Quelles équipes NFC Sud reviennent et ont ajouté le plus d’expérience pour 2023?

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Les équipes de la NFL ont commencé les entraînements OTA (activité d’équipe organisée) cette semaine, et avec les quatre équipes NFC Sud ayant au moins un nouveau coordinateur dans leur équipe d’entraîneurs, c’est un moment important pour installer et mettre en œuvre de nouveaux programmes dans toute la division.

Ce processus a déjà commencé au cours du mois dernier lors des entraînements hors saison, mais les OTA offrent 10 jours sur trois semaines pour montrer des jeux et des concepts sur le terrain, avec un minicamp obligatoire suivant en juin comme dernière mise au point avant plus d’un mois de congé pour une pause avant camp d’entraînement.

En tant que tel, c’est le bon moment pour regarder ce qui a été une intersaison extrêmement chargée dans le NFC Sud et pour montrer quelles équipes ont été les plus actives pour ajouter des talents à leurs listes, à la fois en agence libre et au repêchage. La Caroline a un nouveau personnel d’entraîneurs avec Frank Reich prenant le relais, Tampa Bay a un nouveau coordinateur offensif à Dave Canales, Atlanta a son coordinateur défensif à Ryan Nielsen de la Nouvelle-Orléans, qui a maintenant Al Woods qui dirige sa défense.

La division devrait être à nouveau étroitement disputée cet automne, et cela pourrait dépendre en grande partie des équipes les mieux à même d’introduire et de maîtriser de nouveaux schémas sur au moins un côté du ballon. Changer les coordinateurs et échanger la moitié des partants d’un côté du ballon sera inévitablement un travail en cours. Sur les 12 matchs de division les plus importants pour le classement final, seuls quatre se déroulent au cours des 11 premières semaines de la saison, les huit autres au cours des sept dernières semaines, lorsque les équipes auraient dû établir de nouvelles identités.

Il existe de nombreuses façons d’assurer la continuité quantitative d’une année à l’autre, et il est également important de souligner que dans une division dans laquelle aucune équipe n’avait de record de victoires la saison dernière, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose d’avoir du roulement et du roulement. sur la liste. Nous utiliserons les départs en 2022 comme mesure du nombre d’équipes de talents ajoutées et perdues pendant cette intersaison. Pour référence, la division a ajouté 21 vétérans qui ont commencé 10 matchs ou plus la saison dernière, les Panthers (8) et les Falcons (7) ayant la grande majorité de ceux-ci, par rapport aux Bucs (4) et aux Saints (2).

La plupart des talents vétérans ajoutés : Panthers et Falcons

Nous savions qu’Atlanta disposait d’un plafond salarial important et que Carolina était occupée après un changement d’entraîneur, et les chiffres l’illustrent bien. Les Panthers ont ajouté 12 joueurs qui ont commencé un total de 132 matchs la saison dernière – c’est l’équivalent d’un tiers d’une équipe de la NFL rien qu’en nouveaux venus – et les Falcons n’étaient pas loin derrière, ajoutant 11 joueurs qui avaient 124 départs. La défense d’Atlanta à elle seule a ajouté 90 départs par rapport à la saison dernière, en gardant à l’esprit que toute la défense d’une équipe compte 187 départs en une saison.

Les Bucs et les Saints, limités par les limites du plafond salarial, étaient beaucoup moins actifs en agence libre, chacun n’ajoutant que quatre joueurs avec plus de trois départs la saison dernière. Tampa Bay a ajouté six joueurs totalisant 55 départs, et la Nouvelle-Orléans a ajouté sept joueurs totalisant 53 départs – tous deux moins de la moitié de ce qu’Atlanta et la Caroline ont pu ajouter. Dans les deux cas, les quarts-arrières étaient les ajouts les plus importants, les Saints dépensant beaucoup pour acquérir Derek Carr et les Bucs étant plus économes en ajoutant Baker Mayfield.

La Caroline et Atlanta ont également été en mesure de faire les plus grosses éclaboussures du repêchage, les Panthers s’occupant pour obtenir le choix n ° 1 au total et prenant le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young, tandis que les Falcons ont utilisé le choix n ° 8 pour attraper Texas demi-offensif Bijan Robinson. Ces deux-là devraient être les deux recrues les plus percutantes de la division, Tampa Bay (Calijah Kancey) et la Nouvelle-Orléans (Bryan Bresee) utilisant tous deux leurs choix de première ronde sur les joueurs de ligne défensifs.

Skip Bayless et Shannon Sharpe réagissent au fait que Bryce Young devienne n ° 1 au classement général

Continuité : Combien d’expérience de départ revient ?

