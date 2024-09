Quelles équipes de la NFL avec un bilan de 0-2 devraient paniquer ? Un modèle prévoit des chances de playoffs pour les Ravens, les Bengals et d’autres équipes

C’est officiellement cette période de l’année où votre fil d’actualité sur les réseaux sociaux est inondé de publications sur les départs 0-2 et les chances décroissantes de votre équipe de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Pour les non-initiés, les perspectives sont sombres. Depuis 2015, moins de 11 % des équipes de la NFL ont atteint les séries éliminatoires après avoir débuté 0-2.

Ce chiffre manque toutefois de contexte dans la mesure où il inclut un grand nombre d’équipes médiocres. Par exemple, les Carolina Panthers et les New York Giants de cette année feront bientôt partie de cette statistique, et ils n’avaient pas de grandes attentes avant le début de la saison.

Nous allons donc nous concentrer sur les débuts de saison quelque peu surprenants de la NFL (0-2) pour voir à quel point la situation est désastreuse. Laquelle de ces équipes devrait paniquer ? Quelle est sa probabilité de se qualifier pour les playoffs à ce stade ? Ou devraient-elles plutôt attendre avec impatience la draft de la NFL de l’année prochaine ? Ce sont les questions auxquelles je vais essayer de répondre en utilisant mon modèle de projection de la NFL.

Les espoirs de playoffs pour les Ravens ne semblaient pas sombres après avoir perdu sur la route contre les Chiefs de Kansas City par un ongle d’orteil, mais après avoir gaspillé une avance à deux chiffres au quatrième quart-temps à domicile contre les Raiders de Las Vegas, les finalistes de l’AFC 2023 ont vu leurs chances de playoffs chuter de 78% pour commencer la saison à 41%.

Le MVP de l’année dernière, Lamar Jackson, a été solide, mais le principal problème de l’équipe en ce moment est l’efficacité des chances de marquer. Je définis une chance de marquer comme n’importe quel jeu à l’intérieur de la ligne des 40 yards de l’adversaire, car c’est à ce moment-là que les équipes sont dans une fourchette réaliste pour marquer des points, que ce soit par field goal ou touchdown. Après deux matchs, Jackson se classe 29e en EPA/dropback et 26e en taux de réussite dropback lors des opportunités de marquer parmi les quarterbacks qualifiés, selon TruMedia. L’année dernière, Jackson s’est classé 14e et 16e respectivement. Nous avons toujours affaire à un petit échantillon et étant donné que les Ravens étaient à quelques jeux d’être 2-0, je ne pense pas qu’il y ait de raison de paniquer pour l’instant.

Cela dit, je suis inquiet pour la défense. Au cours des deux dernières semaines, les Ravens ont été parmi les 10 pires défenses contre la passe, y compris en concédant le plus grand nombre de passes de plus de 10 yards. Cela s’explique en partie par le fait que Patrick Mahomes et les Chiefs jouent à l’extérieur, mais ce n’est pas le début que l’on souhaitait après avoir perdu le coordinateur défensif Mike Macdonald et promu Zach Orr.

Tout comme leur rival de l’AFC Nord, les Bengals ont vu leurs chances de participer aux séries éliminatoires chuter considérablement après leur début de saison à 0-2. Avant le début de la saison, les Bengals étaient censés participer aux séries éliminatoires 73 % du temps. Ce chiffre est désormais de 44 %.

La principale raison de la baisse des chances des Bengals en playoffs est leur défaite à domicile contre les New England Patriots lors de la première semaine. Cela serait inquiétant, sauf que les Bengals semblent toujours avoir des difficultés lors de la première semaine. Ils ont également failli créer la surprise à l’extérieur à Kansas City. Alors, est-ce que je m’inquiète pour eux ? Pas encore. Ils ont été privés du receveur Tee Higgins pour commencer la saison, et son retour devrait améliorer l’efficacité du quarterback Joe Burrow.

Je ne crois pas vraiment à la défense malgré sa performance contre Mahomes – les Bengals ont son numéro, je suppose – mais je n’ai rien vu qui me donne envie de changer d’avis.

