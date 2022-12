Quelles équipes de la NFL pourraient recevoir des encouragements de Noël ?

Martin Rogers FOX Sports Insider

C’est la saison des cadeaux, la période de l’année où vous obtenez soit quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous n’avez pas obtenu, ou peut-être, si vous n’avez pas été bon, rien du tout.

Il en va de même dans la Ligue nationale de football, où cette année, il y a plus de colis que d’habitude empilés autour de l’arbre familial métaphorique du football professionnel, et dans de nombreux cas, le même cadeau attend une fois que l’emballage couleur peau de porc a été déchiré.

L’élément brûlant étant accordé à travers la ligue alors que Yuletide coule?

Opportunité.

Pour tous, sauf quelques vilains, qui se sont mal comportés, l’espoir persiste sous diverses formes, grâce à cette campagne non conventionnelle, imprévisible et à forte parité où de nombreux postes en séries éliminatoires sont encore à gagner.

La chance de ressusciter une saison est dans certains cas méritée, dans d’autres probablement beaucoup moins, mais dans tous les cas, le voici, un week-end plein de football à venir juste au moment où le Père Noël se prépare pour une prolongation, et tout pour jouer.

Tant que vous avez cinq victoires ou plus à ce stade – et que toutes les équipes sauf six répondent à ces critères – le football éliminatoire reste une possibilité légitime. Pourtant, les charmes de Noel prennent diverses formes.

Pour certains, le cadeau de l’espoir est comme recevoir un billet de loterie le matin de Noël ; un beau geste, mais garanti de ne rien aboutir. C’est comme ça pour le Les Steelers de Pittsburgh, toujours à la chasse mais qui ont besoin d’une combinaison déconcertante d’une douzaine de résultats – trois de leurs propres victoires n’étant que le début – pour s’écraser sur le terrain.

Qu’obtenez-vous pour l’homme qui a tout ? Ou pour l’homme qui gagne 50 millions de dollars par an ? Pour Aaron Rodgers, il se peut que le meilleur cadeau de tous soit ceci, la moindre chance de lancer les Packers de Green Bay un retour improbable en séries éliminatoires même après tous les développements lamentables de l’année et une période de deux mois qui n’a réalisé qu’un victoire unique.

“Donc, nous en avons gagné deux et à peu près tout ce dont nous avions besoin s’est déroulé comme prévu”, a déclaré Rodgers aux journalistes. « À peu près, n’est-ce pas ? Les choses s’améliorent.

Ensuite, les Dolphins de Miami le jour de Noël (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), où Rodgers espère poursuivre le mini-sauvetage du Pack.

Semaine 16 de la NFL : Aaron Rodgers et les Packers vont-ils en verser sur les Dolphins le jour de Noël ?

Ceux qui n’ont jamais vu cela venir sont peut-être ceux qui l’apprécient le plus. Les Lions de Détroit, renaissants de 1-6 à 7-7, sont bel et bien dans la conversation. Fin novembre, même l’ultra-optimiste Dan Campbell n’aurait pas pu avoir l’audace de griffonner ce genre de résultat sur sa liste de souhaits et de l’envoyer aux elfes.

Les Jaguars de Jacksonville sont également joyeux, après avoir pris leur propre essor, l’ont mélangé avec l’effondrement époustouflant des Titans du Tennessee et se retrouvent aux portes de ce qui serait une version accélérée de la chronologie de progression de Trevor Lawrence.

Les Lions et les Jaguars ont bondi quand ils en avaient besoin et ont montré une forme appropriée pour un candidat aux séries éliminatoires. D’autres équipes ne l’ont pas fait, mais sont toujours dans le cadre.

Parmi ceux-ci, inconcevablement, se trouvent les Jets de New York, une fois de plus abyssaux jeudi, avec le seul soulagement à venir lorsque le quart-arrière de quatrième corde Chris Streveler a été recruté pour remplacer Zach Wilson.

Ils ressemblaient à une équipe qui n’allait nulle part et ils ont perdu quatre matchs de suite. Gagnez les deux derniers, cependant, et il y a plus que même des chances qu’ils aillent en séries éliminatoires.

Une joie renouvelée et la persistance de la possibilité sont ce qui était prévu lorsque la NFL a ajouté la septième place en séries éliminatoires dans chaque conférence. Sur cette preuve, il est difficile d’argumenter avec la logique. Tout le monde aime les cadeaux, et quel meilleur moment que celui-ci ?

Dans la NFC Sud, il y a un lot heureux pour Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay, premiers à remporter un match éliminatoire à domicile malgré une saison mouvementée et surtout insatisfaisante. Les largesses s’étendent cependant à tous les autres membres de la même division, la Nouvelle-Orléans, Atlanta et la Caroline, tous 5-9, sont très conscients que cette opportunité est également la leur.

NFL Week 16 : Faut-il affronter les Ravens ce week-end contre les Falcons ?

Pour certains, il y a la possibilité de conclure l’accomplissement d’une place en séries éliminatoires – en papier et ruban de fantaisie, vraisemblablement – ​​avec une victoire de plus, ou même un résultat ailleurs tombant gentiment. C’est comme ça pour les Ravens de Baltimore, qui pourraient mettre fin aux chances décroissantes des Falcons (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) et maintenir la pression sur les Bengals de Cincinnati dans l’AFC Nord.

La chose à retenir à propos de ce type particulier de cadeau de Noël est qu’il n’est bon à recevoir que s’il fonctionne, sinon il s’évapore et se fait oublier comme tous ces vêtements mal ajustés, CD non ouverts, calendriers décevants et deuxième- évaluez les bonbons des années passées.

L’opportunité taquine que de bonnes choses peuvent arriver – mais dans la plupart des cas seulement si vous gagnez – ce qui, malgré toutes les permutations, est toujours ce dont il s’agit.

C’est pourquoi Lawrence était assis souriant dans un pull de Noël dès jeudi soir, sa part dans l’ardoise festive déjà accomplie.

