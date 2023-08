Quelles équipes de la bulle MLB feront les séries éliminatoires? Ben Verlander fait ses choix

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

La poussée des séries éliminatoires de la MLB commence à chauffer.

Mais même si certaines équipes commencent à se séparer du reste du peloton, la configuration des jokers à trois équipes a permis à de nombreuses équipes de rester dans la chasse.

La situation des jokers de la Ligue américaine est un peu plus réglée dans mon esprit, mais les trois places de joker dans la Ligue nationale sont un peu plus ouvertes. Alors, jetons un coup d’œil à 10 équipes sur la bulle et déterminons si elles feront les séries éliminatoires ou non !

(Tous les records entrant dans les matchs de vendredi)

Phillies de Philadelphie (64-52, 1ère place de joker NL)

J’aime les Phillies. J’aime leur façon de jouer. Je pense que Trea Turner prend tout son sens ces derniers temps dans ce qui a été une saison brutale pour lui. Ils commencent enfin à franchir un cap. Mais ils sont actuellement le joker le mieux classé. Je ne les vois pas tomber devant un tas d’équipes. Je pense que les Phillies sont de la partie.

Prédiction: fera les séries éliminatoires

Géants de San Francisco (62-53, 2e place de joker NL)

Les Giants ont été cette équipe sournoise et discrète de NL West cette saison. Entrant vendredi, ils occupent la deuxième place dans l’image générique de la NL.

Je ne crois pas que les Giants s’en sortent, cependant. Juste au moment où je vais leur donner un tas de crédit, ils décident de ne pas bien jouer. Ils viennent d’être balayés par l’Athlétisme et ont perdu une série contre les Angels alors qu’ils ont disputé quatre de leurs cinq derniers matchs. Ils affronteront trois des quatre meilleures équipes de baseball lors de leurs trois prochaines séries. Et c’est avant les rencontres contre les Padres et les Reds en plein essor.

Je ne pense tout simplement pas qu’ils aient la puissance de feu offensive pour traverser cette période indemne.

Prédiction: manquera les séries éliminatoires

Cubs de Chicago (59-56, 0,5 Go de joker)

Je pense que les Cubs vont en fait faire les séries éliminatoires.

En fait, je sais qu’ils entrent dans les séries éliminatoires. Les Cubs sont en séries éliminatoires cette année, alors félicitations, fans des Cubs !

Mais sérieusement, les Cubs ont très bien joué. Cette séquence de huit victoires consécutives les a amenés là où ils sont maintenant et les a amenés à reconsidérer leur approche des délais commerciaux. Même après la fin de la séquence de victoires, ils ont continué à bien jouer puisqu’ils ont remporté six de leurs neuf derniers matchs vendredi.

Et rien qu’en regardant le classement des jokers de la NL, personne de la place de joker n ° 2 tout au long des Padres ne crie vraiment « Nous sommes une équipe éliminatoire! » Les Astros, par exemple, détiennent la place de joker n ° 2 dans la Ligue américaine, mais je peux dire avec confiance qu’ils vont se qualifier pour les séries éliminatoires.

Je pense que les Cubs vont entrer.

Prédiction: fera les séries éliminatoires

Rouges de Cincinnati (60-57, 0,5 Go de joker)

L’équipe de la NL West avec laquelle les Cubs sont au coude à coude a suivi une trajectoire opposée ces derniers temps. Les Reds ont une fiche de 2-8 à leurs 10 derniers matchs avant vendredi, ce qui les place dans une position où ils sont maintenant à l’extérieur.

J’aime beaucoup cette équipe des Reds. Ils vont être en meilleure santé avec Nick Lodolo et Hunter Greene qui reviendront bientôt. Et ils ont évidemment des recrues de haras qui l’ont déchiré pour eux cette saison.

Mais je ne pense pas que cette année suffira à les faire entrer. Je pense que les Reds ratent les playoffs, ce que je n’aime pas dire. J’adorerais les voir en séries éliminatoires. C’est quand même une saison très positive, et peu importe comment elle se termine, l’avenir est prometteur.

Prédiction: manquera les séries éliminatoires

Diamants de l’Arizona (57-58, 2,5 Go de joker)

Les Diamondbacks ont eu du mal ces derniers temps.

Le mauvais tronçon sur lequel ils se trouvent depuis près d’un mois maintenant leur sera trop préjudiciable pour s’en sortir. Ils sont passés de 1 à 9 lors de leurs 10 derniers matchs alors qu’ils sont passés d’être à égalité pour la tête de NL West lors de la pause des étoiles à s’asseoir sur l’image des séries éliminatoires maintenant.

Je pense qu’ils ratent finalement les séries éliminatoires, même après que j’ai fait une prédiction audacieuse pour eux de faire les séries éliminatoires cette année au début de la saison. Mais dans la même veine que les Reds, cette saison est une étape positive. Ils savent qu’ils ont besoin de plus de lancers et d’un peu plus d’attaque, même s’ils sont toujours bien placés pour l’avenir.

