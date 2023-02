Quelles données sont importantes pour Chiefs-Eagles à une semaine du Super Bowl: Sharp Edges

Warren Sharp Rédacteur FOX Sports NFL

Nous sommes encore à plus d’une semaine du Super Bowl LVII entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie, ce qui signifie que nous avons tout le temps de décomposer les données.

J’ai exécuté mes modèles pour vous donner mes avantages de pari préférés une semaine avant le Super Bowl. Mon objectif pour cette chronique hebdomadaire est de toujours vous fournir des pépites que vous ne connaissiez pas avant de lire cet article.

Zoom sur les données importantes

Lorsqu’ils creusent des matchs pour prédire les résultats du jeu, et le Super Bowl n’est pas différent, de nombreux analystes peuvent se tourner vers les classements de la saison pour chaque équipe trouvée sur une variété de sites Web différents.

Personnellement, mon approche depuis des années a été d’obtenir moi-même les données de chaque jeu et de construire mes propres modèles et outils pour analyser et analyser ce qui est le plus important.

Mais dans ce Super Bowl, plus que la plupart, je mettrais en garde contre l’utilisation de statistiques de saison complète qui sont compilées en utilisant les quatre quarts de chaque match.

La raison?

L’un des sujets les plus importants dont vous entendrez parler pour ce Super Bowl est “qui ont-ils joué?” et c’est valable pour les deux équipes. Les Eagles ont joué le calendrier le plus simple des adversaires cette année. Les Chiefs ont joué le quatrième calendrier d’adversaires le plus facile cette année.

Parce que ces deux équipes étaient d’élite au départ, en raison des horaires faciles, les Eagles menaient à la mi-temps de 7,1 points en moyenne (meilleur de la NFL) et les Chiefs menaient de 4,5 points en moyenne (quatrième meilleur). Les Eagles menaient de 8,7 points en moyenne au début du quatrième quart (deuxième) et les Chiefs de 7,4 points en moyenne (quatrième). Ces avances des Eagles étaient encore plus prononcées si vous supprimez les deux matchs auxquels Jalen Hurts n’a pas joué.

Les équipes ont tendance à s’en tenir à une identité dès le début lorsqu’elles cherchent à créer des prospects. Mais il peut y avoir beaucoup de variance avec ce qu’une équipe fait après avoir pris cette avance.

Pour les Eagles, le terme “turtle up” peut expliquer leur philosophie en seconde période. Philadelphie était la cinquième équipe la plus riche en passes lors des premiers essais de la première moitié des matchs. Cela a chuté à la troisième équipe la plus lourde au cours des premiers essais de la seconde moitié des matchs.

Voici une illustration graphique :

Ils sont seuls comme l’une des équipes les plus conservatrices avec une avance dans la seconde moitié des matchs.

Les Chiefs, comme vous pouvez le voir, sont l’équipe la plus riche en passes lors des premiers essais de la première moitié des matchs, mais ils sont tombés à environ un taux moyen de la ligue en seconde période.

En ce qui concerne le seul quatrième trimestre, examinons où se classent les chefs là-bas :

Les Chiefs plongent dans les 10 derniers en termes de taux de réussite (25e). Et les Eagles deviennent encore plus conservateurs, plongeant au 32e rang, l’équipe la moins lourde en passes de la NFL.

La raison pour laquelle les deux équipes changent de stratégie tardivement est un élément et un seul élément – ​​leurs avances dans les matchs.

Pour en revenir aux Eagles, regardez où ils se classent statistiquement dans la première moitié des matchs par rapport à la seconde moitié :

Première mi-temps : cinquième en évitement de troisième essai, deuxième en EPA/jeu

Deuxième mi-temps : 19e en évitement de troisième essai, 22e en EPA/jeu

Les Eagles sont littéralement passés de la deuxième à la 22e place en EPA / jeu entre la première mi-temps et la seconde mi-temps. Ils ont été extrêmement rapides pour emballer les choses et essayer de terminer le jeu rapidement. C’était un événement régulier bien avant la blessure à l’épaule de Hurts lors de la semaine 15. Au cours des semaines 2 et 3 par exemple, cette équipe menait 24-7 et 24-0 à la mi-temps et n’a pas marqué un seul point en deuxième mi-temps, et a remporté chaque match par plus de 15 points.

Mais ce n’est pas seulement un phénomène offensant. Lorsque les équipes mènent largement à la mi-temps ou au quatrième quart-temps, elles jouent également différemment en défense.

Par exemple, les Eagles étaient la meilleure défense de la NFL dans la première moitié des matchs, mais ont chuté au septième rang dans la seconde moitié. La défense des Chiefs était légèrement au-dessus de la moyenne en première mi-temps (15e) mais lorsque les équipes tentaient de revenir sur eux en seconde mi-temps, elles ont abandonné plus de production et sont tombées au 20e.

La ligne de fond: Ce Super Bowl, plus que la plupart, analyser le classement de ces équipes et leurs performances par situation et période de jeu sera beaucoup plus précieux que de regarder les classements ou les données de jeu complets.

Le jeu des tranchées est massif dans un Super Bowl

Voici une liste des infractions qui ont cédé le plus de pression dans le Super Bowl depuis 2015 et les résultats :

2021 – Bengals (43%) – perdu contre les Rams

2020 – Chiefs (55%) – perdu contre les Buccaneers

2019 – Chiefs (41%) – a battu les 49ers

2018 – Rams (44%) – perdu contre les Patriots

2017 – Patriots (41%) – perdu contre les Eagles

2016 – Falcons (56%) – perdu contre les Patriots

2015 – Panthers (49%) – perdu contre les Broncos

C’est un dossier de 1-6. Ce n’est pas la fin du monde pour un Super Bowl. Mais une ligne défensive qui peut affecter négativement les attaques de passage dans le Super Bowl a largement contribué au succès d’une équipe dans le Super Bowl.

