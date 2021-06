Quelles données vous concernant le gouvernement peut-il obtenir des grandes technologies ?

Le ministère de la Justice, dès les premiers jours de l’administration Trump, a secrètement recherché des données auprès de certaines des plus grandes entreprises de technologie sur les journalistes, les législateurs démocrates et les responsables de la Maison Blanche dans le cadre d’enquêtes de grande envergure sur des fuites et d’autres questions, The New York Times rapporté la semaine dernière.

Les révélations, qui ont placé les entreprises au milieu d’un affrontement au sujet des efforts de l’administration Trump pour trouver les sources de couverture médiatique, ont soulevé des questions sur les types de données que les entreprises de technologie collectent sur leurs utilisateurs et dans quelle mesure elles sont accessibles aux forces de l’ordre. les autorités.

Voici un aperçu :

Quelles données les grandes entreprises technologiques collectent-elles et stockent-elles sur leurs utilisateurs ?

Toutes sortes. Au-delà des données de base telles que les noms, adresses et coordonnées des utilisateurs, les entreprises technologiques comme Google, Apple, Microsoft et Facebook ont ​​également souvent accès au contenu des e-mails, SMS, journaux d’appels, photos, vidéos, documents, listes de contacts de leurs utilisateurs. et calendriers.

Toutes ces données sont-elles disponibles pour les forces de l’ordre ?

La plupart l’est. Mais quelle application de la loi sur les données peut obtenir dépend du type de demande qu’ils font.

La demande la plus courante et la plus fondamentale est peut-être une assignation à comparaître. Les agences gouvernementales et les procureurs américains peuvent souvent émettre des assignations à comparaître sans l’approbation d’un juge, et les avocats peuvent les émettre dans le cadre d’affaires publiques. Les assignations à comparaître sont souvent utilisées pour jeter un vaste réseau d’informations de base qui peuvent aider à monter un dossier et fournir les preuves nécessaires pour émettre des demandes plus puissantes.