Prédiction: manquera les séries éliminatoires

Padres de San Diego (55-60, 4,5 Go de joker)

Je vais dire une fois pour toutes que les Padres se lancent dans les séries éliminatoires.

Même s’ils sont encore quelques jeux en dessous. 500, je donne aux Padres le bénéfice du doute pour une grande raison : pas assez d’équipes de la NL autour d’eux jouent comme s’ils voulaient faire les séries éliminatoires. Nous avons passé en revue les récentes difficultés des Giants, des Diamondbacks et des Reds. De plus, les Marlins s’accrochent à la dernière place de joker et ils ont une fiche de 3-7 à leurs 10 derniers matchs.

Les Padres jouaient très bien jusqu’à ce qu’ils affrontent les Dodgers et les Mariners la semaine dernière. Même s’ils ont perdu leurs quatre derniers matchs avant vendredi, ils n’ont pas vraiment perdu de terrain dans la chasse aux séries éliminatoires, alors c’est très bien.

Savez-vous ce dont les Padres ont besoin ? Une autre réunion réservée aux joueurs. J’ai l’impression qu’ils en ont eu 18 et à chaque fois le message est le même : « Hé les gars, nous devons renverser la vapeur. Ce n’est le travail de personne d’autre que le nôtre. » Combien de réunions réservées aux joueurs pouvez-vous organiser ? A un certain moment, il faut dire stop et fais-le. Fais-le c’est tout!

Non seulement vous avez du talent, mais les Padres ont aussi plus de talent que la plupart des équipes que nous avons mentionnées. Ce n’est pas un coup dur pour les autres équipes, mais les Padres ont une formation All-Star, l’un des meilleurs lanceurs du baseball et l’un des meilleurs tireurs du match. Il leur reste encore beaucoup de temps pour rattraper la distance, et je m’attends à ce qu’ils le fassent avec le talent qu’ils ont.

Prédiction: fera les séries éliminatoires

Marins de Seattle (62-52, 1,5 Go de joker)

Les Mariners ont changé de place avec les Diamondbacks, même s’ils sont assis à des endroits similaires dans l’image des séries éliminatoires. Seattle est sur une séquence de sept victoires consécutives et a remporté neuf de ses 10 derniers matchs vendredi, ce qui est assez remarquable étant donné qu’il a eu une vente en douceur à la date limite.

Tout le monde se mobilise pour les Mariners. Logan Gilbert a été phénoménal mardi. Emerson Hancock, le choix n ° 1 des Mariners lors du repêchage de 2020, avait l’air génial lors de ses débuts en MLB mercredi. Julio Rodriguez redevient Julio Rodriguez. Il s’amuse tellement dans le champ extérieur et il frappe mieux.

Faits saillants des Padres de San Diego contre les Mariners de Seattle Découvrez les meilleurs moments de la victoire 6-1 des Mariners de Seattle contre les Padres de San Diego le mercredi 9 août.

Cette équipe vient de renverser la vapeur. C’est pourquoi je pense qu’ils entrent, en particulier avec certaines équipes autour d’eux qui luttent ces derniers temps pour aider à leur ouvrir des voies.

Prédiction: fera les séries éliminatoires

Yankees de New York (59-56, 5,0 Go de joker)

Les Yankees sont un désastre absolu. Ils ne participeront pas aux playoffs. Ils viennent de perdre deux des trois contre les White Sox ! Et si vous ne l’avez pas entendu, je suis juste parti complètement sur les White Sox et la culture qu’ils ont sur « Flippin’ Bats » récemment. Le fait que les Yankees soient allés là-bas alors qu’ils avaient besoin de changer leur saison et aient perdu cette série est embarrassant.

Prédiction: manquera les séries éliminatoires

Boston Red Sox (60-55, 4,0 Go de joker)

Les Red Sox ne font qu’un avec leurs rivaux passionnés du moment. Ils sont allés 3-7 lors de leurs 10 derniers matchs. Ils ne jouent tout simplement pas bien au baseball. Bien sûr, ils pourraient encore être sur la bulle. Mais ils vont faire les séries éliminatoires.

Prédiction: manquera les séries éliminatoires

Les anges de Los Angeles (58-58, 6,5 Go de joker)

Après leur séquence de défaites après la date limite, les Angels ont trouvé comment gagner à nouveau des matchs de baseball. Mais ils ne participeront pas non plus aux séries éliminatoires.

Les Angels ont toujours une fiche de 3-7 à leurs 10 derniers matchs et il y a tout simplement trop de terrain à couvrir avec de nombreuses autres équipes sur leur chemin. Le clou n’est pas encore dans le cercueil. Mais ils doivent continuer sur une séquence de victoires d’au moins sept matchs pour compenser le dérapage de sept matchs qu’ils ont récemment réussi à avoir même une chance.

Les chances sont-elles probables, cependant? Non ils ne sont pas.

Prédiction: manquera les séries éliminatoires