remporte la Carabao Cup, la place de l’UEFA Europa Conference League ira à la 7e place de la Premier League (6e si Southampton remporte la FA Cup).

Jambon de l’Ouest (5e), ​​Tottenham (6e), Liverpool (7ème), Everton (8e), Arsenal (9e) et Aston Villa (10e) sont les prétendants les plus probables. Serait-ce un prix ou un calice empoisonné?

Jurgen Klopp pourrait passer de vainqueur de la Ligue des champions à la Ligue de conférence Europa en peu de temps. Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

la Ligue

Maintenant, c’est plus simple! La place devrait revenir à la sixième équipe de la Liga, mais elle passera à la septième si Barcelone battait l’Athletic Bilbao en finale de la Copa del Rey le 17 avril.

Les quatre premiers se sont bien écartés du reste, et il y a un écart de sept points entre le 7e et tous les autres.

Cela signifie l’un des Real Sociedad, Real Betis et Villarreal est le plus susceptible de se qualifier.

série A

Juventus (3e) prendra Atalanta (4e) en finale de la Coppa Italia le 19 mai, ce qui signifie que le 7e sera probablement qualifié pour l’UEFA Europa Conference League. Mais qui obtiendra cette place?

Lazio asseyez-vous 7e, avec un écart de 10 points par rapport à Sassuolo. AS Roma ont un point d’avance sur la Lazio avec Napoli en cinquième.

Il n’est pas impossible que l’Atalanta ou la Juve puissent gagner la Coppa Italia et terminer 7e, ce qui se traduirait par une 6e place en UEFA Europa Conference League.

Bundesliga

C’est un peu plus difficile de s’entraîner en Allemagne, car les quarts de finale de la DFB Pokal ne seront terminés que la semaine prochaine. Sur les cinq équipes restantes dans la compétition, seuls le Borussia Dortmund et le RB Leipzig occupent des positions européennes – bien qu’ils aient été séparés lors du tirage au sort des demi-finales.

Il est encore très probable que la 7e place occupe la dernière place en Europe, et plusieurs clubs pourraient y jouer. Même Borussia Dortmund ne peuvent pas être totalement sûrs qu’ils l’éviteraient, mais les candidats sont plus susceptibles Bayer Leverkusen, Union Berlin, SC Fribourg, VfB Stuttgart et Borussia Monchengladbach.

Ligue 1

La France annulant la Coupe de la Ligue de cette saison, elle a désormais un format européen en ligne avec les autres ligues de premier plan (autre que l’Angleterre, bien sûr).

Cela dit, la Coupe de France a été fortement retardée par la pandémie de coronavirus qui a interrompu la compétition alors que des équipes amateurs étaient toujours impliquées. Nous n’en sommes donc qu’au huitième de finale.

Cela signifie que le 5e ou le 6e ira à l’UEFA Europa Conference League. Les quatre premiers sont bien clairs, avec Lentille en cinquième devant Marseille, Stade rennais, Montpellier, FC Metz et Angers.

Quand commence l’UEFA Europa Conference League?

Les qualifications pour les nations mineures commenceront dès le 15 juin. Un bonus pour les équipes des meilleures ligues est qu’elles n’ont qu’à jouer un tour de qualification (au lieu des trois des dernières saisons en Ligue Europa). Leur route commencera donc le 19 août avec des matchs à jouer au lieu de six.

Pourquoi l’UEFA Europa Conference League a-t-elle été créée?

Initialement appelé « Europa League 2 » comme titre provisoire, le concours a été créé pour donner aux équipes de plus petites nations, qui ne feraient généralement pas la phase de groupes de la compétition européenne, une plus grande chance.

Cela signifie qu’au moins 34 pays seront représentés dans les phases de groupes des compétitions interclubs de l’UEFA (le nombre garanti est de 26 dans le format actuel).

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: « Il y aura plus de matches pour plus de clubs, avec plus d’associations représentées dans les phases de groupes. Il y avait une demande généralisée de tous les clubs pour augmenter leurs chances de participer plus régulièrement à la compétition européenne. »

Cela signifie-t-il que plus d’équipes se qualifieront pour l’Europe?

Non, la liste d’accès a simplement été ajustée pour que les équipes des plus petites nations jouent désormais dans cette compétition, et moins de clubs passeront les qualifications de la Ligue Europa.

Où se déroulera la finale de l’UEFA Europa Conference League?

Les équipes se rendront à la National Arena de Tirana, en Albanie, le mercredi 24 mai. Le stade a une capacité de seulement 22 500 places.

