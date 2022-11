Quelles courses électorales sont encore convoquées et quand aurons-nous les résultats ?

Si le Wisconsin opte pour M. Johnson et que la Géorgie est coincée dans le purgatoire du ruissellement, il n’y a qu’une seule façon pour le Sénat de décider rapidement : un parti gagne à la fois l’Arizona et le Nevada. Il semble que ni l’un ni l’autre ne le fera bientôt.

Des deux, Nevada est le cas le plus clair. Pourtant, la course est trop proche pour être annoncée. Le républicain Adam Laxalt devance la démocrate Catherine Cortez Masto de 2,7 points de pourcentage à cette heure, mais la plupart des votes restants devraient être des bulletins de vote par correspondance à tendance démocrate et des bulletins de vote provisoires, y compris des inscrits le jour même.

Comment nous appelons les gagnants. Nous comptons sur l’Associated Press, qui emploie une équipe d’analystes, de chercheurs et d’appelants de course qui ont une connaissance approfondie des États où ils déclarent les gagnants. Dans certaines courses très disputées, nous évaluons indépendamment les appels de course AP avant de déclarer un vainqueur.

L’aiguille suggère une course serrée, mais beaucoup reste incertain, car le nombre exact de bulletins de vote en circulation n’est pas clair. Le taux de participation dans l’État semble assez faible, ce qui suggère qu’il pourrait rester un grand nombre de bulletins de vote. On ne sait pas non plus combien de temps il faudra pour les compter. La dernière fois, Joe Biden ne devait gagner que samedi, même s’il a gagné par deux points assez confortables et semblait sur le point de gagner dans les scrutins tardifs. À ce stade, une voie aussi claire vers la victoire semble peu probable pour l’un ou l’autre des candidats.

La situation dans Arizona est encore moins clair, mais ici il y a au moins une chance d’une résolution rapide. Le démocrate Mark Kelly mène de six points de pourcentage, 52% contre 46%, la majeure partie du jour du scrutin et des votes anticipés étant comptés. La plupart des votes restants sont les bulletins de vote par correspondance qui ont été renvoyés à l’État près de l’élection, y compris le jour du scrutin, ainsi que les bulletins de vote provisoires.

De nos jours, les bulletins de vote par correspondance et provisoires sont généralement bons pour les démocrates. Mais ce n’est pas un cas normal. Une grande majorité d’électeurs ont voté par correspondance en Arizona, de sorte que les bulletins de vote par correspondance ne sont pas aussi favorables aux démocrates. Au lieu de cela, un schéma étrange est apparu ces dernières années : les démocrates envoient leurs bulletins de vote bien avant les élections, laissant les républicains remettre leurs bulletins de vote près des élections ou préfèrent simplement voter en personne. En 2020, Donald J. Trump a remporté les bulletins comptés après le jour du scrutin par une large marge ici, transformant une avance de quatre points pour M. Biden à cette heure en 2020 en une course gagnée par moins d’un point.

Cette fois, les républicains Blake Masters devront organiser un retour encore plus important – du moins tel que mesuré en pourcentage de marge. Cela peut sembler intimidant, mais ce n’est peut-être pas aussi difficile qu’il y paraît: il pourrait y avoir environ deux fois plus de bulletins de vote par correspondance en suspens, en proportion de tous les électeurs, qu’il y en avait à cette époque en 2020.

M. Kelly a apparemment une bonne avance depuis le vote anticipé, mais il n’y a aucune preuve tangible qu’une victoire au Masters est impossible. Nous commencerons probablement à savoir si ces votes par correspondance ressemblent aux votes par correspondance de 2020 dès aujourd’hui.