Plusieurs facteurs influent sur la pression. La force de la ligne offensive d’un quart-arrière et la rapidité avec laquelle le quart-arrière lance le ballon sont deux des éléments les plus importants.

Bien que cela puisse être surprenant, cette saison, Hurts ne lance que 23% de ses passes en tenant le ballon pendant plus de trois secondes. C’est le 25e plus grand nombre dans la NFL. Et 58% de ses passes sont lancées en 2,5 secondes, ce qui se classe au cinquième rang.

Pendant ce temps, Patrick Mahomes tient le ballon pendant plus de trois secondes sur 34% de ses passes (sixième) et 51% de ses passes sont lancées en moins de 2,5 secondes (12ème).

Du point de vue de la pression sur l’attaque, la ligne offensive des Eagles a permis de faire pression sur 30% des dropbacks de Hurts (huitième plus bas) tandis que Mahomes a subi une pression sur 34% de ses dropbacks (16ème le plus).

Du point de vue de la pression sur la défense, les Eagles ont enregistré une pression à un taux de 39% (deuxième rang) tandis que les Chiefs se sont classés septième (36%). Seuls 21% des dropbacks contre les Eagles ont fait qu’un QB ait tenu le ballon pendant plus de trois secondes avant de passer (deuxième taux le plus bas) alors que ce taux était de 28% contre les Chiefs (20e plus bas).

Mahomes a montré sa capacité à surmonter la pression et à remporter un Super Bowl (le seul quart-arrière à subir plus de pression que son adversaire et à remporter un Super Bowl depuis 2015). Mais les circonstances sont loin d’être idéales et les Chiefs doivent absolument découvrir un moyen d’appliquer plus de pression sur Hurts s’ils veulent voir le succès au Super Bowl.

Est-ce que les chefs‘ amélioration défensive réelle?

Il y a des hauts et des bas pour chaque équipe à chaque saison. Certaines périodes de forte performance et d’autres périodes de faible performance.

Pour les deux infractions, elles ont chacune été formidables tout au long de la saison. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, les deux se sont classés au sommet de la NFL en EPA/jeu au cours des neuf premières semaines ainsi que depuis la semaine 10 :

Mais l’un des éléments les moins discutés des Chiefs a été l’amélioration de leur défense.

Au cours des neuf premières semaines de la saison, la défense des Chiefs s’est classée 26e en EPA / jeu autorisé. Cependant, depuis la semaine 10, ils se classent au septième rang. Comparez une défense comme les Eagles, qui sont toujours restées les meilleures de la NFL, aux Chiefs :

Alors la question à se poser est, est-ce que cette amélioration est réelle ou est-ce en raison de leur emploi du temps ?

Un élément clé a été leur amélioration de la défense contre les passes, qui est due en partie à leur calendrier et en partie à leur philosophie.

Dans la première moitié de la saison, la défense des Chiefs s’est classée 25e en EPA/passe et 21e en EPA/rush. Au cours de la seconde moitié de la saison, ils se sont améliorés au 10e contre la passe et au 10e contre la course, montrant la plus grande amélioration de leur défense contre la passe (du 25e au 10e).

Une chose qui ressort défensivement au cours de cette course est la façon dont ils ont joué avec des boîtes plus légères en général.

Au cours de la première moitié de la saison, les Chiefs ont joué avec plus de sept défenseurs de box sur 60% des jeux précoces au cours de la première moitié (10e taux le plus élevé) et 59% au cours des trois premiers quarts (19e taux le plus élevé).

Au cours de la seconde moitié de la saison, ils ont joué avec plus de sept défenseurs de la boîte sur seulement 48% des jeux précoces au cours de la première moitié (sixième taux le plus bas) et 51% au cours des trois premiers quarts (cinquième taux le plus bas).

La semaine dernière, contre les Bengals de Joe Burrow, les Chiefs ont joué avec plus de sept défenseurs de box sur seulement 30% des Bengals au début des trois premiers quarts.

Il sera intéressant de voir à quoi cela ressemblera dans le Super Bowl.

Si les Chiefs jouent inévitablement plus fréquemment avec des boîtes plus lourdes contre les Eagles, cela nuira sans aucun doute à leur défense contre les passes qui s’est considérablement améliorée grâce à une plus grande couverture.

Mais si les Chiefs essaient d’arrêter les Eagles avec un nombre de boîtes plus léger, car ils ont joué plus fréquemment au cours de la seconde moitié de la saison, les Eagles doivent entendre les courses et les faire payer. Et cela pourrait fournir un avantage précipité à Miles Sanders, en particulier, dont l’accessoire de métrage est de 58,5 mètres. Lorsque Sanders est touché sur ou derrière la ligne de mêlée, il fait en moyenne 2,4 mètres par portée. Mais quand il peut franchir la ligne de mêlée sans contact, il fait en moyenne 6,7 verges par course. Et les Chiefs contactent les porteurs de ballon sur ou derrière la ligne sur seulement 37% des courses, le troisième taux le plus bas de la NFL. Il est peu probable que ce taux augmente à moins que les Chiefs ne jouent avec plus d’hommes dans la surface.

