Quelles équipes de Premier League 2022/23 volent sous le radar?

Chaque saison, il y a une histoire à suivre en Premier League. Un club en dehors des six premiers fait une course soit dans les quatre premiers, soit dans les six premiers. De nos jours, les deux sont assez bons pour garantir une compétition européenne pour la saison suivante.

En 2021/22, West Ham United a flirté avec les quatre premiers. Finalement, les côtés les plus chers ont établi leur domination sur les marteaux. Leicester City est un candidat régulier pour obtenir des résultats et concourir pour les quatre premiers. En fait, en 2020/21 et 2019/20, les Foxes ont terminé cinquièmes. De plus, ils ont terminé cinq points combinés au cours de ces deux saisons en dehors des quatre premiers.

La nature d’un outsider n’a même pas besoin d’occuper ces postes d’élite à la fin de la saison. Par exemple, Brighton et Hove Albion ont terminé la saison à la neuvième place. Ce n’est pas une mauvaise finition pour le club, surtout compte tenu de ses quatre dernières saisons avant qui ont donné des finitions en 15e, 17e, 15e et 16e. Par conséquent, si vous aviez Brighton en tant qu’équipe volant sous le radar la saison dernière, votre prémonition a porté ses fruits.

Dans la perspective de cette saison, quel club pourrait faire face à un sort similaire à Brighton et Hove Albion de la saison dernière ?

Quelles équipes de Premier League volent sous le radar cette saison ?

Nous voulons connaître votre choix pour les équipes sous-estimées de 2022/23. Les premiers prétendants sont Newcastle, avec leur nouvelle prise de contrôle et leur nouveau financement. Ou peut-être que l’une des équipes nouvellement promues, Nottingham Forest, Fulham et Bournemouth, peut choquer certaines personnes cette saison. Le meilleur résultat d’une équipe nouvellement promue est troisième. Cependant, il serait difficile de mettre une de ces équipes devant l’un des grands garçons traditionnels.

Cela pourrait aussi être l’une de ces équipes. Le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, est-il prêt à ramener le club à la gloire ? Et Tottenham ? Les Spurs ont clôturé la saison dernière sur une solide forme. Maintenant, il cherche à remporter son premier trophée depuis la Coupe de la Ligue 2007/08.

Faites-nous part de vos prises audacieuses pour la Premier League cette saison à venir dans la section commentaires ci-dessous.

PHOTO : Charlie Crowhurst/Getty Images