🏆 L’Europa Conference League sera lancée la saison prochaine. 🇦🇱 🏟️ Le #UEFAExCo a annoncé que la première finale de la compétition aura lieu à la nouvelle National Arena d’Albanie à Tirana en 2022! – UEFA (@UEFA) 3 décembre 2020

Les équipes abandonneront-elles de la Ligue des champions et de la Ligue Europa?

Oui, comme suit:

Deuxième tour de qualification: 20 perdants des qualifications de la Ligue des champions entrent

Phase éliminatoire: 8 perdants du troisième tour de qualification de la Ligue Europa entrent

Phase de groupes: 10 perdants du tour éliminatoire de la Ligue Europa entrent

Phase à élimination directe: 8 équipes classées troisième des groupes de la Ligue Europa entrent

Combien d’équipes se qualifieront à partir de la phase de groupes?

Les deux meilleures équipes de chacun des huit groupes passeront en phase à élimination directe.

Comment se dérouleront les tours à élimination directe?

Les vainqueurs de groupe passeront automatiquement en huitièmes de finale. Mais il y aura un tour à élimination directe (ou huitième de finale comme nous le savons maintenant) où les deuxièmes de groupe joueront des matchs à deux contre des équipes classées troisièmes de l’Europa Les groupes de la ligue atteignent les huitièmes de finale. La compétition adopte alors un format traditionnel à élimination directe.

Quand les jeux seront-ils joués?

Les rencontres auront lieu un jeudi, jouées à 16h30, 18h45 ou 21h CET.

Quand aura lieu la finale de l’UEFA Europa Conference League?

Le nouveau format des finales européennes sera:

Mercredi 24 mai: UEFA Europa Conference League

Jeudi 25 mai: UEFA Europa League

Samedi 27 mai: UEFA Champions League

Les vainqueurs se qualifient-ils pour la Ligue Europa?

Oui, tout comme les vainqueurs de l’Europa League se qualifient pour la Ligue des champions, les vainqueurs de l’UEFA Europa Conference League seront automatiquement inscrits à l’Europa League de la saison suivante.

Alors, qu’en pensent les équipes?

Le principal problème est que toutes les équipes des ligues classées en dessous de la 15e place du coefficient de l’UEFA (basé sur une performance sur cinq ans en Europe) sont désormais exclues de la Ligue Europa.

Les équipes de Chypre, de Suisse et de Grèce ratent de justesse et n’auront aucun chemin vers la Ligue Europa (à part y tomber après les qualifications de la Ligue des champions).

La compétition a reçu un accueil tiède de la part des ligues qui ont régulièrement des équipes qui atteignent la phase de groupes de la Ligue Europa, qui se sentent désormais empêchées de concourir même au deuxième niveau du football européen.

Un système plus acceptable a peut-être été augmenté de « ruissellement » entre les qualifications de la Ligue Europa et la Ligue de conférence de l’UEFA, afin de ne pas couper cette voie pour autant d’équipes.

La Ligue Europa va-t-elle changer?

Le simplifié qualification processus signifie que seuls deux tours seront joués. Huit équipes entrent dans les tours de qualification, issues des associations de milieu de gamme, les 16 places restantes étant constituées de perdants de la Ligue des champions.

Les équipes entrant à ce stade seraient:

Troisième tour de qualification

Vainqueurs de coupe de République tchèque

Phase éliminatoire

Vainqueurs de coupe de Belgique, d’Ukraine, des Pays-Bas, de Turquie, d’Autriche, du Danemark et d’Écosse

Douze équipes commenceront automatiquement dans le phase de groupes, tous issus des six meilleures ligues, plus les détenteurs du titre de la Ligue de conférence Europa de la saison 2022-23. Dix d’entre eux se qualifient et dix autres en Ligue des champions. Cela devrait assurer une Ligue Europa beaucoup plus forte par rapport à ce que nous voyons actuellement.

Equipes entrant dans la phase de groupes

Vainqueurs de coupe d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie, de France, du Portugal et de Russie

Équipes classées cinquième d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne et d’Italie

Équipe de France classée quatrième

Il y aura également un tour à élimination directe après la phase de groupes (encore une fois, c’est vraiment les huitièmes de finale). Les finalistes affronteront des équipes classées troisième de la Ligue des champions pour une place en huitièmes de finale.

Les vainqueurs de groupe de la Ligue Europa sauteront un tour par rapport au format actuel, passant directement aux huitièmes de finale.