Atlanta et la Caroline ont également le pourcentage le plus élevé de partants offensifs et défensifs de l’année dernière sous contrat – les Falcons ont 74,3% des leurs pour 2023 et les Panthers sont juste derrière à 73,5%. La Nouvelle-Orléans a 70,9%, tandis que Tampa Bay est loin derrière à 63,9%.

Ce ne sont que les chiffres actuels avec des listes de 90 joueurs dans toute la ligue, sachant qu’il pourrait y avoir des niveaux de roulement plus élevés à la fin du mois d’août lorsque les dernières coupes seront effectuées et que les joueurs considérés comme des vétérans de retour en ce moment pourraient finir par ne pas rester avec l’équipe.

Une autre façon d’exprimer la continuité et le retour d’expérience est le nombre de joueurs qui ont commencé au moins un match pour chaque équipe l’année dernière et qui reviennent maintenant. Ici, la Nouvelle-Orléans ouvre la voie avec 32, suivie de la Caroline (29), d’Atlanta (28) et de Tampa Bay (23). Limitez cela aux joueurs qui ont commencé plusieurs matchs et reviennent, et les quatre équipes sont toujours dans le même ordre.

Quelle unité, offensive ou défensive, a le plus de départs ? C’est la défense de la Caroline, qui ramène 79% de ses départs défensifs à partir de 2022, les seules pertes avec des départs à deux chiffres étant le joueur de ligne défensif Matt Ioannidis (toujours non signé) et la sécurité Myles Hartsfield (signé pour le minimum de la ligue avec 49ers). L’unité avec le moins de recul ? L’attaque de Tampa Bay, qui n’a que 61% de ses départs, perd le quart Tom Brady à la retraite, les joueurs de ligne offensive Donovan Smith et Shaq Mason dans les mouvements liés à la casquette et le premier rusher Leonard Fournette également.

Derek Carr convient-il aux Saints après avoir signé un contrat de 150 millions de dollars sur quatre ans?

Quels groupes de positions reviennent le plus et le moins

Si vous le décomposez par position, il y a des disparités plus flagrantes dans le montant de retour de 2022. Les Saints, par exemple, avaient la défense de passe n ° 2 de la NFL en verges autorisées, et ils ont un meilleur de la division 83% de leur le secondaire recommence pour 2023. Les Bucs, en comparaison, avaient la défense contre la passe n ° 9 mais ne reviennent maintenant qu’à 59%, avec les sécurités Mike Edwards, Keanu Neal et Logan Ryan tous partis, ainsi que le coin Sean Murphy-Bunting.

Un sept défensif ? Les Saints avaient la pire défense contre la course de la division, se classant 24e de la ligue, et ils ne retournent que 52% de leurs partants défensifs entre la ligne et les secondeurs, les trois autres équipes y retournant au moins 70%.

Avec tout changement substantiel, vous devez vous demander si une équipe devait perdre des joueurs ou voulait perdre des joueurs. Prenez la ligne offensive: les Saints et les Panthers ont des niveaux remarquablement élevés de départs de retour là-bas, avec la Nouvelle-Orléans ramenant 80 des 85 départs de l’année dernière (94%) et la Caroline ramenant 81 des 87 (93%) – ces deux classés 18e et 21e , respectivement, en pourcentage de sac autorisé. Tampa Bay, qui avait le pourcentage de sacs le plus bas de la ligue (en partie grâce à la libération rapide de Brady), mais qui ne retourne maintenant que 57% de sa ligne offensive commence il y a un an. Atlanta ramène 84% de ses départs en ligne offensive, mais d’un groupe qui s’est classé 26e en pourcentage de sacs autorisés.

Résultat net : grandes disparités dans l’expérience de retour

Additionnez le nombre total de départs gagnés en agence libre et les échanges avec la distribution de joueurs de retour, et vous obtenez un nombre total qui reflète les départs combinés de la NFL 2022 pour chaque équipe. Cela montre un écart plus substantiel entre quatre équipes qui ont toutes terminé à un match l’une de l’autre au classement final de 2022 : la Caroline a un total combiné de 407 départs depuis la saison dernière, Atlanta juste derrière à 402, puis une grosse chute à la Nouvelle-Orléans (318) et Tampa Bay (284).

Les Bucs en particulier auront une équipe beaucoup plus jeune cet automne, et pas seulement parce qu’ils échangent un quart-arrière de 45 ans contre un partant dans la vingtaine. Sur les 13 joueurs les plus âgés de Tampa Bay depuis 2022, seuls deux sont de retour sous contrat pour cette saison à venir, le secondeur Lavonte David et le centre Ryan Jensen. Les Bucs passeront de la plus ancienne équipe de la NFL l’an dernier à l’une des plus jeunes en 2023, le défi étant de rester proche du record de 8-9 de l’an dernier et de concourir pour un autre titre de division.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