Du côté positif pour les Bengals, trois de leurs quatre prochains adversaires sont les Washington Commanders, les Panthers et les Giants. Une confrontation à domicile contre les Ravens aura d’énormes implications en séries éliminatoires lors de la semaine 5, mais le calendrier fonctionne en leur faveur pour revenir sur la bonne voie assez rapidement après un mauvais départ.

Les Colts ont commencé la saison avec seulement 26 % de chances de se qualifier pour les playoffs, et après un début de saison 0-2, y compris une défaite humiliante contre une équipe des Packers dirigée par Malik Willis, les Colts n’ont désormais plus que 8 % de chances de se qualifier pour les playoffs.

Anthony Richardson a connu un début de saison difficile, puisqu’il n’a réussi que 49,1 % de ses passes. Il faut un peu de contexte car il est troisième à égalité en pourcentage de tentatives qui ont parcouru 20 yards, et les Colts ont eu quelques passes manquées dimanche, mais peu importe comment vous le présentez, réussir moins de 50 % de vos passes ne fonctionnera pas dans la NFL.

Cela dit, l’attaque n’est même pas ma principale préoccupation. C’est la défense.

En deux semaines, la défense concède plus de cinq yards par course au sol, et cela inclut un match complet contre une attaque de passe inexistante. Les blessures commencent également à s’accumuler de ce côté du ballon. Mon modèle prévoit actuellement que les Colts auront la quatrième pire défense, et ce n’est pas une recette pour surmonter un départ de 0-2.

Là où ils peuvent trouver de l’espoir, c’est dans leur calendrier. Ce n’est pas trop mal pour le mois prochain. Les matchs à domicile contre les Bears de Chicago et les Steelers de Pittsburgh sont certainement gagnables, mais ils devront au moins se déplacer à Jacksonville et au Tennessee pour garder la tête hors de l’eau. Après cela, ils entameront une série de matchs contre Miami, à Houston, au Minnesota, contre Buffalo, à New York Jets, contre les Lions. Accumuler des victoires au cours des quatre prochaines semaines est vital.

Les Rams n’auraient pas pu avoir un pire début de saison. Non seulement ils sont à 0-2, mais ils ont été décimés par les blessures. Leur effectif en lambeaux et leur début de saison sans victoire ne leur donnent que 9% de chances de se qualifier pour les playoffs après avoir commencé la saison à 45%. Il n’y a pas beaucoup d’équipes dans la NFL qui seraient capables de survivre à ce niveau de blessures en attaque, et encore moins une équipe avec une défense médiocre.

Franchement, il est difficile de faire des projections sur les Rams en raison des blessures et des incertitudes liées au retour des joueurs. Une semaine de repos la semaine 6 pourrait leur rendre service, mais il n’y a pas beaucoup de matchs au programme où les Rams seront clairement favoris. Mon modèle présente actuellement le bilan le plus probable pour les Rams : 6-11.

Si vous m’aviez posé des questions sur les Jaguars au cours de la première moitié de la semaine 1, je vous aurais dit que je pensais qu’ils avaient une chance de remporter l’AFC South. Malheureusement, depuis la mi-temps contre les Dolphins, les Jaguars ont été absolument épouvantables en attaque. Le mauvais jeu a fait chuter leurs chances de participer aux playoffs de 40% à 19%.

Suis-je inquiet ? Oui. L’attaque semble cassée. Je ne sais pas exactement ce que c’est, mais quand on regarde les Saints de la Nouvelle-Orléans sous la direction du nouveau coordinateur offensif Klint Kubiak et les Vikings du Minnesota avec Sam Darnold, on se demande pourquoi les Jaguars n’ont pas été capables de tirer davantage de leur attaque avec Trevor Lawrence. Ce sera la deuxième année consécutive que l’attaque des Jaguars sera décevante. Les Jaguars ont en fait perdu les sept derniers départs de Lawrence.

Soit le staff technique a besoin d’un changement, soit vous devez commencer à penser à un changement de quarterback, et je ne suis pas prêt à abandonner Lawrence.

Les déplacements à Buffalo et Houston au cours des deux prochaines semaines laissent entrevoir un début de saison à 0-4, et le calendrier ne s’améliore pas trop souvent avant leur semaine de repos de la 12e semaine. Les Jaguars peuvent encore sauver la saison, mais ils devront gagner un, voire les deux, de leurs deux prochains matchs pour rester en vie. Je ne parie pas là-dessus.

