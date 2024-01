Quelles écoles du nord du Texas sont fermées mardi ? Et pourquoi?

Certains districts scolaires du nord du Texas ont donné un aperçu de leur décision de fermer mardi. Mansfield ISD déclare : « La décision de fermer les écoles incluait des facteurs tels que des températures dangereusement froides et un refroidissement éolien à un chiffre pour les étudiants qui attendaient à l’arrêt de bus et le potentiel de glace dans les zones ombragées et sur les ponts et les viaducs. » Keller ISD déclare : « De plus, la fermeture des districts voisins devrait avoir un impact sur le personnel scolaire, et l’équipe des installations du KISD a déjà identifié au moins quelques problèmes d’installations qui auraient eu un impact sur certaines opérations du campus.